Αλεξανδρούπολη: Εντοπίστηκαν οκτώ μετανάστες κρυμμένοι σε φορτηγό
Με τη βοήθεια μηχανημάτων ανίχνευσης καρδιακών παλμών και διοξειδίου του άνθρακα, αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, εντόπισαν σε φορτηγό όχημα (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου), οκτώ μετανάστες επιμελώς κρυμμένους.
Το όχημα οδηγούσε ένας αλλοδαπός, ο οποίος μετέβη στο συγκεκριμένο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης, προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα.
Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί με τη συνδρομή αξιωματούχων της FRONTEX και τελωνειακών υπαλλήλων, διαπίστωσαν ότι στο ρυμουλκούμενο ήταν κρυμμένα τα οκτώ άτομα, τα οποία ο δράστης μετέφερε παράνομα.
Ο διακινητής συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκαν. Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών.
- Χαίρε, Γιούργκεν Χάμπερμας
- Μητσοτάκης: Διεκδικεί εύσημα δημοσιονομικής σοβαρότητας, εξαγγέλλει συγκρότηση υπουργικής επιτροπής για τα πυρηνικά
- Ρόδος: Νεκρός εντοπίστηκε ο ψαράς που αγνοούνταν από το βράδυ του Σαββάτου
- Ο παρακολουθούμενος Πλεύρης δεν βλέπει εμπλοκή της κυβέρνησης στο Predator, παρά τους ισχυρισμούς Ντίλιαν
- Ντέβιν Μπούκερ για το NBA Europe: «Ναι, ίσως παίξω και στην Ελλάδα…»
- Καιρός: Έρχονται βροχές, πτώση θερμοκρασίας και βοριάδες – Πότε αλλάζει το σκηνικό
- «Καυτή» σοκολάτα – Γιατί ανατιμήθηκε επτά φορές πάνω από τον πληθωρισμό – Οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις