Ιράν: Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN για «ψευδείς πληροφορίες»
Κόσμος 14 Μαρτίου 2026, 06:30

Ιράν: Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN για «ψευδείς πληροφορίες»

Ο Πιτ Χέγκσεθ κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκρινε πως η ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού είναι «100% ψευδής».

Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος, που επικρίνουν σε γενικές γραμμές την κάλυψη από τα ΜΜΕ του πολέμου στο Ιράν, καταφέρθηκαν χθες Παρασκευή ειδικότερα κατά του CNN, μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου που διατυπώνει αμφιβολίες για την προετοιμασία της στρατιωτικής επιχείρησης (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Russell Boyce, επάνω, η έδρα του CNN στο Ντουμπάι).

O επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ αφιέρωσε ένα μέρος της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε χθες στο να εκφράσει τη λύπη του για τη μιντιακή κάλυψη της ισραηλινο-αμερικανικής επιχείρησης, που σύμφωνα με τον ίδιο είναι πολύ αρνητική.

«Τα ψευδόμενα MME εργάζονται υπερωρίες για να δυσφημίσουν τον πρόεδρο Τραμπ, την κυβέρνησή του και τον στρατό μας»

Ο ίδιος κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, αφού το δίκτυο μετέδωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ υποτίμησε τον κίνδυνο του κλεισίματος των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ σε περίπτωση πολέμου με το Ιράν.

«Απολύτως γελοίο», απάντησε ο Πιτ Χέγκσεθ, προσθέτοντας: «Οσο νωρίτερα ο Ντέιβιντ Ελισον πάρει τον έλεγχο αυτού του δικτύου, τόσο το καλύτερο!».

Ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού και κινηματογραφικού ομίλου Paramount Skydance, που θεωρείται σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, θα αποκτήσει το διάσημο τηλεοπτικό δίκτυο έπειτα από την εξαγορά της Warner Bros Discovery (WBD).

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ έκρινε πως η ενημέρωση του CNN είναι «100% ψευδής».

«Εδώ και δεκαετίες το Πεντάγωνο ανέμενε το απεγνωσμένο και παράλογο κλείσιμο από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ και αυτό αποτελούσε μέρος των σχεδίων της διοίκησης Τραμπ πολύ προτού ξεκινήσει η επιχείρηση Επική Οργή», έγραψε στο Χ.

«Τα ψευδόμενα MME εργάζονται υπερωρίες για να δυσφημίσουν τον πρόεδρο Τραμπ, την κυβέρνησή του και τον στρατό μας», κατηγόρησε η Λέβιτ.

«Αθλια μέσα ενημέρωσης»

Ο Στίβεν Σεούνγκ, διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, επανέλαβε τις κατηγορίες.

Απαντώντας σε έναν λογαριασμό στο Χ που ρωτούσε: «Είναι φυσιολογικό ο στρατός να σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο τα τηλεοπτικά δίκτυα διοικούνται;», εκείνος έγραψε:

«Ναι, 100%. Οταν τα ΜΜΕ που ψεύδονται, όπως το CNN, δημοσιεύουν ψευδείς πληροφορίες, είναι απολύτως σχετικό να σχολιάσουμε τον τρόπο που λειτουργούν αυτά τα άθλια μέσα ενημέρωσης».

Πηγή: ΑΠΕ

Economy
Moody’s: Αμετάβλητη στο “Baa3” η αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία

Moody’s: Αμετάβλητη στο “Baa3” η αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Crypto
Κρυπτονομίσματα: Tα βραχυπρόθεσμα στοιχήματα προσθέτουν «ακόμα περισσότερη μανία» στις συναλλαγές crypto

Κρυπτονομίσματα: Tα βραχυπρόθεσμα στοιχήματα προσθέτουν «ακόμα περισσότερη μανία» στις συναλλαγές crypto

inWellness
inTown
Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή μετά τις απειλές Τραμπ για τη νήσο Χαργκ
Βομβαρδισμός Χαργκ 14.03.26

Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές

Το Ιράν απείλησε ότι θα πλήξει πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή, έπειτα από τον βομβαρδισμό της νήσου Χαργκ και τις απειλές Τραμπ για ανάλογα χτυπήματα εκεί.

Σύνταξη
Βολιβία: Ουρουγουανός βαρόνος ναρκωτικών, από τους πλέον καταζητούμενους, εκδίδεται στις ΗΠΑ
Επικηρυγμένος 14.03.26

«Ο βασιλιάς του τρόμου και του χάους» εκδίδεται στις ΗΠΑ

Ο ουρουγουανός βασιλιάς «του τρόμου και του χάους» Σεμπαστιάν Μαρσέτ, από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών, συνελήφθη και εκδόθηκε στις ΗΠΑ που τον είχαν επικηρύξει για 2 εκατ. δολάρια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ «εξάλειψαν» κάθε στρατιωτική στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ, λέει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 14.03.26 Upd: 04:13

«Εξαλείψαμε» κάθε στρατιωτικό στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ

Εκτελέσαμε «μία από τις πιο ισχυρές επιδρομές στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής» και εξαλείψαμε «ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο στρατηγικό νησί Χαργκ του Ιράν», ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά
Τα πρώτα ευρήματα 14.03.26

Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά

Τα πρώτα ευρήματα για την επίθεση σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ιράκ δείχνουν ότι οφείλεται σε μη επανδρωμένα πλοία, γεμάτα εκρηκτικά. Στην ίδια επίθεση επλήγη και το πλοίο Zefyros που το φόρτωνε.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε
«Deus Vult» 13.03.26

Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε

Ο Πάπας Λέων δεν είπε ονόματα. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος, έχει μέλη που συνηθίζουν να επιδεικνύουν την πίστη ενώ ενεπλάκησαν σε πόλεμο. Όπως ο «σταυροφόρος» Χέγκσεθ και ο Ρούμπιο

Αρχοντία Κάτσουρα

Ο Τραμπ πήρε αποφασιστικά μέτρα για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, λέει ο Βανς
ΗΠΑ 13.03.26

Ο Τραμπ πήρε αποφασιστικά μέτρα για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, λέει ο Βανς

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς

Σύνταξη
Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα
Πόλεμος στο Ιράν 13.03.26

Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα

Αλληλοσυγκρουόμενες, κατά τη συνήθειά του, δηλώσεις από τον Τραμπ. Ισχυρίστηκε αρχικά ότι θέλει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα». Και μετά ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν το έχουν καταστρέψει εντελώς.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επικήρυξαν όλη την ιρανική ηγεσία – 10 εκατ. δολάρια για τον Mοτζτάμπα Χαμενεΐ
Πόλεμος στο Ιράν 13.03.26

Οι ΗΠΑ επικήρυξαν όλη την ιρανική ηγεσία – 10 εκατ. δολάρια για τον Mοτζτάμπα Χαμενεΐ

«Αυτά τα άτομα διοικούν και κατευθύνουν διάφορα τμήματα των Φρουρών της Επανάστασης, που σχεδιάζει, οργανώνει και εκτελεί τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο», υποστηρίζουν. Ποιοι είναι.

Σύνταξη
Μακρόν: Ο ρόλος της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή παραμένει «καθαρά αμυντικός» παρά τον θάνατο στρατιώτη
Μέση Ανατολή 13.03.26

Μακρόν: Ο ρόλος της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή παραμένει «καθαρά αμυντικός» παρά τον θάνατο στρατιώτη

Ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν στο Ιράκ, στη διάρκεια άσκησης κατά της τρομοκρατίας στη διάρκεια επίθεσης με drone. Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα παραμείνει «συνετή».

Σύνταξη
Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο εναντίον του Ιράν
«Καμίνι φωτιάς» 13.03.26

Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο εναντίον του Ιράν

Μετά τα περιστατικά με πυραύλους που αναχαιτίστηκαν από ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ερντογάν, απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής στον πόλεμο. «Μακριά από το καμίνι της φωτιάς», είπε.

Σύνταξη
Τζέφρι Επσταϊν: Για πρώτη φορά ο πρώην πρίγκιπας Αντριου και ο Μάντελσον εμφανίζονται μαζί του σε φωτογραφία
Βρετανία 14.03.26

Για πρώτη φορά μαζί σε φωτογραφία Αντριου, Μάντελσον και Επσταϊν

Φωτογραφία που αποκαλύφθηκε από βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό δείχνει για πρώτη φορά μαζί τον Τζέφρι Επσταϊν, με τον πρώην πρίγκιπα Αντριου και το ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, Πίτερ Μάντελσον.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ
Ελλάδα 13.03.26

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες (12-3-2026) το πρωί σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
«Ο κόσμος σκοτείνιασε»: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου στον Πύργο που έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε
«Καλό ταξίδι» 13.03.26

«Ο κόσμος σκοτείνιασε»: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου στον Πύργο που έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε

Βαθιά συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πύργου και στον ηλειακό αθλητισμό ο χαμός του 18χρονου βολεϊμπολίστα.

Σύνταξη
Eurobank: Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης – Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα
Έρευνα Εurobank 13.03.26

Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης - Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα

Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank, η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει μόλις το 48,7% των απωλειών του ΑΕΠ που καταγράφηκαν την περίοδο 2009-2013, όταν η ύφεση είχε φθάσει στο αποκορύφωμά της.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών – «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»
Απαιτείται εγρήγορση 13.03.26

Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών - «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»

Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

