Η Κούβα δηλώνει ότι έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εν μέσω του πετρελαϊκού αποκλεισμού

Η Κούβα έχει ξεκινήσει συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, εν μέσω μιας σοβαρής οικονομικής κρίσης και καθώς η κομμουνιστική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενη πίεση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Σκοπός αυτών των συνομιλιών είναι να βρεθούν λύσεις μέσω του διαλόγου στις διμερείς διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών», δήλωσε ο Ντίαζ-Κανέλ σε βίντεο που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Η Κούβα πλήττεται από διακοπές ρεύματος που διαρκούν ώρες και έλλειψη καυσίμων, τα οποία επιδεινώνονται από την επιβολή πετρελαϊκού αποκλεισμού στο νησί της Καραϊβικής από τον Τραμπ.

Από τότε που οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και απομάκρυναν από την εξουσία τον σημαντικότερο σύμμαχο της Κούβας τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει διακόψει τις αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς την Κούβα και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλά πετρέλαιο στην Κούβα.

Ο Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες είχε κάνει μια σειρά δηλώσεων, λέγοντας ότι η Κούβα βρισκόταν στο χείλος της κατάρρευσης ή ήταν πρόθυμη να συνάψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τη Δευτέρα είπε ότι η Κούβα ενδέχεται να υποστεί μια «φιλική εξαγορά», και στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Μπορεί να μην είναι φιλική εξαγορά».

Trump on Cuba: «It may be a friendly takeover. It may not be a friendly takeover. It wouldn’t matter.» pic.twitter.com/4ob8Zwe6Yt — Aaron Rupar (@atrupar) March 9, 2026

Τρεις μήνες χωρίς καύσιμα

Η Κούβα, ωστόσο, δήλωσε ότι ενδιαφέρεται να διεξαγάγει τις συνομιλίες «με βάση την ισότητα και τον σεβασμό προς τα πολιτικά συστήματα και των δύο κρατών, καθώς και προς την κυριαρχία και την αυτοδιάθεση των κυβερνήσεών μας», είπε ο Ντίαζ-Κανέλ.

Δεν έχει εισέλθει καύσιμο στην Κούβα εδώ και τρεις μήνες, δήλωσε ο Ντίαζ-Κανέλ σε επακόλουθη συνέντευξη Τύπου με τα κουβανικά μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή, με αποτέλεσμα τη μείωση των αποθεμάτων ντίζελ και μαζούτ, γεγονός που έχει καταστήσει το ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας όλο και πιο «ασταθές», όπως είπε.

Ο πρόεδρος της χώρας περιέγραψε τις προσπάθειες της Κούβας να αυξήσει την ενεργειακή ανεξαρτησία του νησιού εν μέσω των συνεχιζόμενων συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέροντας ότι η Κούβα είχε αυξήσει την παραγωγή εγχώριου αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και την παραγωγή ηλιακής ενέργειας.

Σε δήλωση που καταγράφηκε την Πέμπτη το βράδυ μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Ντίαζ-Κανέλ είπε ότι διευθύνει τις συνομιλίες για την κουβανική πλευρά, μαζί με τον πρώην πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο και άλλους αξιωματούχους. Δεν ανέφερε ποιοι συμμετείχαν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε πότε ή πού έλαβαν χώρα.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Οι συνομιλίες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και η Κούβα είναι πρόθυμη να τις συνεχίσει, δήλωσε ο Ντίαζ-Κανέλ. Ένας από τους στόχους ήταν να διαπιστωθεί αν υπάρχει βούληση και από τις δύο πλευρές για την επίτευξη συμφωνίας, πρόσθεσε.

🇺🇸🇨🇺 El momento histórico en donde el dictador de Cuba, Miguel Díaz Canel, anuncia en cadena nacional que han cedido a la presión y están oficialmente en negociaciones con los Estados Unidos. El régimen cubano completamente rendido, al borde de la muerte.pic.twitter.com/lDAjV4cwh9 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) March 13, 2026

Σύμφωνία με το Βατικανό

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη σε συνομιλίες υψηλού επιπέδου με εκπροσώπους της Κούβας.

Μέχρι τώρα, η κουβανική κυβέρνηση είχε αρνηθεί ότι διεξάγονται επίσημες συναντήσεις, αλλά δεν είχε αρνηθεί ρητά τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης για συζητήσεις πίσω από τα παρασκήνια με τον Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκεζ Κάστρο, τον εγγονό του Ραούλ Κάστρο, ο οποίος είναι 94 ετών και εξακολουθεί να ασκεί μεγάλη επιρροή.

Ο Ροντρίγκεζ Κάστρο καθόταν πίσω από τον Ντίαζ-Κανέλ και μεταξύ των αξιωματούχων του Κομμουνιστικού Κόμματος που εμφανίζονται στο βίντεο, παρόλο που δεν κατέχει επίσημα υψηλόβαθμη θέση στο κόμμα.

Ο εγγονός του Κάστρο, 41 ετών, ευρέως γνωστός ως «El Cangrejo» ή «Ο Κάβουρας» παρευρέθηκε επίσης στη συνέντευξη Τύπου.

«Κουβανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν πρόσφατα συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να αναζητήσουν, μέσω του διαλόγου, μια πιθανή λύση στις διμερείς διαφορές μεταξύ των χωρών μας. Αυτές οι ανταλλαγές διευκολύνθηκαν από διεθνείς παράγοντες», δήλωσε ο Ντίαζ-Κανέλ στους δημοσιογράφους, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένους τρίτους.

Στο παρελθόν, το Βατικανό έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή, όπως στην περίπτωση των συνομιλιών του 2014 που οδήγησαν στην προσέγγιση μεταξύ της Κούβας και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα.

Την παραμονή της ανακοίνωσης της Παρασκευής, η Κούβα δήλωσε ότι θα απελευθερώσει 51 κρατούμενους τις επόμενες ημέρες στο πλαίσιο συμφωνίας με το Βατικανό.

Η απελευθέρωση των κρατουμένων έρχεται δύο εβδομάδες μετά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκεζ με τον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό.