Ντόμινο εξελίξεων ακόμα και στα φανάρια ρύθμισης κυκλοφορίας αναμένεται να φέρουν τα «έξυπνα» οχήματα… Καθώς τα μέσα μεταφοράς ολοένα και αλλάζουν οι φωτεινοί σηματοδότες που ελέγχουν τη ροή κυκλοφορίας θα αρχίσουν να προσαρμόζονται.

Ερευνητές από το πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας στοχεύουν να προσαρμόσου την οδική κυκλοφορία στη νέα εποχή της αυτοκίνησης όπου τα αυτόνομα οχήματα (AVs) αρχίζουν να κάνουν ολοένα και πιο αισθητή την παρουσία τους.

Οι ερευνητές διερευνούν τρόπους χρήσης

Το σχέδιο είναι σχετικά απλό και προβλέπει την προσθήκη ενός λευκού φωτεινού σηματοδότη σε σημεία που βρίσκονται διασταυρώσεις, εξασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή διέλευση.

Δεν θα αντικαταστήσει το κόκκινο, το πράσινο και το πορτοκαλί

Σύμφωνα με την πρόταση που διατυπώθηκε, ο λευκός χρωματισμός δεν θα αντικαταστήσει τα κόκκινα, πράσινα και πορτοκαλί φώτα αλλά θα τα συμπληρώσει. Το σχέδιο προβλέπει τα αυτόνομα αυτοκίνητα να μπορούν να επικοινωνούν με τα φανάρια κυκλοφορίας για να ελέγχουν τη ροή των οχημάτων σε μία διασταύρωση.

Σύμφωνα με τον Dr. Ali Hajbabaie, επικεφαλής ερευνητή και αναπληρωτή καθηγητή του NC State, για τους «παραδοσιακούς» οδηγούς αυτή η αλλαγή δεν θα επιφέρει διαφοροποίηση στον τρόπο που οδηγούν.

Πώς θα λειτουργεί

Το «σχέδιο λευκό φανάρι» προϋποθέτει έναν επαρκή αριθμό αυτόνομων οχημάτων. Η χρήση μιας τέτοιας προσέγγισης θα απαιτούσε το 40% έως 50% των οχημάτων στο δρόμο να είναι αυτόνομα.

Όταν αυτά προσεγγίζουν μια διασταύρωση θα επικοινωνούν ασύρματα με το σύστημα φωτεινής σηματοδότησης και θα ενεργοποιούν το λευκό φως. Σε αυτή τη φάση, τα AVs θα συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την καλή διαχείριση της ροής της κυκλοφορίας.

Μειώσεις στις καθυστερήσεις, στην κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων

Τα αυτόνομα οχήματα θα αναλαμβάνουν προσωρινά τον έλεγχο της κυκλοφορίας και τα «συμβατικά» θα ακολουθούν τη ροή που θα καθορίζουν. Ουσιαστικά, τα αυτόνομα οχήματα θα «συντονίζουν» τη διασταύρωση, μειώνοντας τις καθυστερήσεις και τις πιθανότητες κυκλοφοριακής συμφόρησης.

«Αυτό βελτιώνει τον χρόνο ταξιδιού, την αποδοτικότητα των καυσίμων και την ασφάλεια για όλα τα αυτοκίνητα στο δρόμο, όχι μόνο για τα AV», ανέφερε ο Hajbabaie.

Οι ερευνητές υπολογίζουν μειώσεις στις καθυστερήσεις ακόμα και κατά 25%, κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων.

Σύμφωνα με την πρόταση του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, η τεχνολογία υποβάλλεται σε δοκιμές και η υποδομή έχει ήδη δημιουργηθεί. Η ερευνητική ομάδα έχει δηλώσει ότι η πιλοτική εφαρμογή είναι έτοιμη για δοκιμές αρχικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον.