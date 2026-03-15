«Γκρίζα ζώνη» παραμένει για πολλούς το πορτοκαλί φανάρι και πολύ συχνά σημείο αντιπαράθεσης. Ωστόσο, οι φωτεινοί σηματοδότες αποτελούν το βασικό εργαλείο για την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία στις διασταυρώσεις. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) ορίζει ότι στο πράσινο συνεχίζουμε, στο κόκκινο σταματάμε, αυτό το γνωρίζει κάθε οδηγός ανεξαρτήτως αν κάποιοι το παραβιάζουν κατ’ εξακολούθηση.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν το βλέπουν καν ως παραβίαση, αλλά ως προέκταση του πράσινου που τους δείχνει ότι πρέπει να επιταχύνουν για να μην τους «πιάσει» το κόκκινο. Ο ΚΟΚ, ωστόσο, είναι σαφής: το πορτοκαλί αντιμετωπίζεται όπως το κόκκινο. Ο οδηγός υποχρεούται να διακόψει την πορεία του και να περιμένει μέχρι να ανάψει ξανά πράσινο (Άρθρο 9).

Υπάρχει μία μόνο εξαίρεση. Ο οδηγός επιτρέπεται να περάσει με πορτοκαλί όταν το όχημα βρίσκεται τόσο κοντά στο φανάρι ώστε η ακινητοποίηση να μην μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Συγκεκριμένα, όταν το φρενάρισμα ενέχει κίνδυνο απώλειας ελέγχου του οχήματος, οπίσθιας σύγκρουσης με το αυτοκίνητο που ακολουθεί ή ολίσθησης σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Τι γίνεται όταν αναβοσβήνει

Διαφορετική περίπτωση αποτελεί το πορτοκαλί που αναβοσβήνει. Αυτό το βλέπουμε συνήθως σε φανάρια εκτός λειτουργίας ή σε σημεία με μειωμένη κυκλοφορία τις νυχτερινές ώρες. Εδώ ο οδηγός υποχρεούται να μειώσει ταχύτητα, να κινηθεί με ιδιαίτερη προσοχή και σίγουρα να παραχωρήσει προτεραιότητα σε πεζούς και οχήματα με τα οποία διασταυρώνεται.

Όσον αφορά στα πρόστιμα, σε αντίθεση με την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, η παραβίαση του πορτοκαλί συνεπάγεται πρόστιμο μόλις 30 ευρώ χωρίς αφαίρεση άδειας. Πρόκειται για σαφώς ηπιότερη ποινή σε σχέση με το κόκκινο, όπου η πρώτη παράβαση φτάνει τα 700 ευρώ και συνοδεύεται από αφαίρεση διπλώματος 60 ημερών.

Μάλιστα, η δεύτερη παραβίαση του κόκκινου ανεβάζει το πρόστιμο στα 1.000 ευρώ και την αφαίρεση στους 6 μήνες, ενώ η τρίτη φτάνει τα 2.000 ευρώ με αφαίρεση ενός έτους.