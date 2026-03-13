Football Rankings: «Η ΑΕΚ θεωρείται 3ο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League»
Όπως αναφέρει η σελίδα Football Rankings στο «Χ» η ΑΕΚ βρίσκεται μεταξύ των τριών φαβορί για την κατάκτηση του Conference League. Κρίσταλ Πάλας και Στρασμπούρ τα άλλα δύο.
Η ΑΕΚ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση μέσα στη Σλοβενία, επικρατώντας της Τσέλιε με 4-0 στο πρώτο παιχνίδι για τη φάση των «16» στο UEFA Conference League. Έτσι όπως φαίνεται η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ανέβασε κατά πολύ τις «μετοχές» της στην τρίτη τη τάξει ποδοσφαιρική διοργάνωση της Ευρώπης.
Χαρακτηριστική δημοσίευση της σελίδα στατιστικής «Football Rankings», η οποία δραστηριοποιείται στο «X», έχοντας σχεδόν 100.000 ακολούθους. Σύμφωνα λοιπόν με σχετική ανάρτηση η ΑΕΚ δίνεται ως τρίτο φαβορί για να κατακτήσει το Conference, συγκεκριμένα με ποσοστό 12%! Το ίδιο ποσοστό πάντως έχει και η ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο, με την οποία η ελληνική ομάδα θα παίξει στον επόμενο γύρο εκτός απροόπτου μετά τη νίκη της με 3-1 επί της Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία.
Ως πρώτο φαβορί τώρα δίνεται η Κρίσταλ Πάλας που συγκεντρώνει το 22% παρά την εντός έδρας ισοπαλία της με την ΑΕΛ Λάρνακας (0-0) στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στην Αγγλία, με τον επαναληπτικό φυσικά να διεξάγεται στην έδρα των Κυπρίων.
Επίσης δεύτερο φαβορί θεωρείται η γαλλική Στρασμπούρ (νίκησε με 2-1 στη Σλοβενία τη Ριέκα) με ποσοστό 20% δηλαδή πολύ κοντά στην ομάδα της Premier League, ενώ πιο κάτω είναι η ιταλική Φιορεντίνα και η γερμανική Μάιντς.
H λίστα με τα φαβορί για την κατάκτηση του Conference League από το Football Rankings
🏆 To Win the Conference League:
🏴 Crystal Palace – 22%
Strasbourg – 20%
AEK Athens – 12%
Rayo Vallecano – 12%
Fiorentina – 6%
Mainz – 6%
Shakhtar – 6%
AZ Alkmaar – 4%
AEK Larnaca – 4%
Sparta Praha – 3%
Raków Częstochowa – 3%
(% per @OptaAnalyst)
— Football Rankings (@FootRankings) March 13, 2026
