Ιωάννινα: Σοκάρει ο 16χρονος που δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα ανηλίκων

Στην Οφθαλμολογική Κλινική του νοσοκομείου «Γεννηματάς» εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 16χρονος που δέχθηκε ανελέητο ξυλοδαρμό από ομάδα συνομηλίκων του στα Ιωάννινα.

«Έκανα μια επέμβαση, μια σοβαρή επέμβαση γιατί πήγα να χάσω το μάτι μετά από αυτό που έγινε. Και τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τις εξετάσεις ακόμη», ανέφερε ο 16χρονος στο MEGA.

Νέες εξετάσεις

Το χτύπημα που του κατάφερε ένας από τους δράστες ήταν τόσο σφοδρό που για να σωθεί η όραση του χρειάστηκε διακομιδή από τα Ιωάννινα στην Αθήνα και πολύωρη επέμβαση.

«Ελπίζω στο μέλλον να μην έχω κανένα πρόβλημα με το μάτι μου και να πάνε όλα καλά», συνέχισε λέγοντας.

Την Δευτέρα ο ανήλικος αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή και να υποβληθεί σε νέα σειρά εξετάσεων.

«Μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι κάποιος τον χτύπησε. Ξεκινήσαμε και εμείς με τον άνδρα μου και πήγαμε να δούμε τι έγινε. Το παιδί ήταν μέσα στα αίματα τον είχαν χτυπήσει στο μάτι. Σοκ… το πήραν αμέσως οι γιατροί», υπογράμμισε στο MEGA η μητέρα του ανήλικου.

Του επιτέθηκαν χωρίς να τους γνωρίζει

Όπως λέει το παιδί, περίμενε την κοπέλα του κάτω από το σπίτι και ξαφνικά οι τρεις ανήλικοι του επιτέθηκαν χωρίς να τους γνωρίζει. Μάλιστα ο πατέρας του περιγράφει πως ακόμα και τώρα που το παιδί του παραμένει στο νοσοκομείο συνεχίζουν να το στοχοποιούν.

«(Ένας μαθητής)έλεγε ότι εγώ θα τον χτύπαγα πιο πολύ λέει και γελάει, δηλαδή πειράζουν την κοπέλα τώρα που είναι με τον δικό μου το παιδί για να ακούει η κοπέλα ότι «από μένα θα έτρωγε πιο πολύ ξύλο». Εγώ αυτό θέλω να μάθω ποιος του έβαλε να χτυπήσουν το παιδί μου», δήλωσε ο πατέρας του 16χρονου.

Είχε πάει στο σχολείο με μαχαίρι

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA ο μαθητής που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 16χρονο είχε εμφανιστεί στο σχολείο με μαχαίρι.

«Εμείς ξέρουμε ότι το παιδί είχε προκαλέσει και στο παρελθόν περιστατικό στο σχολείο. Είχε έρθει στο σχολείο με μαχαίρι το είχαμε μάθει και είχε γίνει και συνέλευση από τους καθηγητές για το θέμα», αναφέρει μαρτυρία για τον ανήλικο φερόμενο ως δράστη.

Το παιδί φιλοξενείται από το 2018 στη «Κιβωτό του Κόσμου» και την επιμέλεια του ασκεί κοινωνική λειτουργός.