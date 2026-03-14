«Πονάς επειδή έχασες»: Η απάντηση του Τζέιμς σε οπαδό του Ολυμπιακού (pic)
Ο Μάικ Τζέιμς τοποθετήθηκε με αιχμηρό τρόπο σε σχόλιο που του έκανε οπαδός του Ολυμπιακού.
Ο Μάικ Τζέιμς θα παραμείνει εκτός δράσης περίπου 2-3 εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε η Μονακό, καθώς ο σούπερ σταρ της ομάδας του Πριγκιπάτου τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.
Μετά την γνωστοποίηση της είδησης ότι ο Τζέιμς θα παραμείνει εκτός, ένας χρήστης σχολίασε στον Αμερικανό την επόμενη φορά να κάνει τη ρουτίνα του κανονικά, χωρίς να απουσιάζει, αφού πριν από το τζάμπολ με τον Ολυμπιακό, ο ίδιος αρχικά δεν είχε εμφανιστεί στο γήπεδο και είχε δηλωθεί ως τραυματίας.
Το σχόλιο αυτό πυροδότησε την έκρηξη του Τζέιμς, ο οποίος σχολίασε χαρακτηριστικά στον χρήστη «πονάς επειδή έχασες».
Θυμίζουμε ότι στο εν λόγω ματς η Μονακό επικράτησε του Ολυμπιακού, με 81-80 και ο Τζέιμς πριν τραυματιστεί σημείωσε συνολικά στο ματς 14 πόντους.
Ο διάλογος του Τζέιμς με τον οπαδό
Το σχόλιο του χρήστη προς τον Τζέιμς:«Την επόμενη φορά αν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι και να το τελειώσεις χωρίς τραυματισμό, κάνε την κανονική σου ρουτίνα στο ζέσταμα ή μην παίξεις καθόλου, είναι απλό. Είσαι επαγγελματίας».
Η αιχμηρή… απάντηση του Τζέιμς: «Έκανα κάθε κανονικό ζέσταμα που κάνω, εκτός από το σουτ, αλλά καταλαβαίνω ότι πονάς επειδή έχασες».
