Σημαντική είδηση:
15.03.2026 | 13:14
Αυξημένη κίνηση μετά από τροχαίο με 5 οχήματα στην Ποσειδώνος
Φανάρια ρύθμισης κυκλοφορίας: Πότε περνάμε με πορτοκαλί – Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ
Ελλάδα 15 Μαρτίου 2026, 14:32

Φανάρια ρύθμισης κυκλοφορίας: Πότε περνάμε με πορτοκαλί – Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ

Ο κανόνας και οι εξαιρέσεις - Ποιες κυρώσεις επισύρει η παράβαση και ποια είναι η διαφορά με την παραβίαση του κόκκινου - Τι ισχύει για το πορτοκαλί φανάρι που αναβοσβήνει

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

«Γκρίζα ζώνη» παραμένει για πολλούς το πορτοκαλί φανάρι και πολύ συχνά σημείο αντιπαράθεσης. Ωστόσο, οι φωτεινοί σηματοδότες αποτελούν το βασικό εργαλείο για την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία στις διασταυρώσεις. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) ορίζει ότι στο πράσινο συνεχίζουμε, στο κόκκινο σταματάμε, αυτό το γνωρίζει κάθε οδηγός ανεξαρτήτως αν κάποιοι το παραβιάζουν κατ’ εξακολούθηση.

Το πορτοκαλί που αναβοσβήνει το βλέπουμε συνήθως σε φανάρια εκτός λειτουργίας ή σε σημεία με μειωμένη κυκλοφορία

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν το βλέπουν καν ως παραβίαση, αλλά ως προέκταση του πράσινου που τους δείχνει ότι πρέπει να επιταχύνουν για να μην τους «πιάσει» το κόκκινο. Ο ΚΟΚ, ωστόσο, είναι σαφής: το πορτοκαλί αντιμετωπίζεται όπως το κόκκινο. Ο οδηγός υποχρεούται να διακόψει την πορεία του και να περιμένει μέχρι να ανάψει ξανά πράσινο (Άρθρο 9).

Υπάρχει μία μόνο εξαίρεση. Ο οδηγός επιτρέπεται να περάσει με πορτοκαλί όταν το όχημα βρίσκεται τόσο κοντά στο φανάρι ώστε η ακινητοποίηση να μην μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Συγκεκριμένα, όταν το φρενάρισμα ενέχει κίνδυνο απώλειας ελέγχου του οχήματος, οπίσθιας σύγκρουσης με το αυτοκίνητο που ακολουθεί ή ολίσθησης σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Τι γίνεται όταν αναβοσβήνει

Διαφορετική περίπτωση αποτελεί το πορτοκαλί που αναβοσβήνει. Αυτό το βλέπουμε συνήθως σε φανάρια εκτός λειτουργίας ή σε σημεία με μειωμένη κυκλοφορία τις νυχτερινές ώρες. Εδώ ο οδηγός υποχρεούται να μειώσει ταχύτητα, να κινηθεί με ιδιαίτερη προσοχή και σίγουρα να παραχωρήσει προτεραιότητα σε πεζούς και οχήματα με τα οποία διασταυρώνεται.

Όσον αφορά στα πρόστιμα, σε αντίθεση με την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, η παραβίαση του πορτοκαλί συνεπάγεται πρόστιμο μόλις 30 ευρώ χωρίς αφαίρεση άδειας. Πρόκειται για  σαφώς ηπιότερη ποινή σε σχέση με το κόκκινο, όπου η πρώτη παράβαση φτάνει τα 700 ευρώ και συνοδεύεται από αφαίρεση διπλώματος 60 ημερών.

Μάλιστα, η δεύτερη παραβίαση του κόκκινου ανεβάζει το πρόστιμο στα 1.000 ευρώ και την αφαίρεση στους 6 μήνες, ενώ η τρίτη φτάνει τα 2.000 ευρώ με αφαίρεση ενός έτους.

Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν

Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Κόσμος
Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 15.03.26

«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη

Η φετινή συγκέντρωση μνήμης στην πλατεία Ελευθερίας συμπίπτει και με την έναρξη των εργασιών της πλατείας Ελευθερίας, με τη νοηματοδότησή της ως Πάρκο Μνήμης, το οποίο θα αποδοθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στους πολίτες σε 14 μήνες

Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες – Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις
Προσοχή 15.03.26

Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες - Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις

Σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός εντοπίζεται με αλκοόλ 0,20- 0,40, οι συνεπιβάτες θα μπορούν με δική τους ευθύνη να παραλάβουν το όχημα, ώστε να μην το πάρει η Τροχαία, σύμφωνα με νέα ΚΥΑ

Κρήτη: Ανήλικη έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού – Δέκα συλλήψεις
Στα Χανιά 15.03.26

Ανήλικη έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού - Δέκα συλλήψεις

Η ανήλικη ήταν ΑμεΑ και διέμενε σε χώρο φιλοξενίας θηλέων στην Κρήτη - Οι συλληφθέντες αρνήθηκαν ότι υπήρξε βιασμός και υποστήριξαν ότι η... ομαδική ερωτική συνεύρεση έγινε με τη συγκατάθεσή της

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες – δορυφόροι
Δικαιοσύνη! 15.03.26

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες - δορυφόροι

Τριάντα έξι κατηγορούμενοι στις 23 Μαρτίου θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας για την υπόθεση του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Φιντάν: «Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν – Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»
Κόσμος 15.03.26

«Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν» λέει ο Φιντάν - «Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου

Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευχαριστώντας τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, για το μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Πυρά 15.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Βολές από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για το Κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού. «Επικαλείται κι αυτός το 'δικαίωμα στη σιωπή' με 'ολίγη' από διαστρέβλωση, ψέματα και 'κωλοτούμπα'», τονίζει

Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)

Ο Ντίνος Μαυροπάνος πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο ματς της Γούεστ Χαμ με τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1) και οι οπαδοί της Άρσεναλ τρελάθηκαν με τον Έλληνα διεθνή που «έκοψε» δυο βαθμούς από τους πολίτες

Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;
Xρυσό αγαλματίδιο 15.03.26

Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;

Η οργή για τα σχόλια του Τιμοθέ Σαλαμέ σχετικά με το μπαλέτο ή για το γεγονός ότι η Τζέσι Μπάκλεϊ δεν συμπαθεί τις γάτες έχει φτάσει σε ένα παράξενο αποκορύφωμα πριν τα Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα

Οι κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ άνοιξαν στις 07:00 και θα είναι τουλάχιστον ανοιχτές έως τις 19:00 - Οι δηλώσεις Γιάννη Βαρδακαστάνη, Χάρη Δούκα, Άννα Διαμαντοπούλου

«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 15.03.26

«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη

Η φετινή συγκέντρωση μνήμης στην πλατεία Ελευθερίας συμπίπτει και με την έναρξη των εργασιών της πλατείας Ελευθερίας, με τη νοηματοδότησή της ως Πάρκο Μνήμης, το οποίο θα αποδοθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στους πολίτες σε 14 μήνες

Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες – Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις
Προσοχή 15.03.26

Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες - Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις

Σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός εντοπίζεται με αλκοόλ 0,20- 0,40, οι συνεπιβάτες θα μπορούν με δική τους ευθύνη να παραλάβουν το όχημα, ώστε να μην το πάρει η Τροχαία, σύμφωνα με νέα ΚΥΑ

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 15.03.26

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανιώνιος – Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Χαίρε, Γιούργκεν Χάμπερμας
Πένθος 15.03.26

Χαίρε, Γιούργκεν Χάμπερμας

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο κορυφαίος φιλόσοφος της μεταπολεμικής Ευρώπης, πέθανε στα 96 του χρόνια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μητσοτάκης: Διεκδικεί εύσημα δημοσιονομικής σοβαρότητας, εξαγγέλλει συγκρότηση υπουργικής επιτροπής για τα πυρηνικά
Πολιτική 15.03.26

Μητσοτάκης: Διεκδικεί εύσημα δημοσιονομικής σοβαρότητας, εξαγγέλλει συγκρότηση υπουργικής επιτροπής για τα πυρηνικά

Με την ακρίβεια να συνεχίζει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της πυρηνικής ενέργειας μέσω μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων.

Ο παρακολουθούμενος Πλεύρης δεν βλέπει εμπλοκή της κυβέρνησης στο Predator, παρά τους ισχυρισμούς Ντίλιαν
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Ο παρακολουθούμενος Πλεύρης δεν βλέπει εμπλοκή της κυβέρνησης στο Predator, παρά τους ισχυρισμούς Ντίλιαν

Ο πρώην υπουργός Θάνος Πλεύρης έπεσε θύμα του Predator τον Μάιο του 2021 - Προανήγγειλε «ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης» να προβεί σε ενέργειες, σχολιάζοντας τις αποκαλυπτικές δηλώσεις Ντίλιαν περί πώλησης του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου

«Καυτή» σοκολάτα – Γιατί ανατιμήθηκε επτά φορές πάνω από τον πληθωρισμό – Οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 15.03.26

«Καυτή» σοκολάτα - Γιατί ανατιμήθηκε επτά φορές πάνω από τον πληθωρισμό - Οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ

Η απότομη αύξηση στη σοκολάτα οφείλεται κυρίως σε μια άνευ προηγουμένου έκρηξη των παγκόσμιων τιμών κακάο, αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών στην προσφορά, εξηγεί οικονομολόγος του FAO

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

