Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Expla-in 13 Μαρτίου 2026, 22:07
Eνσωμάτωση

The Expla-in Project| ΠΑΣΟΚ: Πώς η δήλωση Ντίλιαν για τις υποκλοπές αλλάζει τα δεδομένα

Ρελάνς Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές — Μουδιασμένες απαντήσεις από το Μαξίμου.

ΡεπορτάζΙάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εικονοληψία: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ : Μάριος Φώτος
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Spotlight

Νέα τροπή δίνει στις υποκλοπές η δήλωση του Ισραηλινού πρώην στρατιωτικού και νυν επιχειρηματία, ιδιοκτήτη της εταιρείας Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, στην εκπομπή Mega Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου. Ο ίδιος υπέδειξε την ελληνική κυβέρνηση ως βασικό συνεργάτη του στην υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό παρακολούθησης Predator, καταρρίπτοντας το κυβερνητικό αφήγημα περί εμπλοκής «ιδιωτών».

«Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου», ανέφερε, και η δήλωσή του είναι σε πλήρη αντίθεση με τη θέση της κυβέρνησης ότι το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ήταν απλώς μια υπόθεση μεταξύ «ιδιωτών».

Η δήλωση αυτή πυροδότησε νέο γύρο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης για μια υπόθεση που, από πολλούς, έχει χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης.
«Αποκαλύφθηκε ότι το Predator ήταν το όπλο του παρακράτους», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας δριμύ κατηγορώ εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου.

«Το κρυφτό τελείωσε. Μετά την κυνική δήλωση του ιδιοκτήτη της Intellexa, ότι η δράση του Predator συνδέεται άρρηκτα με την κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές, ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει δημόσια για το παρακράτος που οργάνωσε». Αυτά δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μόλις λίγες ώρες μετά την επιστροφή του από το Στρασβούργο, όπου συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η υπόθεση του Predator.

Μάλιστα, επανέλαβε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να διεξαχθεί η προ ημερησίας συζήτηση στη βουλή για το κράτος δικαίου.

Ο Ντίλιαν παραδέχεται ποιοι είναι οι πελάτες του

Είναι η πρώτη φορά που η πλευρά Ντίλιαν παραδέχεται ποιοι είναι οι πελάτες του. Μέχρι σήμερα από την ακροαματική διαδικασία της δίκης των υποκλοπών είχε αποδειχθεί η εξαγωγή του Predator σε τρίτες χώρες και μάλιστα με τις ευχές της ελληνικής κυβέρνησης (μέσω του υπουργείου Εξωτερικών).

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της δίκης η γραμματέας του Γιάννη Λαβράνου, Λίνα Κατσούδα είχε καταθέσει πως ήταν αυτή που είχε επικοινωνήσει με το υπουργείο Εξωτερικών -κατόπιν εντολής του Γιάννη Λαβράνου- προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες εξαγωγής του λογισμικού παρακολούθησης σε τρίτες χώρες. Όταν η υπόθεση αποκαλύφθηκε, μετακινήθηκε από τη θέση του γραμματέα του υπουργείου ο Γιάννης Σμυρλής, ο οποίος έκτοτε έχει αναλάβει διευθυντική θέση στη ΝΔ. Ο κ. Σμυρλής ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει για την υπόθεση από τη Δικαιοσύνη.

Μια από τις σοβαρότερες πτυχές του σκανδάλου των υποκλοπών είναι ότι το συγκεκριμένο λογισμικό, την περίοδο που ήταν σε χρήση στην Ελλάδα, έλαβε και άδειες εξαγωγής από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για να «ταξιδέψει» από την Αθήνα σε τρίτες χώρες. Οι άδειες εκδόθηκαν με την υπογραφή του τότε Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννη Σμυρλή, μετά από αίτηση που καταχωρήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία από τις εταιρείες Krikel και Intellexa.

Επιμένει το Μαξίμου για τις υποκλοπές

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει: «Η Δικαιοσύνη έχει μιλήσει με διάταξή της. Ο Άρειος Πάγος έχει αποφανθεί ότι δεν υπήρχε κρατική εμπλοκή. Δηλαδή, κάτι που έχει πει ο Άρειος Πάγος δεν έχει αξία; Τι να πω εγώ;»

Αν και το όνομά της περιλαμβανόταν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, στη λίστα με όσους παρακολουθούσε το Predator, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, κινήθηκε ακριβώς στην ίδια γραμμή, λέγοντας και εκείνη ότι δεν υπάρχει εμπλοκή των κρατικών αρχών, ενώ αναρωτήθηκε γιατί πρέπει να δημιουργηθεί ένα «νέο μπλέξιμο», όπως το χαρακτήρισε. «Για να μην τα μπερδεύουμε και να μη δημιουργούμε αυτή τη στιγμή ξανά ένα μπλέξιμο από εκεί που έχουμε απόφαση της Δικαιοσύνης. Ο Άρειος Πάγος είπε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών αρχών. Τελεία. Εκτός και αν αμφισβητούμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης».

Επίθεση από το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές

Στον κυβερνητικό εκπρόσωπο πάντως απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. «Εγώ αναρωτιέμαι, ο κ. Μαρινάκης έχει δει ότι υπάρχει καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με συγκεκριμένες καταδίκες, σε ύψος ρεκόρ ποινές για 4 ιδιώτες, που υποτίθεται από μόνοι τους, με ένα περίεργο χόμπι παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, δημοσιογράφο και πολιτικό αντίπαλο;»

Οι συγκρούσεις πάντως δεν θα σταματήσουν εδώ, καθώς το κουβάρι που ξετυλίγεται για αυτή δυσώδη υπόθεση, δημιουργεί μία νέα πραγματικότητα. Στο ΠΑΣΟΚ πάντως, είναι διατεθειμένοι να το πάνε μέχρι τέλους.

Crypto
Κρυπτονομίσματα: Tα βραχυπρόθεσμα στοιχήματα προσθέτουν «ακόμα περισσότερη μανία» στις συναλλαγές crypto

Vita.gr
Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Κόσμος
ΗΠΑ: Επικήρυξαν με 10 εκατ. δολάρια τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Στέλνουν 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στην περιοχή

inWellness
inTown
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία
Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία

Οργή με την απουσία χρηματοδότησης. Οι λιμενικοί είναι στα όρια τους, οι δομές είναι ακατάλληλες- Μιλούν για το μεταναστευτικό στo in δήμαρχοι, ο Περιφερειάρχης και ο πρόεδρος των λιμενικών Κρήτης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
The Expla-in Project: Πώς η οικονομία του πολέμου συνδέει τις συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία;
Πώς η οικονομία του πολέμου συνδέει τις συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία;

Η οικονομία του πολέμου αλλάζει και το παράδειγμα της Ουκρανίας τραβά την προσοχή των χωρών του Κόλπου, δεδομένης της απειλής από το Ιράν στη Μέση Ανατολή και η βιομηχανία όπλων μπαίνει στο επίκεντρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project: Πώς σχετίζεται ο πόλεμος στο Ιράν με τα σενάρια πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα;
Γιατί αναθερμαίνεται η συζήτηση στο «γαλάζιο» παρασκήνιο για πρόωρες εκλογές; Ο ρόλος του πολέμου

Πόλεμος στο Ιράν, οι πρόωρες εκλογές και οι πολιτικοί υπολογισμοί. Ποια είναι τα επιχειρήματα εκείνων που τις θέλουν και όσων τάσσονται υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας.

The Expla-in Project: Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές – Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ
Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές - Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ

Σημαντικό βήμα προς τη λογοδοσία θεωρεί την πρωτόδικη καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών στη δίκη για τις υποκλοπές, η Άρτεμις Σίφορντ, θύμα διπλής παρακολούθησης - από την ΕΥΠ και το Predator. Μιλώντας στο in εξηγεί πώς παγιδεύτηκε και ποια θα είναι η δικαίωση. «Πρέπει να διερευνηθεί πλήρως η αλυσίδα ευθυνών: ποιος αποφάσισε, ποιος διευκόλυνε και ποιος γνώριζε», αναφέρει.

Πάνος Τσίκαλας
The Expla-in Project| Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;
Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;

Και ενώ η τιμή της βενζίνης σημαδεύει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, η κυβέρνηση ετοιμάζεται για επιβολή πλαφόν στα κέρδη εμπορίας και λιανικής καυσίμων – Τι δείχνει η εμπειρία του παρελθόντος

Χρήστος Κολώνας
The Expla-in Project: Το ντόμινο του Ιράν – Από την Τεχεράνη στην Κύπρο
Το ντόμινο του Ιράν - Από την Τεχεράνη στην Κύπρο

Οι εύθραυστες διπλωματικές ισορροπίες με φόντο και τον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον Ιράν, μπορεί να επηρεάσουν εμμέσως τα ελληνοτουρκικά και τι ανησυχεί περισσότερο την Τουρκία;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project: Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;
Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;

Ο Τζέφρι Έπσταϊν απέκτησε πρόσβαση στους ισχυρότερους ανθρώπους του κόσμου. Σε μία σειρά από βίντεο, το Expla-in Project θα ξεδιπλώσει τις πτυχές του σκανδάλου. Σε αυτό το μέρος αναλύουμε το προφίλ του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
The Expla-in Project: Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο
Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο

Τι αποτυπώνεται στις φωτογραφίες της συλλογής Χόιερ μέρος της οποίας είναι οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής - Τι δείχνει για την προπαγάνδα των ναζί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project | Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;
Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;

Αναποφάσιστοι: Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Με τη βοηθεια του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, Επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας στην Metron Analysis, το in αναλύει το νέο τοπίο και τη «γκρίζα ζώνη»

Ελένη Στεργίου
The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;
The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;

Το ιρανικό drone που έπεσε στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, αλλά και οι δηλώσεις από το Ιράν πως θα ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον της Κύπρου βάζουν το νησί στο κάδρο του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;
The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;

Οι αποκαλύψεις το 2022 για τις υποκλοπές η επίμονη δημοσιογραφική έρευνα και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου το 2026. Ανοίγει νέος κύκλος στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα.

Ελένη Στεργίου
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με τις συχνές βροχοπτώσεις στην Ελλάδα;
The Expla-in Project: Γιατί βρέχει ασταμάτητα φέτος στην Ελλάδα;

Το in προδημοσιεύει έκθεση της μονάδας ΜΕΤΕΟ για τους λόγους που καταγράφονται στην Ελλάδα συχνές βροχοπτώσεις. 'Υψη βροχής που δεν έχουν παρατηρηθεί τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να … ρίξει τα επιτόκια
Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να … ρίξει τα επιτόκια

Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δουδωνής για σκάνδαλο υποκλοπών: Μείζον θεσμικό ζήτημα για τη λειτουργία του κράτους η δήλωση Ντίλιαν
Δουδωνής για σκάνδαλο υποκλοπών: Μείζον θεσμικό ζήτημα για τη λειτουργία του κράτους η δήλωση Ντίλιαν

«Λοιπόν, έχουμε ένα μείζον θέμα, θεσμικό, ουσιαστικό για τη λειτουργία του κράτους», τόνισε ο βουλευτής Επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, σχολιάζοντας τη χθεσινή αποκαλυπτική δήλωση του Ταλ Ντίλιαν

Οι ΗΠΑ επικήρυξαν όλη την ιρανική ηγεσία – 10 εκατ. δολάρια για τον Mοτζτάμπα Χαμενεΐ
Οι ΗΠΑ επικήρυξαν όλη την ιρανική ηγεσία – 10 εκατ. δολάρια για τον Mοτζτάμπα Χαμενεΐ

«Αυτά τα άτομα διοικούν και κατευθύνουν διάφορα τμήματα των Φρουρών της Επανάστασης, που σχεδιάζει, οργανώνει και εκτελεί τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο», υποστηρίζουν. Ποιοι είναι.

Συνελήφθη ο αστυνομικός που ενεπλάκη σε τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας – Πέθανε ο 63χρονος που είχε τραυματιστεί
Συνελήφθη ο αστυνομικός που ενεπλάκη σε τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας – Πέθανε ο 63χρονος που είχε τραυματιστεί

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Βασιλίσσης Σοφίας μπροστά στη Βουλή όταν ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης που επέβαινε στη μηχανή συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα του 63χρονου

Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε και συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ
Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε και συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι αρχικά δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα και έβγαλε μαχαίρι για να αμυνθεί τραυματίζοντας θανάσιμα τον 20χρονο - Το κίνητρο που βλέπει ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την αιματηρή συμπλοκή

Ο Ευάγγελος Γιαννακούρας θα ορκιστεί ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Σύγχυση με τη διαγραφή του το 2023
Ο Ευάγγελος Γιαννακούρας θα ορκιστεί ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Σύγχυση με τη διαγραφή του το 2023

Ο Ευάγγελος Γιαννακούρας, που θα αντικαταστήσει στη Βουλή τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, έχει επανέλθει κανονικά στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και έχει ανακτήσει την κομματική του ιδιότητα, που απώλεσε τον Σεπτέμβριο του 2023

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές

Εν μέσω πολέμου και με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, η τιμή του πετρελαίου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Μακρόν: Ο ρόλος της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή παραμένει «καθαρά αμυντικός» παρά τον θάνατο στρατιώτη
Μακρόν: Ο ρόλος της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή παραμένει «καθαρά αμυντικός» παρά τον θάνατο στρατιώτη

Ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν στο Ιράκ, στη διάρκεια άσκησης κατά της τρομοκρατίας στη διάρκεια επίθεσης με drone. Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα παραμείνει «συνετή».

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον πρώτο ημιτελικό των play offs της Volley League ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

The Tasters: Η άγνωστη ιστορία των γυναικών που δοκίμαζαν το φαγητό του Χίτλερ – με τον φόβο της δηλητηρίασης
The Tasters: Η άγνωστη ιστορία των γυναικών που δοκίμαζαν το φαγητό του Χίτλερ – με τον φόβο της δηλητηρίασης

Η ταινία «The Tasters» του Σίλβιο Σολντίνι αφηγείται την αληθινή ιστορία μιας ομάδας γυναικών που στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αναγκάστηκαν να δοκιμάζουν τα γεύματα του Αδόλφου Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο εναντίον του Ιράν
Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο εναντίον του Ιράν

Μετά τα περιστατικά με πυραύλους που αναχαιτίστηκαν από ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ερντογάν, απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής στον πόλεμο. «Μακριά από το καμίνι της φωτιάς», είπε.

Premier League: Ο Αρνε Σλοτ άνοιξε …παράθυρο χειμερινής διακοπής λόγω Champions League
Premier League: Ο Αρνε Σλοτ άνοιξε …παράθυρο χειμερινής διακοπής λόγω Champions League

«Γενικά, δεν βοηθά τις αγγλικές ομάδες το γεγονός ότι δεν υπάρχει χειμερινή διακοπή», παραδέχθηκε ο τεχνικός της Λίβερπουλ Αρνε Σλοτ που κλήθηκε να εξηγήσει τις εκτός των συνόρων εμφανίσεις

Κλείνει για δύο μέρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία
Κλείνει για δύο μέρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία

Ο 48χρονος αποκλεισμός στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης θα αφορά και τις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ7

Η δυναμική της δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές και οι ρωγμές που προκαλεί στο κυβερνητικό αφήγημα
Η δυναμική της δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές και οι ρωγμές που προκαλεί στο κυβερνητικό αφήγημα

Όσοι γνωρίζουν το υλικό της δικογραφίας, εκτιμούν ότι οι αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν στο MEGA είναι το πρώτο από τα «χαρτιά» που ανοίγει ο ιδρυτής της Intellexa.

Μίνα Μουστάκα
«Σε προχωρημένες επαφές με τον Μπερνάρντο Σίλβα η Γαλατάσαραϊ»
«Σε προχωρημένες επαφές με τον Μπερνάρντο Σίλβα η Γαλατάσαραϊ»

Tουρκικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως η Γαλατάσαραϊ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Μπερνάρντο Σίλβα της Μάντσεστερ Σίτι ώστε να τον εντάξει στο δυναμικό της το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Χέγκσεθ κάνει πόλεμο – Στο Ιράν και στα ΜΜΕ των ΗΠΑ που «δεν παρουσιάζουν θετικά» τη στρατιωτική επιχείρηση
Ο Χέγκσεθ κάνει πόλεμο – Στο Ιράν και στα ΜΜΕ των ΗΠΑ που «δεν παρουσιάζουν θετικά» τη στρατιωτική επιχείρηση

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ πρότεινε και τίτλους για την τηλεοπτική κάλυψη. Όπως: «Το Ιράν είναι ολοένα και πιο απελπισμένο». Και σημείωσε ότι ο ίδιος λογοδοτεί μόνο στον Θεό και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
«Ο πρόεδρος σε θέλει αμέσως» – Σε live μετάδοση η εντολή Τραμπ στον Μπέσεντ – Η τρεμάμενη φωνή του υπουργού
«Ο πρόεδρος σε θέλει αμέσως» – Σε live μετάδοση η εντολή Τραμπ στον Μπέσεντ – Η τρεμάμενη φωνή του υπουργού

Ο 63χρονος Σκοτ Μπέσεντ μιλούσε με τον δημοσιογράφο του Sky News, Γουίλφρεντ Φροστ, στον Λευκό Οίκο, όταν ο βοηθός του τον ενημέρωσε ότι «ο πρόεδρος θέλει να σας δει αμέσως»

Κινηματογραφική ληστεία στην Καλιφόρνια – Συμμορία εισβάλει σε κοσμηματοπωλείο – Αρπάζουν λεία 1,4 εκατ. ευρώ σε 1 λεπτό
Κινηματογραφική ληστεία στην Καλιφόρνια – Συμμορία εισβάλει σε κοσμηματοπωλείο – Αρπάζουν λεία 1,4 εκατ. ευρώ σε 1 λεπτό

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2025 στο κοσμηματοπωλείο Kumar στο Φρίμοντ, ενώ το σχετικό βίντεο δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκαλύπτοντας την ταχύτητα και την οργάνωση της συμμορίας.

Φάμελλος: O Μητσοτάκης βάζει ταφόπλακα στην ελληνική αγροτική παραγωγή – Η κυβέρνηση εξαπάτησε τους αγρότες
Φάμελλος: O Μητσοτάκης βάζει ταφόπλακα στην ελληνική αγροτική παραγωγή – Η κυβέρνηση εξαπάτησε τους αγρότες

«Οι 'γαλάζιες ακρίδες' έκλεψαν τα λεφτά των τίμιων αγροτών», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επισκεπτόμενος την έκθεση Agrotica - Εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού

Από τη Γάζα στην Θεσσαλονίκη – Πώς έφτασε η οικογένεια της Hind Rajab στη χώρα
Από τη Γάζα στην Θεσσαλονίκη – Πώς έφτασε η οικογένεια της Hind Rajab στη χώρα

Ο Alex Ritman έφερε στο φως μια άγνωστη ιστορία για το πώς οι παραγωγοί του «The Voice of Hind Rajab» βοήθησαν τα μέλη της οικογένειας τoυ μικρού κοριτσιού που σκότωσε το Ισραήλ να φτάσουν στην χώρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Ιράν επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια υπό ινδινή σημαία που μεταφέρουν αέριο να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ
Το Ιράν επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια υπό ινδινή σημαία που μεταφέρουν αέριο να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ

Και ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου αναμένεται να φθάσει στην Ινδία το Σάββατο μεταφέροντας σαουδαραβικό πετρέλαιο, αφού διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ την 1η Μαρτίου

Θα σκηνοθετήσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ το prequel του «Ocean’s 11» με πρωταγωνίστρια την Μάργκο Ρόμπι;
Θα σκηνοθετήσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ το prequel του «Ocean’s 11» με πρωταγωνίστρια την Μάργκο Ρόμπι;

Η ιστορία αναμένεται να διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της κωμωδίας «Ocean’s Eleven» του 2001, με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Ματ Ντέιμον, Μπραντ Πιτ και Τζούλια Ρόμπερτς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
