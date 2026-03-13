Αίθριος ο καιρός την Παρασκευή – Έως τους 19 βαθμούς η θερμοκρασία
Άνεμοι έως 6 μποφόρ στην Αττική και θερμοκρασία έως τους 18 βαθμούς στην Αττική. Ο καιρός ανά περιοχή
Αίθριος θα είναι ο καιρός την Παρασκευή στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός ανά περιοχή
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη Θεσσαλία.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στις βόρειες Κυκλάδες έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 και στη νότια Κρήτη τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα νότια.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
