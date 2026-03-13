«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» – Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία

Είναι ένα βιβλίο – ερωτηματολόγιο (FAQ) με απαντήσεις σε συχνές απορίες που, μπορεί να έχουμε για τον σκύλο.

Το βιβλίο – ερωτηματολόγιο «Κουίζ Κανίς/Quiz Canis; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» γράφτηκε, αφενός για την ενημέρωση του κόσμου, αφετέρου για να βοηθηθούν οικονομικά τα «Αδεσποτάκια Ζωγράφου» και η «Vegan Farm».

«Η αρχική ιδέα ήταν να γίνει επιτραπέζιο παιχνίδι, αλλά λόγω κόστους έγινε βιβλίο – ερωτηματολόγιο. Είναι πιο εύκολο να διαβάσει κάποιος 360 ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις, παρά να διαβάσει ολόκληρο βιβλίο», αναφέρει η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος διατροφής σκύλων – συγγραφέας, Μελίνα Κυπριανίδη.

Ποια φυλή σκύλου είναι η πιο αρχαία στην Ευρώπη;

Το βιβλίο, διευκρινίζει η κα Κυπριανίδη, έχει πνευματικά δικαιώματα, αποτελείται από 360 ερωτήσεις και χωρίζεται σε έξι κατηγορίες.



Οι κατηγορίες αυτές είναι: 1) Εκπαίδευση, 2) Συμπεριφορά, 3) Διατροφή, 4) Καλλωπισμός, 5) Υγεία, 6) Γενικές Γνώσεις.

Ορισμένες ερωτήσεις από το βιβλίο για την εκπαίδευση, συμπεριφορά και τη διατροφή

Μια από τις ερωτήσεις της κατηγορίας «Εκπαίδευση» είναι: «Σωστό ή λάθος; Επαναλαμβάνω μια εντολή μέχρι να την πραγματοποιήσει ο σκύλος μου».

Είμαι σίγουρη, λέει η κα Κυπριανίδη, πως οι περισσότεροι κηδεμόνες σκύλων επαναλαμβάνουν μια εντολή. Όπως το «έλα» επειδή ο σκύλος τους, τους αγνοεί και η δικαιολογία είναι πως δεν τους ακούει.

Όμως όσο επαναλαμβάνουμε μια εντολή, τόσο θα μαθαίνει να μας αγνοεί μέχρι την εικοστή φορά που θα την πούμε θυμωμένα.

Μια άλλη ερώτηση της κατηγορίας «Συμπεριφορά» είναι: «Όταν ένας σκύλος γίνει επιθετικός, μπορεί να οφείλεται σε πρόβλημα υγείας»;

Κάποιοι, μπορεί να πουν, λέει η κα Κυπριανίδη, ότι δεν υπάρχει συσχέτιση της επιθετικότητας με την υγεία, αλλά η αλήθεια είναι πως υπάρχει.

Ο σκύλος δεν μπορεί να «πει» ότι πονάει κάπου, αλλά το δείχνει με τον τρόπο που πιστεύει ότι θα προστατευτεί ή γαβγίζοντας.

Πόσοι κηδεμόνες γνωρίζουν ότι το κρεμμύδι είναι τοξικό για τους σκύλους σε οποιαδήποτε μορφή καταναλωθεί; Είτε είναι ώμο είτε ψημένο;

Στην κατηγορία «Διατροφή» υπάρχουν ερωτήσεις όπως, ποια φρούτα, ξηροί καρποί και φυτά είναι τοξικά; Ποιο είδος σοκολάτας είναι πιο τοξικό; Ο σκύλος μπορεί να φάει λεμόνι;

Η διατροφή του σκύλου μας, επισημαίνει η κα Κυπριανίδη, είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία του. Και οφείλουμε να γνωρίζουμε ποιες τροφές και φυτά μπορούν να τον δηλητηριάσουν ή και να του απειλήσουν τη ζωή του.

Κατηγορία «Καλλωπισμός»

«Όταν αρχίζει η θερμοκρασία να ανεβαίνει, βλέπω αρκετούς κηδεμόνες που έχουν κουρέψει πολύ τα σκυλάκια τους», αναφέρει η κα Κυπριανίδη.

Στην κατηγορία «Καλλωπισμός» υπάρχει η ερώτηση: «Σωστό ή λάθος; Το καλοκαίρι πρέπει να κουρεύονται εντελώς τα σκυλιά, για να μη ζεσταίνονται με όλο το τρίχωμά τους».

Η απάντηση είναι: «Λάθος, το τρίχωμα τα προστατεύει».

Έχουν ευαίσθητο δέρμα και όταν κουρεύεται το τρίχωμά τους πολύ κοντό, υπάρχει κίνδυνος να ζεσταίνονται ακόμα πιο πολύ ή και να πάθουν εγκαύματα.

Κατηγορία «Υγεία»

Γνωρίζετε αν τα αυτιά ή τα ρουθούνια του σκύλου κουνιούνται ανεξάρτητα; Είναι μια από τις ερωτήσεις, λέει η κα Κυπριανίδη, της κατηγορίας «Υγεία».

Η απάντηση είναι πως και τα αυτιά και τα ρουθούνια του σκύλου κουνιούνται ανεξάρτητα.

Άλλη μια ερώτηση είναι: «Από ποιο σημείο του σώματος ιδρώνει ο σκύλος;».

Ο σκύλος δεν ιδρώνει όπως ο άνθρωπος, αλλά ο ιδρώτας του βγαίνει κυρίως από τις πατούσες του.

Κατηγορία «Γενικές Γνώσεις»

Σε αυτήν την κατηγορία θα βρείτε ερωτήσεις, ενημερώνει η κα Κυπριανίδη, όπως: «Ποια χρώματα βλέπουν οι σκύλοι»;

Όχι, δεν βλέπουν ασπρόμαυρα. Ξεχωρίζουν τις αποχρώσεις του μπλε και του κίτρινου.

«Ποια φυλή σκύλου είναι η πιο αρχαία στην Ευρώπη»;

Δεν είναι άλλος από τον Κρητικό Ιχνηλάτη με ιστορία άνω των 4000 χρόνων.

Βοηθάμε τους εθελοντές

Τέλος, η κα Κυπριανίδη, λέει: «Αν θέλετε να βοηθήσετε τα «Αδεσποτάκια Ζωγράφου» και τη «Vegan Farm» μπορείτε να έχετε ηλεκτρονικά το αντίγραφο. Καλέστε στο 6972.577.870 για Ελλάδα και στο (00357) 996.75.408 για Κύπρο. Ή μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο dogtrainingbymelina@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες».

● Η κυρία Μελίνα Κυπριανίδη (@dogtrainingbyMelina) είναι απόφοιτη της Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functional dog training.

Επίσης, έχει διάφορες πιστοποιήσεις όπως:

– «Canine First Aid» από το British College of Canine Studies

– «Understanding Canine Anxiety» από το Centre of Excellence

– «Canine Nutrition» από το Centre of Excellence

– «Canine Anatomy and Physiology» από το Centre of Excellence

– «Canine Behaviour Training» από το Centre of Excellence

– «Herbalism for Animals» από το Centre of Excellence

– «Dog Grooming» από το Centre of Excellence

– «Care of the Elderly Dog» από το Centre of Excellence

– «Simple Solutions for Common Dog Behavior & Training Problems» by Ian Dunbar από Udemy

– «Inside Your Dog’s Mind with Victoria Stilwell» on Udemy

– «Therapy Dog Training: Does Your Dog Have What it Takes;» by Debbie LaChusa on Udemy

– «Training Deaf Dogs» από το Institute of Modern Dog Trainers

Και, όπως λέει: « Η εκπαίδευση σκύλων πρέπει να γίνεται σαν παιχνίδι, έτσι ώστε να μαθαίνουν εύκολα τα σκυλάκια, αλλά και οι κηδεμόνες τους».