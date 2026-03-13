newspaper
Η Κούβα δηλώνει ότι έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εν μέσω του πετρελαϊκού αποκλεισμού
Κόσμος 13 Μαρτίου 2026, 15:38

Η Κούβα δηλώνει ότι έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εν μέσω του πετρελαϊκού αποκλεισμού

Η Κούβα δήλωσε ότι ενδιαφέρεται να διεξαγάγει τις συνομιλίες με βάση την ισότητα και τον σεβασμό προς τα πολιτικά συστήματα και των δύο κρατών

Σύνταξη
Η Κούβα έχει ξεκινήσει συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, εν μέσω μιας σοβαρής οικονομικής κρίσης και καθώς η κομμουνιστική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενη πίεση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. 

«Σκοπός αυτών των συνομιλιών είναι να βρεθούν λύσεις μέσω του διαλόγου στις διμερείς διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών», δήλωσε ο Ντίαζ-Κανέλ σε βίντεο που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. 

Η Κούβα πλήττεται από διακοπές ρεύματος που διαρκούν ώρες και έλλειψη καυσίμων, τα οποία επιδεινώνονται από την επιβολή πετρελαϊκού αποκλεισμού στο νησί της Καραϊβικής από τον Τραμπ. 

Από τότε που οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και απομάκρυναν από την εξουσία τον σημαντικότερο σύμμαχο της Κούβας τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει διακόψει τις αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς την Κούβα και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλά πετρέλαιο στην Κούβα. 

Ο Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες είχε κάνει μια σειρά δηλώσεων, λέγοντας ότι η Κούβα βρισκόταν στο χείλος της κατάρρευσης ή ήταν πρόθυμη να συνάψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.  

Τη Δευτέρα είπε ότι η Κούβα ενδέχεται να υποστεί μια «φιλική εξαγορά», και στη συνέχεια πρόσθεσε:  

«Μπορεί να μην είναι φιλική εξαγορά». 

Τρεις μήνες χωρίς καύσιμα 

Η Κούβα, ωστόσο, δήλωσε ότι ενδιαφέρεται να διεξαγάγει τις συνομιλίες «με βάση την ισότητα και τον σεβασμό προς τα πολιτικά συστήματα και των δύο κρατών, καθώς και προς την κυριαρχία και την αυτοδιάθεση των κυβερνήσεών μας», είπε ο Ντίαζ-Κανέλ. 

Δεν έχει εισέλθει καύσιμο στην Κούβα εδώ και τρεις μήνες, δήλωσε ο Ντίαζ-Κανέλ σε επακόλουθη συνέντευξη Τύπου με τα κουβανικά μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή, με αποτέλεσμα τη μείωση των αποθεμάτων ντίζελ και μαζούτ, γεγονός που έχει καταστήσει το ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας όλο και πιο «ασταθές», όπως είπε. 

Ο πρόεδρος της χώρας περιέγραψε τις προσπάθειες της Κούβας να αυξήσει την ενεργειακή ανεξαρτησία του νησιού εν μέσω των συνεχιζόμενων συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέροντας ότι η Κούβα είχε αυξήσει την παραγωγή εγχώριου αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και την παραγωγή ηλιακής ενέργειας. 

Σε δήλωση που καταγράφηκε την Πέμπτη το βράδυ μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Ντίαζ-Κανέλ είπε ότι διευθύνει τις συνομιλίες για την κουβανική πλευρά, μαζί με τον πρώην πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο και άλλους αξιωματούχους. Δεν ανέφερε ποιοι συμμετείχαν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε πότε ή πού έλαβαν χώρα. 

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. 

Οι συνομιλίες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και η Κούβα είναι πρόθυμη να τις συνεχίσει, δήλωσε ο Ντίαζ-Κανέλ. Ένας από τους στόχους ήταν να διαπιστωθεί αν υπάρχει βούληση και από τις δύο πλευρές για την επίτευξη συμφωνίας, πρόσθεσε. 

Σύμφωνία με το Βατικανό 

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη σε συνομιλίες υψηλού επιπέδου με εκπροσώπους της Κούβας.  

Μέχρι τώρα, η κουβανική κυβέρνηση είχε αρνηθεί ότι διεξάγονται επίσημες συναντήσεις, αλλά δεν είχε αρνηθεί ρητά τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης για συζητήσεις πίσω από τα παρασκήνια με τον Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκεζ Κάστρο, τον εγγονό του Ραούλ Κάστρο, ο οποίος είναι 94 ετών και εξακολουθεί να ασκεί μεγάλη επιρροή.  

Ο Ροντρίγκεζ Κάστρο καθόταν πίσω από τον Ντίαζ-Κανέλ και μεταξύ των αξιωματούχων του Κομμουνιστικού Κόμματος που εμφανίζονται στο βίντεο, παρόλο που δεν κατέχει επίσημα υψηλόβαθμη θέση στο κόμμα.  

Ο εγγονός του Κάστρο, 41 ετών, ευρέως γνωστός ως «El Cangrejo» ή «Ο Κάβουρας» παρευρέθηκε επίσης στη συνέντευξη Τύπου. 

«Κουβανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν πρόσφατα συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να αναζητήσουν, μέσω του διαλόγου, μια πιθανή λύση στις διμερείς διαφορές μεταξύ των χωρών μας. Αυτές οι ανταλλαγές διευκολύνθηκαν από διεθνείς παράγοντες», δήλωσε ο Ντίαζ-Κανέλ στους δημοσιογράφους, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένους τρίτους. 

Στο παρελθόν, το Βατικανό έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή, όπως στην περίπτωση των συνομιλιών του 2014 που οδήγησαν στην προσέγγιση μεταξύ της Κούβας και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα. 

Την παραμονή της ανακοίνωσης της Παρασκευής, η Κούβα δήλωσε ότι θα απελευθερώσει 51 κρατούμενους τις επόμενες ημέρες στο πλαίσιο συμφωνίας με το Βατικανό.  

Η απελευθέρωση των κρατουμένων έρχεται δύο εβδομάδες μετά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκεζ με τον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό. 

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Ιράν: Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

Ιράν: Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

«Ανατρεπτική» συμφωνία ΟΗΕ για τη φυλετική δικαιοσύνη: Θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις γυναίκες στη φυλακή
Woman 13.03.26

«Ανατρεπτική» συμφωνία ΟΗΕ για τη φυλετική δικαιοσύνη: Θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις γυναίκες στη φυλακή

Καθώς ο αριθμός των φυλακισμένων γυναικών πλησιάζει το ένα εκατομμύριο παγκοσμίως, οι ακτιβιστές ελπίζουν ότι αυτή η αναγνώριση από τον ΟΗΕ θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες δράσεις

Σύνταξη
Ο Τραμπ νόμιζε ότι η νίκη στο Ιράν θα ήταν «παιχνιδάκι» – 7 λόγοι που αποδεικνύουν το αντίθετο
Forever wars 13.03.26

Ο Τραμπ νόμιζε ότι η νίκη στο Ιράν θα ήταν «παιχνιδάκι» – 7 λόγοι που αποδεικνύουν το αντίθετο

Ο Ντόναλντ Τραμπ βασίστηκε στη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ και πίστεψε ότι η νίκη στον πόλεμο με το Ιράν θα ερχόταν γρήγορα, ωστόσο φαίνεται πως δεν υπολόγισε σωστά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Χοντρό παιχνίδι» με το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ – Τι θα συμβεί αν κλείσουν οι «Πύλες των Δακρύων»
Ανησυχία 13.03.26

«Χοντρό παιχνίδι» με το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ - Τι θα συμβεί αν κλείσουν οι «Πύλες των Δακρύων»

Το στενό στο κέντρο του κόσμου και η σύγκρουση για τον έλεγχό του. Οι ανοιχτή απειλή των Ιρανών για το στρατηγικό σημείο που συνδέει την Ερυθρά θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό. Τι θα συμβεί αν κλείσει.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ
Κόσμος 13.03.26

Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ

Ο Σι είπε στον Τραμπ τον Φεβρουάριο ότι οι πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί δικό του έδαφος, πρέπει να αντιμετωπίζονται με «προσοχή»

Σύνταξη
Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα
Η επόμενη μέρα 13.03.26

Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα

Η αναβίωση του ναζισμού δεν είναι τυχαία. Προκύπτει από μια κρίση ταυτότητας, την ψυχολογία του φόβου, την ψηφιακή ριζοσπαστικοποίηση και τη θεσμική φθορά, απαιτώντας άμεση ανάλυση και δράση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: «Ο Τραμπ θα καθορίσει τον χρόνο της σύγκρουσης, τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ
Χτυπήματα στον Λίβανο 13.03.26 Upd: 14:27

«Ο Τραμπ θα καθορίσει τον χρόνο της σύγκρουσης, τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

Οι μαζικές επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να λένε ότι ο «πόλεμος πάει καλά» - Δείτε όλες τις εξελίξεις στο in

Φ.Πολίτη - Χ. Ρουμελιώτου
Η τακτική του δολώματος: Πώς το Ιράν ξετρυπώνει τις συστοιχίες Patriot και μετά τις καταστρέφει
Κόσμος 13.03.26

Η τακτική του δολώματος: Πώς το Ιράν ξετρυπώνει τις συστοιχίες Patriot και μετά τις καταστρέφει

Σμήνη drone του Ιράν λειτουργούν ως δολώματα, αναγκάζοντας τα προηγμένα ραντάρ των Patriot να αποκαλυφθούν. Δευτερόλεπτα μετά, βαλλιστικοί πύραυλοι χτυπούν τις ανοχύρωτες πλέον συστοιχίες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Ο πρώτος θάνατος γάλλου στρατιωτικού «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στο Ιράκ
Εμανουέλ Μακρόν 13.03.26

Ο πρώτος θάνατος γάλλου στρατιωτικού στη Μέση Ανατολή

Η Γαλλία θρηνεί την πρώτη ανθρώπινη απώλεια στο μακελειό της Μέσης Ανατολής που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, και οι οποίοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ για Κωνσταντινόπουλο: «Επέλεξε τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης» – Μπαράζ αντιδράσεων από στελέχη του κόμματος για τη διαγραφή του
Πολιτική 13.03.26

ΠΑΣΟΚ για Κωνσταντινόπουλο: «Επέλεξε τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης» – Μπαράζ αντιδράσεων από στελέχη του κόμματος για τη διαγραφή του

Για υπονόμευση της παράταξης από την πλευρά του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούπη μετά τις αντιδράσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τη διαγραφή του βουλευτή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις Ντίλιαν ζητά η αντιπολίτευση – «Οργανωμένο σχέδιο από το Μαξίμου»- «Δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή», επιμένει η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις Ντίλιαν ζητά η αντιπολίτευση – «Οργανωμένο σχέδιο από το Μαξίμου»- «Δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή», επιμένει η ΝΔ

«Ο πρώτος που πρέπει να έρθει να δώσει εξηγήσεις είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» σημειώνει η αντιπολίτευση.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Έσωσε ηλικιωμένο που έπεσε στο κανάλι του Μόρνου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής
Αυτοδιοίκηση 13.03.26

Έσωσε ηλικιωμένο που έπεσε στο κανάλι του Μόρνου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής

«Χαίρομαι γιατί βρεθήκαμε, άμεσα, για ακόμα μια φορά, στο πλευρό των συνδημοτών μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με αφορμή την επιχείρηση διάσωσης του ηλικιωμένου.

Σύνταξη
H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
Τεχνολογία 13.03.26

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Μαρκόπουλου – Λαζαρίδη: «Είστε πολιτική μαφία- Είστε γυμνοσάλιαγκας»
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Μαρκόπουλου – Λαζαρίδη: «Είστε πολιτική μαφία- Είστε γυμνοσάλιαγκας»

Απίστευτες εκφράσεις ακούστηκαν για μία ακόμη φορά στη Βουλή με πρωταγωνιστές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ΜακάριοςΛαζαρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Τους παραπέμπει στην επιτροπή δεοντολογίας ο Κακλαμάνης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γκολ, ρεκόρ, ορόσημα, τίτλοι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το παντοτινό διαμάντι του Ολυμπιακού (vids, pics)
On Field 13.03.26

Γκολ, ρεκόρ, ορόσημα, τίτλοι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το παντοτινό διαμάντι του Ολυμπιακού (vids, pics)

Μέσα σε 31 μήνες καριέρας στον Ολυμπιακό, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ο πιο επιδραστικός επιθετικός των 101 χρόνων του συλλόγου, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην πιο λαμπρή εποχή τους με γκολ, ρεκόρ και ιστορικά ορόσημα…

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μια ο Γιάννης δεν μπορεί: Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μια συναυλία του – Και ο λόγος μοιάζει αστείος
Στη Βαλένθια 13.03.26

Μια ο Γιάννης δεν μπορεί: Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μια συναυλία του – Και ο λόγος μοιάζει αστείος

Ο Morrissey ακύρωσε την εμφάνισή του στη Valencia, υποστηρίζοντας ότι ο έντονος θόρυβος από το φεστιβάλ Las Fallas δεν του επέτρεψε να κοιμηθεί, αφήνοντάς τον -όπως είπε- σε «κατατονική κατάσταση»

Σύνταξη
«Ανατρεπτική» συμφωνία ΟΗΕ για τη φυλετική δικαιοσύνη: Θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις γυναίκες στη φυλακή
Woman 13.03.26

«Ανατρεπτική» συμφωνία ΟΗΕ για τη φυλετική δικαιοσύνη: Θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις γυναίκες στη φυλακή

Καθώς ο αριθμός των φυλακισμένων γυναικών πλησιάζει το ένα εκατομμύριο παγκοσμίως, οι ακτιβιστές ελπίζουν ότι αυτή η αναγνώριση από τον ΟΗΕ θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες δράσεις

Σύνταξη
ΚΚΕ: Επιβεβαιώθηκε ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός
Predator 13.03.26

ΚΚΕ: Επιβεβαιώθηκε ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός

«Οι παραδοχές του ιδιοκτήτη της Intellexa για συναλλαγές της εταιρείας με κυβερνήσεις και με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβεβαιώνουν ότι η πρόσφατη καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών δεν είναι απλά ζήτημα της 'δράσης κάποιων ιδιωτών', αλλά η κορυφή του παγόβουνου», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Φάμελλος: Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Φάμελλος: Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα

«Δυστυχώς το πάρτι αισχροκέρδειας γίνεται με τις πλάτες του κυρίου Μητσοτάκη και γίνεται με πρώτους υπεύθυνους τα διυλιστήρια», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση
Επικαιρότητα 13.03.26

ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση

«Η καμπάνια για την εθελοντική στράτευση γυναικών, συμπληρώνει την αναβάθμιση της εμπλοκής της χώρας στους πολέμους των ιμπεριαλιστών», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ο άνδρας που ντύνει τις πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών και η ήπια δύναμη της μόδας
Κρυμμένο μήνυμα 13.03.26

Ο άνδρας που ντύνει τις πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών και η ήπια δύναμη της μόδας

Από την Τζιλ Μπάιντεν έως τη Ράμα Ντουβάτζι, οι πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών απευθύνονται σε έναν άνδρα για συμβουλές μόδας. Ο στιλίστας, Μπέιλι Μουν, μιλάει για τη λεπτή τέχνη της πολιτικής ενδυμασίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιώργος Μαρίνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον απόλυτο σόουμαν
Τελευταίο χειροκρότημα 13.03.26

Γιώργος Μαρίνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον απόλυτο σόουμαν

Το μεσημέρι της Παρασκευής φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στο κοιμητήριο Βούλας για να αποχαιρετήσουν τον μεγάλο σόουμαν. Ο Γιώργος Μαρίνος «έφυγε» από τη ζωή την Τρίτη 10 Μαρτίου σε ηλικία 87 ετών.

Σύνταξη
Η Βραζιλία παρουσίασε τη νέα φανέλα της με Ροναλντίνιο, Τζόρνταν, Ντόντσιτς και… βάτραχο του Αμαζονίου (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Η Βραζιλία παρουσίασε τη νέα φανέλα της με Ροναλντίνιο, Τζόρνταν, Ντόντσιτς και… βάτραχο του Αμαζονίου (pics, vids)

Ροναλντίνιο, Μάικλ Τζόρνταν, Λούκα Ντόντσιτς, δηλητηριώδεις βάτραχοι και στη μέση η νέα φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ 2026!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας
Στα νιάτα του 13.03.26

Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας

Ο Κερτ Ράσελ αναφέρεται εύστοχα ως «Boy Kicking Mike» στην κωμική ταινία με τον Έλβις Πρίσλεϊ, καθώς όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός κλώτσησε πράγματι τον θρύλο του ροκ εν ρολ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
EU Rice Sector Faces Crisis Amid Rising Imports
English edition 13.03.26

EU Rice Sector Faces Crisis Amid Rising Imports

European rice producers warn of growing market pressures as imports hit 1.7 million tons, urging policy changes to protect local production and ensure fair competition.

Σύνταξη
