«Πονάς επειδή έχασες»: Η απάντηση του Τζέιμς σε οπαδό του Ολυμπιακού (pic)

Ο Μάικ Τζέιμς θα παραμείνει εκτός δράσης περίπου 2-3 εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε η Μονακό, καθώς ο σούπερ σταρ της ομάδας του Πριγκιπάτου τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Μετά την γνωστοποίηση της είδησης ότι ο Τζέιμς θα παραμείνει εκτός, ένας χρήστης σχολίασε στον Αμερικανό την επόμενη φορά να κάνει τη ρουτίνα του κανονικά, χωρίς να απουσιάζει, αφού πριν από το τζάμπολ με τον Ολυμπιακό, ο ίδιος αρχικά δεν είχε εμφανιστεί στο γήπεδο και είχε δηλωθεί ως τραυματίας.