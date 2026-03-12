science
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 18:12
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια - Πληροφορίες για έναν νεκρό
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τεχνητή Νοημοσύνη: «Σπάζοντας» τους κανόνες – Μια επικίνδυνη συμπεριφορά
Τεχνολογία 12 Μαρτίου 2026, 17:12

Τεχνητή Νοημοσύνη: «Σπάζοντας» τους κανόνες – Μια επικίνδυνη συμπεριφορά

«Συναγερμός» για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πράκτορας ΑΙ ανεξαρτητοποιήθηκε και άρχισε κρυφά να εξορύσσει κρυπτονομίσματα.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διατροφή & απόδοση: Ο απόλυτος οδηγός για κάθε είδος άσκησης

Διατροφή & απόδοση: Ο απόλυτος οδηγός για κάθε είδος άσκησης

Spotlight

Μέρος της καθημερινότητας μας έχει γίνει η Τεχνητή Νοημοσύνη, με τα καλά και τα κακά της. Με την τεχνολογία να «τρέχει» με χίλια ο παράγοντας άνθρωπος παραμένει κρίσιμος και όταν η TN δεν τηρεί πάντα τις οδηγίες τα πράγματα περιπλέκονται και ορισμένες φορές γίνονται επικίνδυνα.

Η Alibaba ανέφερε ότι ο πράκτορας AI με την κωδική ονομασία ROME άρχισε να εξορύσσει κρυπτονομίσματα χωρίς εξουσιοδότηση

Ο δικαιολογημένος φόβος πως οι μηχανές θα υπερσκελίσουν τον άνθρωπο αναζωπυρώθηκε από την διαπίστωση που έκανε ερευνητική ομάδα που συνδέεται με την Alibaba, η οποία και τη δημοσίευσε, δίνοντας μία ακόμη ένδειξη ότι η ΤΝ αυτονομείται.

«Πιάστηκε στα πράσα» η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η ερευνητική ομάδα αποκάλυψε ότι ένας πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης που είχε αναπτυχθεί για να βοηθά σε εργασίες κωδικοποίησης φέρεται να «πιάστηκε στα πράσα» υπερβαίνοντας  τον αρχικό σκοπό της χρήσης του -κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του- καθώς άρχισε να εξορύσσει κρυπτονομίσματα και να δημιουργεί κρυφά δίκτυα χωρίς εξουσιοδότηση.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν την εμφάνιση «απρόβλεπτων» και αυθόρμητων συμπεριφορών «χωρίς καμία ρητή οδηγία και, το πιο ανησυχητικό, εκτός των ορίων του προβλεπόμενου περιβάλλοντος ασφαλείας».

Η Alibaba αποκάλυψε αυτή την εξέλιξη σε μια τεχνική έκθεση που δημοσίευσε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο και αναθεώρησε τον Ιανουάριο. Αρχικά, οι μηχανικοί της πίστευαν ότι το περιστατικό ήταν παραβίαση ασφαλείας, προτού ανακαλύψουν ότι ήταν ο AI πράκτορας που εκτελούσε ενέργειες χωρίς καμία οδηγία από τους χειριστές του.

Επίσης, σύμφωνα με τις σημειώσεις των ερευνητών, «αποσπούσε υπολογιστική ισχύ από την εκπαίδευση, αυξάνοντας τα λειτουργικά κόστη».

Σε απάντηση, οι ερευνητές πρόσθεσαν αυστηρότερους περιορισμούς στο μοντέλο και βελτίωσαν τη διαδικασία εκπαίδευσής του, ώστε να αποτρέψουν την επανάληψη της επικίνδυνης συμπεριφοράς.

Ωστόσο, το περιστατικό με την Alibaba δεν αποτελεί την πρώτη φορά που ένα μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την εκτέλεση μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Πέρυσι, οι ερευνητές της Anthropic αποκάλυψαν ότι το Claude Opus 4, ένα από τα κορυφαία μοντέλα της εταιρείας, είχε δείξει την ικανότητα να αποκρύπτει τις προθέσεις του και να αναλαμβάνει δράση για να διαφυλάξει την ύπαρξή του κατά τη διάρκεια αξιολογήσεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με μια έκθεση έρευνας της McKinsey που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2025, το 80% των οργανισμών που έχουν αναπτύξει πράκτορες AI αναφέρουν ότι έχουν αντιμετωπίσει επικίνδυνη ή απροσδόκητη συμπεριφορά.

Αυτό συμβαίνει επίσης σε μια εποχή που η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις βρίσκεται σε άνοδο, με μεγάλες εταιρείες να προβαίνουν σε περικοπές θέσεων εργασίας.

Η Gartner προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του 2026, το 40% των επιχειρηματικών εφαρμογών θα ενσωματώνουν ΑΙ agents για συγκεκριμένες εργασίες. Ωστόσο, η McKinsey προειδοποιεί ότι οι ροές εργασίας των πρακτόρων εξαπλώνονται ταχύτερα από ό,τι μπορούν να αντιμετωπίσουν τα μοντέλα διακυβέρνησης τους κινδύνους τους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Aegean: Μόλις το 4-5% της χωρητικότητας επηρεάζεται από την πολεμική σύγκρουση

Aegean: Μόλις το 4-5% της χωρητικότητας επηρεάζεται από την πολεμική σύγκρουση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφή & απόδοση: Ο απόλυτος οδηγός για κάθε είδος άσκησης

Διατροφή & απόδοση: Ο απόλυτος οδηγός για κάθε είδος άσκησης

Κόσμος
Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί – Να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», λέει σε διάγγελμά του ο Χαμενεΐ

Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί – Να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», λέει σε διάγγελμά του ο Χαμενεΐ

inWellness
inTown
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Deepfakes: Πώς να εντοπίζετε τα οπτικά και ακουστικά σημάδια που τα προδίδουν
Τι να κάνετε 12.03.26

Πώς να εντοπίζετε τα deepfakes - Τα οπτικά και ακουστικά σημάδια που τα προδίδουν

Φωτογραφίες, βίντεο, φωνητικά μηνύματα και βιντεοκλήσεις που είναι κατασκευασμένα είναι δυνατόν να αναγνωριστούν όταν δίνετε προσοχή στη λεπτομέρεια - Πώς δημιουργούνται τα deepfakes

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη – Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»
Πόλεμος στο Ιράν 12.03.26

Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη - Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»

Η ταχύτητα και η κλίμακα του σχεδιασμού του πολέμου με Τεχνητή Νοημοσύνη από τον αμερικανικό στρατό προκαλεί φόβους ότι η λήψη αποφάσεων από τον άνθρωπο μπορεί να παραγκωνιστεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα τάνκερ βγήκαν στη στεριά – Ο αόρατος πόλεμος των παρεμβολών GPS στη Μέση Ανατολή
Τεχνολογία 11.03.26

Τα τάνκερ βγήκαν στη στεριά – Ο αόρατος πόλεμος των παρεμβολών GPS στη Μέση Ανατολή

Εκατοντάδες πλοία στα στενά του Ορμούζ εμφανίζονται να βρίσκονται στη στεριά λόγω παρεμβολών στο GPS. Η πρακτική φέρεται να εφαρμόζεται και από τις δύο πλευρές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
Επικυρίαρχος 11.03.26

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο κίνδυνος από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον πραγματικός
The Economist 10.03.26

Ο κίνδυνος από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον πραγματικός

Οι ειδικοί προειδοποιούν για κάτι σαν «Τσερνόμπιλ» από την τεχνητή νοημοσύνη. Η διαμάχη κυβέρνησης Τραμπ και Anthropic είναι η δοκιμασία που θα κρίνει ποιος θα ελέγξει την ισχυρή τεχνολογία στο μέλλον.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το μέλλον που φοβόμασταν είναι ήδη εδώ
The New York Times 08.03.26

Το μέλλον που φοβόμασταν είναι ήδη εδώ

Οι κοινωνίες είναι απροετοίμαστες για τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Η σύγκρουση της αμερικανικής κυβέρνησης με την εταιρεία Anthropic ποδεικνύει ότι υπάρχουν κανόνες στη χρήση της και οι χρήστες δεν κινούνται πάντα βάσει ηθικής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο
Τεχνολογία 05.03.26

Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο

Οι Big Tech καλούν το Πεντάγωνο να ξανασκεφτεί το μπλκόκο στην Anthropic. Ο επικεφαλής της Palantir προειδοποιεί ωστόσο τις εταιρείες για «κρατικοποίηση» της ΑΙ αν δεν υποχωρήσουν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λευκός Οίκος με σοβαρότητα α λα Τραμπ – Νέο βίντεο σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού για τα πλήγματα στο Ιράν
Κυνισμός 12.03.26

Λευκός Οίκος με σοβαρότητα α λα Τραμπ – Νέο βίντεο σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού για τα πλήγματα στο Ιράν

Ο Λευκός Οίκος «ανέβασε» βίντεο στα social media που μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι, με την κάθε βολή σε μία σειρά αθλημάτων - τένις, ράγκμπι, μπάσκετ - να μετατρέπεται σε αμερικανό πλήγμα στο Ιράν

Σύνταξη
O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;
Προς τη Μεσόγειο 12.03.26

O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;

Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν κλιμακώνεται, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Αθήνα, η Σόφια και το Βουκουρέστι, βρίσκονται πλέον εντός της εμβέλειας του οπλοστασίου της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετά την «πτήση» στα 6,17μ. ο Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για τον Φεβρουάριο (vid)
Άλλα Αθλήματα 12.03.26

Μετά την «πτήση» στα 6,17μ. ο Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για τον Φεβρουάριο (vid)

Κορυφαίος αθλητής για τον μήνα Φεβρουάριο ο αθλητής του Ολυμπιακού, Εμμανουήλ Καραλής μετά το σπουδαίο άλμα του στα 6,17μ. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου και η αντίδραση του «Μανόλο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Frontex: Ο αριθμός των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 52% τους δύο πρώτους μήνες του 2026
Κόσμος 12.03.26

Frontex: Ο αριθμός των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 52% τους δύο πρώτους μήνες του 2026

Την ίδια περίοδο, ωστόσο, το «ανθρώπινο κόστος» συνέχισε να αυξάνεται. Με βάση στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που επικαλείται ο Frontex, περίπου 660 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο

Σύνταξη
Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα – Όχι στο στίγμα, ναι στην έκφραση
«Σχεδόν αόρατος» 12.03.26

Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα – Όχι στο στίγμα, ναι στην έκφραση

Ο Γιώργος Λάνθιμος παρακολούθησε την πρόβα των μαθητριών στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα βιντεοσκοπώντας τη διαδικασία, ενώ φωτογραφήθηκε μαζί με τις γυναίκες που συμμετείχαν στο εργαστήριο.

Σύνταξη
Βρετανία: Η κυβέρνηση εξετάζει τις επιλογές της για ανάπτυξη ναρκαλιευτικών στον Κόλπο
Μέση Ανατολή 12.03.26

Βρετανία: Η κυβέρνηση εξετάζει τις επιλογές της για ανάπτυξη ναρκαλιευτικών στον Κόλπο

Το Βασιλικό Ναυτικό ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το τελευταίο ναρκαλιευτικό του, το HMS Middleton, που έδρευε στο Μπαχρέιν, επέστρεψε στην Βρετανία την 1η Μαρτίου

Σύνταξη
Νίκος Ζήσης: «Δεν υπήρχαν εγωισμοί στην Εθνική του 2005 – Γι’ αυτό κερδίζαμε» (vid)
Τα Νέα της Αγοράς 12.03.26

Νίκος Ζήσης: «Δεν υπήρχαν εγωισμοί στην Εθνική του 2005 – Γι’ αυτό κερδίζαμε» (vid)

Μια συζήτηση γεμάτη αναμνήσεις, παρασκήνιο και σκέψεις για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, μέσα από την οπτική ενός ανθρώπου που υπήρξε πρωταγωνιστής σε μία από τις πιο χρυσές εποχές της Εθνικής

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Έπεσαν οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο – Αυτά προβλέπει η συμφωνία
Αθλητισμός & Σπορ 12.03.26

ΠΑΟΚ: Έπεσαν οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο – Αυτά προβλέπει η συμφωνία

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, το Καυτανζόγλειο παραχωρήθηκε προς χρήση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι δηλώσεις που έγιναν.

Σύνταξη
Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα
«Δεν ήξερα» 12.03.26

Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα

Ο επί χρόνια λογιστής του Τζέφρι Έπσταϊν, Ρίτσαρντ Καν, κατέθεσε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τα εγκλήματα του χρηματιστή, ενώ στην κατάθεση αναφέρθηκαν ισχυροί επιχειρηματίες και αποζημιώσεις θυμάτων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κ. Μητσοτάκης: «Πουλάει» ασφάλεια και «πλαφόν» – Ενεργοποιεί δεξιά αντανακλαστικά, σε έναν κόσμο που «βράζει»
Συνέντευξη 12.03.26

Κ. Μητσοτάκης: «Πουλάει» ασφάλεια και «πλαφόν» – Ενεργοποιεί δεξιά αντανακλαστικά, σε έναν κόσμο που «βράζει»

Το «χαρτί» της ασφάλειας «παίζει» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια εποχή που η γειτονιά μας έχει πάρει «φωτιά». Τους κλυδωνισμούς στην οικονομία δεν τους αξιολογεί ως πρώτη προτεραιότητα. Ενθαρρυμένος από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις «αποκηρύσσει» τον Πέδρο Σάντσεθ στέλνοντας μήνυμα στο δεξιό ακροατήριο και ελπίζει ακόμα στην αυτοδυναμία αν και ο δρόμος «είναι δύσκολος».

Σύνταξη
Finalissima 2026: Από το Κατάρ και το Λονδίνο, στο «Μπερναμπέου» οδεύει το Ισπανία – Αργεντινή
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Finalissima 2026: Από το Κατάρ και το Λονδίνο, στο «Μπερναμπέου» οδεύει το Ισπανία – Αργεντινή

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επί της ουσίας απαγορεύει τη διεξαγωγή του Finalissima 2026 ανάμεσα σε Ισπανία, Αργεντινή στο Κατάρ και το «στέλνει» στην έδρα της Ρεάλ το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους 22χρονος που κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας
Ελλάδα 12.03.26

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους 22χρονος που κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας

Ο 22χρονος από την Θεσσαλονίκη φέρεται να ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι το επίμαχο υλικό παιδικής πορνογραφίας αποθηκεύτηκε εν αγνοία του, όταν ήταν 18 ετών, κατά την πλοήγησή του στο Ίντερνετ

Σύνταξη
Οι εκστρατείες για τα Όσκαρ συνήθιζαν να είναι σοβαρές – Μετά εμφανίστηκε ο Τιμοτέ Σαλαμέ
Αλγοριθμικός 12.03.26

Οι εκστρατείες για τα Όσκαρ συνήθιζαν να είναι σοβαρές – Μετά εμφανίστηκε ο Τιμοτέ Σαλαμέ

Είναι ο πιο αμφιλεγόμενος χαρακτήρας της φετινής σεζόν βραβείων, ειδικά μετά τις δηλώσεις του περί μπαλέτου, όπερας και «ετοιμοθάνατων τεχνών». Τι άλλο να περιμένεις από τον μεγαλύτερο σταρ της κινηματογραφικής γενιάς των Zillennials, το Τιμοτέ Σαλαμέ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καταναλωτές σε survival mode: Ψωνίζουν μόνο τα απαραίτητα – κόβουν από παντού
Έρευνα Circana 12.03.26

Καταναλωτές σε survival mode: Ψωνίζουν μόνο τα απαραίτητα – κόβουν από παντού

Οι Έλληνες καταναλωτές λειτουργούν σε μόνιμο καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, περιορίζοντας τις λιγότερο αναγκαίες δαπάνες και αναζητώντας πάντα τη φθηνότερη επιλογή. Τι δείχνει νέα έρευνα της Circana.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
Επιτόκια 12.03.26

Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;

Οι αγορές ήδη προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους με αποτέλεσμα τα κρατικά ομόλογα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ κινούνται ανοδικά, ενώ οι επενδυτές έχουν αισθητά περιορίσει τις προσδοκίες τους για άμεσες μειώσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους
Πολιτική 12.03.26

Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους

Το Υπουργείο Εξωτερικών επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να οργανωθεί ειδική πτήση που θα αλλάζει τους ισχύοντες κανόνες περί επαναπατρισμού, ώστε να επιτραπούν και τα κατοικίδια στα αεροσκάφη.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε απαξίωση – Λουκέτα και εγκατάλειψη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας
Επικαιρότητα 12.03.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε απαξίωση – Λουκέτα και εγκατάλειψη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

«Η εγκατάλειψη του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό. Αποτελεί πολιτική επιλογή που οδηγεί στην αποδυνάμωση της περιφέρειας και στην απαξίωση μιας κρίσιμης δημόσιας υπηρεσίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Μετά το έγγραφο Βάρρα μονόδρομος η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Σκάνδαλο 12.03.26

Νέα Αριστερά: Μετά το έγγραφο Βάρρα μονόδρομος η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Καταρρίπτεται στο σύνολο της η υπερασπιστική γραμμή του κ. Βορίδη, της κυβέρνησης και του ανεκδιήγητου πορίσματος της πλειοψηφίας της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Απόρρητο