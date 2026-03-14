Πώς μια παρέα εφήβων δημιούργησε την AI startup του ενός δισ. δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 14 Μαρτίου 2026, 23:00

Πώς μια παρέα εφήβων δημιούργησε την AI startup του ενός δισ. δολαρίων

Μια AI startup που ιδρύθηκε από εφήβους ισχυρίζεται ότι μπορεί να προβλέψει τις επιλογές των ανθρώπων καλύτερα και από τους ίδιους

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Σε ένα μικρό γραφείο στη Νέα Υόρκη, που έμοιαζε περισσότερο με φοιτητικό σπίτι παρά με εταιρικό headquarters, γεννήθηκε μια από τις πιο πολυσυζητημένες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης της νέας γενιάς. Στον χώρο υπήρχε μπασκέτα, ένα αυτοσχέδιο «δωμάτιο οργής» όπου οι προγραμματιστές έσπαγαν τραπέζια με το σφυρί όταν ο κώδικας δεν δούλευε, ενώ η αίθουσα συσκέψεων λειτουργούσε ταυτόχρονα και ως υπνοδωμάτιο ενός από τους ιδρυτές.

Μέσα σε αυτό το χαοτικό περιβάλλον ξεκίνησε η Aaru, μια startup που μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να φτάσει να αποτιμάται ένα  δισεκατομμύριο δολάρια.  Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι μόνο η τεχνολογία της, αλλά και η ηλικία των ιδρυτών της: όταν δημιούργησαν την εταιρεία, ήταν ακόμα έφηβοι.

Οι συνιδρυτές της, Κάμερον Φινκ και Νεντ Κο, ξεκίνησαν την εταιρεία πριν από δύο χρόνια, όταν ήταν μόλις 18 και 19 ετών.

Μαζί τους ήταν ο επικεφαλής τεχνολογίας Τζον Κέσλερ, τότε μόλις 15 ετών. Σήμερα η εταιρεία αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα της νέας γενιάς επιχειρηματιών που προτιμούν να χτίσουν startups αντί να ακολουθήσουν τον παραδοσιακό δρόμο του πανεπιστημίου.

Το παράδειγμα της Aaru δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να αυτοματοποιεί εργασίες που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν μεγάλες ομάδες αναλυτών, συμβούλων ή εταιρειών έρευνας αγοράς.

Tα AI bots που μιμούνται τους ανθρώπους

Η βασική ιδέα της εταιρείας είναι απλή αλλά ριζοσπαστική: αντί να πληρώνονται άνθρωποι για να συμμετέχουν σε focus groups ή να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια, η Aaru χρησιμοποιεί χιλιάδες AI bots που προσομοιώνουν τις ανθρώπινες αντιδράσεις.

Η Aaru τροφοδοτεί τα μοντέλα της με δημογραφικά και ψυχογραφικά δεδομένα, δημιουργώντας ψηφιακά προφίλ που μοιάζουν με πραγματικούς ανθρώπους. Τα bots αυτά «απαντούν» σε ερωτήσεις, δοκιμάζουν ιδέες προϊόντων ή αντιδρούν σε διαφημίσεις, επιτρέποντας στις εταιρείες να κατανοήσουν πιθανές τις αντιδράσεις της αγοράς.

Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται σε μια σειρά από στρατηγικές αποφάσεις: στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στον καθορισμό των τιμών, στον εντοπισμό νέων πελατών αλλά ακόμα και στις πολιτικές δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η εφημερίδα The Wall Street Journal, η Aaru έχει ήδη συνεργαστεί ή πραγματοποιήσει δοκιμές για μεγάλες εταιρείες όπως η McDonald’s, η Boston Beer και το κινηματογραφικό στούντιο A24.

Παράλληλα βοηθά τη Bayer –παραγωγό φαρμάκων όπως το Aleve και η ασπιρίνη– να δοκιμάζει διαφημιστικά μηνύματα και slogans πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά.

Από τις μαθητικές σκανταλιές στην AI startup του ενός δις

Η ιστορία της Aaru ξεκινά σε ένα σχολείο στα προάστια του Σικάγο. Ο Φινκ και ο Κο γνωρίστηκαν την πρώτη ημέρα της φοίτησής τους στο Lake Forest Academy.

Fink

Σύντομα ανακάλυψαν ότι είχαν πολλά κοινά: έτρεχαν μαζί σε αγώνες cross-country και είχαν αδυναμία στις… σχολικές σκανταλιές. Ένα από τα πρώτα τους «projects» ήταν να προσπαθήσουν να χακάρουν το Wi-Fi του σχολείου ώστε να αποφύγουν την υποβολή εργασιών.

Koh

Οι επιχειρηματικές τους ιδέες ξεκίνησαν νωρίς. Ως μαθητές δημιούργησαν μια εταιρεία που πουλούσε κηρομπογιές με πολιτικά θέματα για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στις εκλογές. Χρησιμοποίησαν χρήματα από το bar mitzvah του Φινκ για να εισαγάγουν 20.000 κουτιά από την Κίνα, τα οποία βάφτισαν με ονόματα όπως «Bernie Blue» και «Trump Tangerine».

Η επόμενη προσπάθεια ήταν μια startup υγειονομικής τεχνολογίας με την ονομασία Elda Bio. Το εγχείρημα αυτό τους άνοιξε την πόρτα στο πρόγραμμα Z Fellows, μια πρωτοβουλία που φέρνει τους νέους ταλαντούχους δημιουργούς startups πιο κοντά στη Silicon Valley.

Ωστόσο, η αυστηρή ρύθμιση της αγοράς υγείας έκανε το project δύσκολο και τελικά εγκαταλείφθηκε.

Η στιγμή που γεννήθηκε η ιδέα

Κατά τη διάρκεια ενός γεύματος στη Νέα Υόρκη, οι δύο ιδρυτές εξήγησαν στον δημιουργό του Z Fellows πως το αληθινό τους πάθος ήταν άλλο: η πρόβλεψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Ήθελαν να δημιουργήσουν ένα σύστημα που θα μπορούσε να προβλέπει με μεγαλύτερη ακρίβεια το πώς θα συμπεριφερθούν οι άνθρωποι στο μέλλον.

Λίγο αργότερα μπήκε στην ομάδα ο Τζον Κέσλερ, ο οποίος είχε στείλει μήνυμα στον Φινκ στο LinkedIn ζητώντας συμβουλές για την αίτησή του στο Z Fellows. Η τηλεφωνική τους συνομιλία κράτησε δυόμισι ώρες.

Όταν τελείωσε, ο Φινκ τηλεφώνησε στον Κο και του είπε ότι είχε μόλις γνωρίσει «τον πιο έξυπνο άνθρωπο της ζωής του».

Ο Κέσλερ είχε ξεκινήσει το λύκειο στα 12 και δύο χρόνια αργότερα εργαζόταν σε υποδομές προσομοίωσης στο MIT City Science Lab.

Στο πανεπιστήμιο… για μία νύχτα

Όταν η εταιρεία άρχισε να παίρνει μορφή, οι δύο βασικοί ιδρυτές προσπάθησαν τυπικά να ξεκινήσουν πανεπιστημιακές σπουδές.

Ο Φινκ πέρασε μόλις μία νύχτα στο Dartmouth College, ενώ ο Κο έμεινε δύο εβδομάδες στο Harvard.

Σύντομα και οι δύο αποφάσισαν ότι η startup άξιζε περισσότερη προσοχή από τις σπουδές τους.

Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στις Μπαχάμες άρχισαν μάλιστα να διαπραγματεύονται την πρώτη χρηματοδότηση της εταιρείας.

Ο πατέρας του Φινκ, διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλη εταιρεία ποτών, άκουσε τυχαία τη συζήτηση στο μπαλκόνι του εξοχικού τους. Όπως είπε αργότερα, δεν καταλάβαινε πλήρως το επιχειρηματικό μοντέλο – αλλά τον εντυπωσίασε ότι οι δύο νεαροί αρνήθηκαν πεισματικά να ζητήσουν οικονομική βοήθεια από τις οικογένειές τους.

Από τις εκλογές στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων

Στα πρώτα βήματα της εταιρείας η ομάδα εργαζόταν από το υπόγειο ενός φίλου. Για να αποδείξουν ότι τα μοντέλα τους λειτουργούν, αποφάσισαν να δοκιμάσουν κάτι φιλόδοξο: να προβλέψουν εκλογικά αποτελέσματα.

Όταν έκαναν αναδρομικές δοκιμές για τις εκλογές του 2020, το μοντέλο τους πλησίασε το τελικό αποτέλεσμα με απόκλιση μόλις 0,5%, καλύτερη από πολλά παραδοσιακά γκάλοπ.

Αργότερα άρχισαν να συνεργάζονται με πολιτικούς οργανισμούς και think tanks.

Ωστόσο, η μεγάλη στροφή ήρθε όταν γνώρισαν τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Boston Beer, Ντέιβ Μπούργουικ. Εκείνος τους έφερε σε επαφή με επενδυτές και εταιρείες.

Σε μια περίπτωση, η Aaru βοήθησε την εταιρεία ανθρακούχου νερού Spindrift να εξετάσει νέες κατηγορίες προϊόντων – από αναψυκτικά μέχρι ενεργειακά ποτά. Τα bots της εταιρείας ανέλυσαν τις πιθανές αντιδράσεις καταναλωτών ηλικίας 25 έως 35 ετών με υψηλό εισόδημα.

Μέσα σε μία εβδομάδα κατέληξαν ότι η καλύτερη επιλογή ήταν το φρουτένιο τσάι. Αργότερα ανεξάρτητη έρευνα 500 καταναλωτών κατέληξε στο ίδιο αποτέλεσμα – αλλά χρειάστηκε δύο μήνες.

Μπορούν τα bots να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους;

Παρά την επιτυχία, πολλοί παραμένουν επιφυλακτικοί.

Ορισμένες εταιρείες αναρωτιούνται αν τα σύνθετα μοντέλα μπορούν πραγματικά να αποτυπώσουν την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης σκέψης.

Η συμβουλευτική εταιρεία EY δοκίμασε την τεχνολογία ζητώντας από την Aaru να αναπαράγει μια παγκόσμια έρευνα ενός έτους με 3.600 επενδυτές υψηλής καθαρής αξίας.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: το μοντέλο της startup προέβλεψε τη συμπεριφορά των επενδυτών με μεγαλύτερη ακρίβεια και σε πολύ μικρότερο χρόνο.

Σήμερα η EY χρησιμοποιεί την τεχνολογία της Aaru για αρκετούς πελάτες της – και σε ορισμένες περιπτώσεις αντικαθιστά πλήρως τις παραδοσιακές έρευνες.

Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής συμπεριφορικής επιστήμης της εταιρείας, αν μπορείς να προβλέψεις τη συμπεριφορά, τότε δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμα εργαλείο έρευνας.

Πρόκειται για στρατηγική.

Πηγή: OT

Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση
Όλο και περισσότεροι νέοι της Gen Z αποταμιεύουν επιθετικά και επενδύουν έξυπνα, με στόχο να εγκαταλείψουν την εργασία πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές

Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
Εν μέσω πολέμου και με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, η τιμή του πετρελαίου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια.

Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου
Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ξεκινήσει δοκιμαστικές συζητήσεις σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να διευρυνθεί η σύγκρουση

Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν για σχεδόν έναν μήνα τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου
Οι ΗΠΑ άνοιξαν τη στρόφιγγα στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ έδωσαν «γενική άδεια» για την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)
Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Έλτσε, τη νίκησε εύκολα 4-1 και μείωσε στον ένα βαθμό τη διαφορά της από τη Μπαρτσελόνα που την Κυριακή υποδέχεται τη Σεβίλλη. Γκολ από τα 70 μέτρα πέτυχε ο Αρντά Γκιουλέρ!

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Σούπερ Μαυροπάνος «φρέναρε» τους «πολίτες»! (vid)
Στο 35ο λεπτό ο Μαυροπάνος νίκησε τους πάντες στον αέρα μετά από κόρνερ και ισοφάρισε με δυνατή κεφαλιά για το τελικό 1-1 της Γουέστ Χαμ με τη Σίτι, δίνοντας... αέρα τίτλου στην Άρσεναλ!

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»
Το γκολ του 29χρονου Ιβοριανού επιθετικού, Ζερεμί Μπογκά, στο 38' χάρισε την πολύτιμη νίκη στη «Βέκια Σινιόρα», που πλέον, πέρασε στην 4η θέση (Champions League) και περιμένει το ντέρμπι, Κόμο-Ρόμα.

Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»
Όμορφη κοινή φωτογραφία των Μέχντι Ταρέμι και Χρήστου Μουζακίτη από το αεροδρόμιο μετά τη νίκη στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Γεροβασίλη: Οι υποκλοπές έχουν ονοματεπώνυμο – Η Krikel πήρε απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων από τη ΝΔ
«Στην εταιρεία Krikel που μαζί με την Intellexa έκαναν από κοινού τις εξαγωγές του Predator έγιναν επί ΝΔ το 2019 - 2021 απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων» σημειώνει η Όλγα Γεροβασίλη.

Ο τουρισμός σε Ελλάδα και Μεσόγειο μετρά το κόστος του πολέμου στο Ιράν – Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν πορεία
Οι παραθεριστές επιλέγουν «πιο οικείους και εύκολα προσβάσιμους προορισμούς», ενώ ο ταξιδιωτικός κλάδος μετράει το κόστος της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν

«Συμπεριφορές και κρατική αναλγησία οδήγησαν τη σύντροφό μου στο θάνατο» – Νέες αποκαλύψεις για την 57χρονη καθηγήτρια
Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες τόσο από το υπουργείο Παιδείας, όσο και από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, έρχονται νέα στοιχεία για τα όσα βίωνε η καθηγήτρια στο σχολικό περιβάλλον

Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν
Μετά από ένα 90λεπτο… σφυροκόπημα, τελικά η Άρσεναλ βρήκε γκολ νίκης επί της Έβερτον στις καθυστερήσεις, πρώτα με τον Γκιόκερες και μετά με τον Ντάουμαν να τις χαρίζουν το «τρίποντο» (2-0), στέλνοντας τη διαφορά στο +10 πριν το ματς της Σίτι.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε για την 28η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο… (vid)
Το 0-0 δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις ομάδες, με τον Πανσερραϊκό να θέλει τη νίκη στη μάχη για τη σωτηρία και τον Άρη προκειμένου να κλειδώσει τη συμμετοχή του στα πλέι οφ (θέσεις 5-8).

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας
Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τον σπουδαίο φιλόσοφο, η απάντηση στη σύγχρονη κρίση της δημοκρατίας δεν είναι λιγότερη πολιτική, αλλά περισσότερη διαβούλευση.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

