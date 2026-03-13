Νέα τροπή δίνει στις υποκλοπές η δήλωση του Ισραηλινού πρώην στρατιωτικού και νυν επιχειρηματία, ιδιοκτήτη της εταιρείας Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, στην εκπομπή Mega Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου. Ο ίδιος υπέδειξε την ελληνική κυβέρνηση ως βασικό συνεργάτη του στην υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό παρακολούθησης Predator, καταρρίπτοντας το κυβερνητικό αφήγημα περί εμπλοκής «ιδιωτών».

«Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου», ανέφερε, και η δήλωσή του είναι σε πλήρη αντίθεση με τη θέση της κυβέρνησης ότι το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ήταν απλώς μια υπόθεση μεταξύ «ιδιωτών».

Η δήλωση αυτή πυροδότησε νέο γύρο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης για μια υπόθεση που, από πολλούς, έχει χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης.

«Αποκαλύφθηκε ότι το Predator ήταν το όπλο του παρακράτους», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας δριμύ κατηγορώ εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου.

«Το κρυφτό τελείωσε. Μετά την κυνική δήλωση του ιδιοκτήτη της Intellexa, ότι η δράση του Predator συνδέεται άρρηκτα με την κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές, ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει δημόσια για το παρακράτος που οργάνωσε». Αυτά δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μόλις λίγες ώρες μετά την επιστροφή του από το Στρασβούργο, όπου συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η υπόθεση του Predator.

Μάλιστα, επανέλαβε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να διεξαχθεί η προ ημερησίας συζήτηση στη βουλή για το κράτος δικαίου.

Ο Ντίλιαν παραδέχεται ποιοι είναι οι πελάτες του

Είναι η πρώτη φορά που η πλευρά Ντίλιαν παραδέχεται ποιοι είναι οι πελάτες του. Μέχρι σήμερα από την ακροαματική διαδικασία της δίκης των υποκλοπών είχε αποδειχθεί η εξαγωγή του Predator σε τρίτες χώρες και μάλιστα με τις ευχές της ελληνικής κυβέρνησης (μέσω του υπουργείου Εξωτερικών).

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της δίκης η γραμματέας του Γιάννη Λαβράνου, Λίνα Κατσούδα είχε καταθέσει πως ήταν αυτή που είχε επικοινωνήσει με το υπουργείο Εξωτερικών -κατόπιν εντολής του Γιάννη Λαβράνου- προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες εξαγωγής του λογισμικού παρακολούθησης σε τρίτες χώρες. Όταν η υπόθεση αποκαλύφθηκε, μετακινήθηκε από τη θέση του γραμματέα του υπουργείου ο Γιάννης Σμυρλής, ο οποίος έκτοτε έχει αναλάβει διευθυντική θέση στη ΝΔ. Ο κ. Σμυρλής ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει για την υπόθεση από τη Δικαιοσύνη.

Μια από τις σοβαρότερες πτυχές του σκανδάλου των υποκλοπών είναι ότι το συγκεκριμένο λογισμικό, την περίοδο που ήταν σε χρήση στην Ελλάδα, έλαβε και άδειες εξαγωγής από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για να «ταξιδέψει» από την Αθήνα σε τρίτες χώρες. Οι άδειες εκδόθηκαν με την υπογραφή του τότε Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννη Σμυρλή, μετά από αίτηση που καταχωρήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία από τις εταιρείες Krikel και Intellexa.

Επιμένει το Μαξίμου για τις υποκλοπές

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει: «Η Δικαιοσύνη έχει μιλήσει με διάταξή της. Ο Άρειος Πάγος έχει αποφανθεί ότι δεν υπήρχε κρατική εμπλοκή. Δηλαδή, κάτι που έχει πει ο Άρειος Πάγος δεν έχει αξία; Τι να πω εγώ;»

Αν και το όνομά της περιλαμβανόταν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, στη λίστα με όσους παρακολουθούσε το Predator, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, κινήθηκε ακριβώς στην ίδια γραμμή, λέγοντας και εκείνη ότι δεν υπάρχει εμπλοκή των κρατικών αρχών, ενώ αναρωτήθηκε γιατί πρέπει να δημιουργηθεί ένα «νέο μπλέξιμο», όπως το χαρακτήρισε. «Για να μην τα μπερδεύουμε και να μη δημιουργούμε αυτή τη στιγμή ξανά ένα μπλέξιμο από εκεί που έχουμε απόφαση της Δικαιοσύνης. Ο Άρειος Πάγος είπε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών αρχών. Τελεία. Εκτός και αν αμφισβητούμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης».

Επίθεση από το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές

Στον κυβερνητικό εκπρόσωπο πάντως απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. «Εγώ αναρωτιέμαι, ο κ. Μαρινάκης έχει δει ότι υπάρχει καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με συγκεκριμένες καταδίκες, σε ύψος ρεκόρ ποινές για 4 ιδιώτες, που υποτίθεται από μόνοι τους, με ένα περίεργο χόμπι παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, δημοσιογράφο και πολιτικό αντίπαλο;»

Οι συγκρούσεις πάντως δεν θα σταματήσουν εδώ, καθώς το κουβάρι που ξετυλίγεται για αυτή δυσώδη υπόθεση, δημιουργεί μία νέα πραγματικότητα. Στο ΠΑΣΟΚ πάντως, είναι διατεθειμένοι να το πάνε μέχρι τέλους.