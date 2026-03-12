newspaper
ΗΠΑ: Η ζωή του Μαδούρο πίσω από τα κάγκελα στη Νέα Υόρκη: «Εγώ είμαι ο πρόεδρος!»
Κόσμος 12 Μαρτίου 2026, 15:59

ΗΠΑ: Η ζωή του Μαδούρο πίσω από τα κάγκελα στη Νέα Υόρκη: «Εγώ είμαι ο πρόεδρος!»

Απομονωμένος σε ένα κελί τριών μέτρων μήκους και δύο πλάτους, ο Μαδούρο φωνάζει σαν τρελός ότι έχει απαχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Spotlight

Στη Νέα Υόρκη, σε έναν από τους πιο σκληρούς χειμώνες που θυμάται η ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, η πτώση του Νικολάς Μαδούρου δεν μετριέται πλέον μόνο σε όρους εξουσίας, ομιλιών ή εδαφικού ελέγχου. Μετριέται σε λίγα τετραγωνικά μέτρα. Σε μια μεταλλική πόρτα. Σε ένα κρεβάτι στερεωμένο στον τοίχο.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάστασή του, σε μια φωνή που σπάει τη νύχτα από ένα κλειστό κελί: «Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας! Πείτε στη χώρα μου ότι με έχουν απαγάγει, ότι εδώ μας κακομεταχειρίζονται!».

Η σκηνή δεν περιλαμβάνεται στα δικαστικά έγγραφα. Δεν έχει καταγραφεί σε καμία ακροαματική διαδικασία. Αλλά είναι η ιστορία που κυκλοφορεί στο εσωτερικό του Μητροπολιτικού Κέντρου Κράτησης του Μπρούκλιν, το MDC, τη φυλακή όπου ο Μαδούρο κρατείται από τις 3 Ιανουαρίου, ημέρα της σύλληψής του και της μεταφοράς του στη Νέα Υόρκη.

Εκεί, σε ένα από τα πιο σκληρά σωφρονιστικά συγκροτήματα του μητροπολιτικού συστήματος, ξεκινά η φυλακή του ανθρώπου που για πάνω από μια δεκαετία μονοπωλούσε την εξουσία στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το ισπανικό ABC. 

«Κόλαση επί της γης»

«Είναι η κόλαση στη γη», λέει χαρακτηριστικά ο Σαμ Μάνγκελ, σύμβουλος σε θέματα σωφρονιστικού συστήματος, ο οποίος έχει εργαστεί για χρόνια με κρατουμένους σε ομοσπονδιακές φυλακές.

Όπως σημειώνει, το MDC είναι γνωστό για τις σοβαρές ελλείψεις του: «Βρίσκεται σε κατάσταση εγκατάλειψης, με περιορισμένη χρηματοδότηση και ανεπαρκές προσωπικό. Είναι ένα μέρος στο οποίο κανείς δεν θα ήθελε να περάσει ούτε ένα λεπτό».

Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για ζητήματα θέρμανσης σε προηγούμενους χειμώνες, παρουσία τρωκτικών και περιορισμένη ιατρική φροντίδα. Τον Δεκέμβριο, ένας κρατούμενος πέθανε έπειτα από καθυστερημένη διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα.

Στο κέντρο κράτησης φιλοξενούνται κατηγορούμενοι που περιμένουν τη δίκη τους ή την τελική τους καταδίκη. Από τα κελιά του έχουν περάσει πρόσωπα με μεγάλη δημοσιότητα, όπως ο ράπερ Sean Diddy Combs, η Γκισλέιν Μάξγουελ – σύντροφος του Τζέφρι Επστάιν, ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες και ο Ούγκο «Ελ Πόγιο» Καρβαχάλ, πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του καθεστώτος Τσάβες. Στις ίδιες εγκαταστάσεις έχουν κρατηθεί επίσης γνωστά στελέχη διεθνών καρτέλ ναρκωτικών, όπως ο Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Ζαμπάδα.

Στην απομόνωση

Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών των Ηνωμένων Πολιτειών (Bureau of Prisons – BOP) αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις συνθήκες κράτησης του Μαδούρο.

Σύμφωνα πάντως με πηγές που γνωρίζουν το καθεστώς κράτησής του, ο Μαδούρο έχει τοποθετηθεί στη λεγόμενη Ειδική Μονάδα Στέγασης (Special Housing Unit – SHU), δηλαδή στο τμήμα απομόνωσης. Η μονάδα αυτή χρησιμοποιείται επισήμως για πειθαρχικούς λόγους, για πρόληψη αυτοκτονιών ή για την προστασία κρατουμένων υψηλού προφίλ. Στην πράξη, μιλάμε για σχεδόν μόνιμο εγκλεισμό υπό καθεστώς απομόνωσης.

Το κελί του είναι ένας περιορισμένος χώρος περίπου τριών μέτρων μήκους και δύο μέτρων πλάτους, εξοπλισμένος με μεταλλικό κρεβάτι, τουαλέτα, νιπτήρα και ένα στενό παράθυρο από το οποίο εισέρχεται ελάχιστο φυσικό φως. Οι κρατούμενοι στη μονάδα SHU μπορούν να βγουν από το κελί τρεις φορές την εβδομάδα για μία ώρα, πάντα με χειροπέδες και δεσμά στα πόδια και συνοδεία δύο σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Στο διάστημα αυτό μπορούν να κάνουν ντους, να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο – με περιορισμό στον συνολικό χρόνο κάθε μήνα – να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα υπό επιτήρηση ή να βγουν σε έναν μικρό υπαίθριο χώρο περιφραγμένο με κάγκελα.

Η δικαστική διαδικασία για τον Μαδούρο ξεκίνησε επισήμως στις 5 Ιανουαρίου, όταν εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν στο Μανχάταν. Κατά την ακρόαση δήλωσε ότι είναι «πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας», υποστήριξε ότι έχει «απαχθεί» και ανέφερε ότι συνελήφθη στο σπίτι του στο Καράκας.

Ο Μαδούρο παραμένει υπό κράτηση μέχρι τη δίκη.

World
Fitch: Πλήγμα 0,4% στο παγκόσμιο ΑΕΠ αν το πετρέλαιο ανέβει και παραμείνει στα 100 δολάρια

Fitch: Πλήγμα 0,4% στο παγκόσμιο ΑΕΠ αν το πετρέλαιο ανέβει και παραμείνει στα 100 δολάρια

Κόσμος
Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί – Να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», λέει σε διάγγελμά του ο Χαμενεΐ

Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί – Να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», λέει σε διάγγελμά του ο Χαμενεΐ

Stream newspaper
ΕΕ: Ανάγκη «ανάπτυξης και αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας» – Κοινή ανακοίνωση των κρατών μελών
Κόσμος 12.03.26

Ανάγκη «ανάπτυξης και αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας» - Κοινή ανακοίνωση των κρατών μελών της ΕΕ

Στην κοινή ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η πυρηνική ενέργεια είναι βασικό στοιχείο των εθνικών στρατηγικών για την απαλλαγή από τον άνθρακα, την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Σύνταξη
Γκάνα: Ψήφισμα στον ΟΗΕ να αναγνωριστεί η δουλεία ως «το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία»
Ώρα για λογοδοσία 12.03.26

Γκάνα: Ψήφισμα στον ΟΗΕ να αναγνωριστεί η δουλεία ως «το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία»

Η πρωτοβουλία της Γκάνας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αφρικανικών κρατών να ζητήσουν λογοδοσία για τις ιστορικές αδικίες που συνδέονται με την αποικιοκρατία και τη δουλεία

Σύνταξη
Τουλάχιστον 60 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Νότια Αιθιοπία
Κόσμος 12.03.26

Τουλάχιστον 60 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Νότια Αιθιοπία

Οι επιστήμονες έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα - όπως οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις - πιο συχνά και πιο επικίνδυνα

Σύνταξη
Ρωσία: Ισόβια σε 15 άντρες για την τρομοκρατική επίθεση του 2024 στη Μόσχα που στοίχισε τη ζωή σε 149 άτομα
Crocus city hall 12.03.26

Ρωσία: Ισόβια σε 15 άντρες για την τρομοκρατική επίθεση του 2024 στη Μόσχα που στοίχισε τη ζωή σε 149 άτομα

Στις 22 Μαρτίου 2024, ένοπλοι εισέβαλαν στη συναυλιακή αίθουσα Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, άνοιξαν πυρ και έβαλαν φωτιά, δολοφονώντας περίπου 150 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 600

Σύνταξη
Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης
Κρίσιμη καμπή 12.03.26

Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης

Τα αντίποινα του Ιράν, ο γρίφος των Στενών του Ορμούζ και το υπό απειλή οικονομικό μοντέλο των αραβικών πετρομοναρχιών, καθώς ο Κόλπος βυθίζεται σε σπιράλ αστάθειας εν μέσω του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι – Μακρόν την Παρασκευή στο Παρίσι
Κόσμος 12.03.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι – Μακρόν την Παρασκευή στο Παρίσι

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί αύριο στο Παρίσι με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν - Για «εποικοδομητική συνάντηση» με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Φλόριντα έκανε λόγο ο Ρώσος απεσταλμένος

Σύνταξη
Νεκρή 15χρονη από ρωσικό πλήγμα στη βόρεια Ουκρανία – Επιθέσεις με drones στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ
Κόσμος 12.03.26

Νεκρή 15χρονη από ρωσικό πλήγμα στη βόρεια Ουκρανία – Επιθέσεις με drones στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ

Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και κατοικημένες περιοχές και στις δύο πλευρές

Σύνταξη
Τρία μέλη του πληρώματος παγιδευμένα σε φορτηγό πλοίο που επλήγη από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ
Mayuree Naree 12.03.26

Τρία μέλη του πληρώματος παγιδευμένα σε φορτηγό πλοίο που επλήγη από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ

To Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ισχυρίστηκε ότι επιτέθηκε στο Mayuree Naree στο Στενό του Ορμούζ αφού εκείνο αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Ναυτικού του IRGC

Σύνταξη
Το Ιράν πλήττει ιταλική βάση στο Ιράκ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
Κόσμος 12.03.26

Το Ιράν πλήττει ιταλική βάση στο Ιράκ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα λίγο μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι θα εξαπέλυαν «καταιγίδα» πυραύλων εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν και το Ισραήλ, καθώς και στην κουρδική περιοχή του Ιράκ

Σύνταξη
Η διελκυστίνδα της Μέσης Ανατολής: Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν αποφεύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ
Κόσμος 12.03.26

Η διελκυστίνδα της Μέσης Ανατολής: Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν αποφεύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ

Παρατηρητές περιμένουν να δουν αν οι Χούθι της Υεμένης θα ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία πλησιάζουν στο στενό της Ερυθράς Θάλασσας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί – Τα Στενά του Ορμούζ θα μείνουν κλειστά», λέει σε διάγγελμά του ο Χαμενεΐ
Κόσμος 12.03.26 Upd: 15:31

Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί - Τα Στενά του Ορμούζ θα μείνουν κλειστά», το πρώτο μήνυμα του Χαμενεΐ

Το Ιράν έθεσε όρους για την επίτευξη εκεχειρίας ενώ ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε νίκη - Δραματικές στιγμές στον Λίβανο με σφοδρά ισραηλινά χτυπήματα - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη, Αλεξάνδρα Τάνκα
Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας
Κόσμος 12.03.26

Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας

Από τη Βενεζουέλα μέχρι τη Γάζα, η επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου από ισχυρά κράτη διαλύει την τάξη πραγμάτων που θεμελιώθηκε μετά από το 1945

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Καμπανάκι από τους παραγωγούς για το ευρωπαϊκό ρύζι – Στα 1,7 εκατομμύρια τόνους οι εισαγωγές στην ΕΕ
Αβεβαιότητσ 12.03.26

Καμπανάκι από τους παραγωγούς για το ευρωπαϊκό ρύζι - Στα 1,7 εκατομμύρια τόνους οι εισαγωγές στην ΕΕ

Σημαντικό μέρος των εισαγωγών σε ρύζι μπαίνει στην ΕΕ με μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς στο πλαίσιο συμφωνιών - Άμεσες διορθωτικές ενέργειες ζητούν αγρότες και μεταποίηση της ΕΕ

Σύνταξη
Δεν έχουμε μάθει τίποτα από το Βιετνάμ: Ο Όλιβερ Στόουν για τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του Platoon
Αντιπολεμικός ύμνος 12.03.26

Δεν έχουμε μάθει τίποτα από το Βιετνάμ: Ο Όλιβερ Στόουν για τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του Platoon

Πέρασαν τέσσερις δεκαετίες από τότε που ο δημιουργός Όλιβερ Στόουν κυκλοφόρησε το Platoon - μια ταινία - αντιπολεμικός ύμνος, που τα έβαζε με τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κουτσούμπας για τις συμβάσεις με Chevron: Βάζετε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟϊκό παζάρι
Πολιτική 12.03.26

Κουτσούμπας για τις συμβάσεις με Chevron: Βάζετε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟϊκό παζάρι

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στη Βουλή για τις συμβάσεις της Chevron κατηγόρησε την κυβέρνηση λέγοντας «είστε και ψεύτες και υποκριτές απέναντι στον ελληνικό λαό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Deepfakes: Πώς να εντοπίζετε τα οπτικά και ακουστικά σημάδια που τα προδίδουν
Τι να κάνετε 12.03.26

Πώς να εντοπίζετε τα deepfakes - Τα οπτικά και ακουστικά σημάδια που τα προδίδουν

Φωτογραφίες, βίντεο, φωνητικά μηνύματα και βιντεοκλήσεις που είναι κατασκευασμένα είναι δυνατόν να αναγνωριστούν όταν δίνετε προσοχή στη λεπτομέρεια - Πώς δημιουργούνται τα deepfakes

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων – Το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει τις συμβάσεις για την Κρήτη
Βουλή 12.03.26

Ανδρουλάκης: Στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων – Το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει τις συμβάσεις για την Κρήτη

«Σε αυτά τα θέματα δεν χωρούν μισόλογα και περιθώρια παρερμηνειών. Δεν χωρούν ούτε ερασιτεχνισμοί ούτε αστοχίες που ενδεχομένως τις βρούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη
Διπλωματία 12.03.26

Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε ότι η χώρα μας εκφράζει την ανησυχία της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και σημείωσε ότι η πλήρης εποπτεία των προγραμμάτων του είναι προϋπόθεση για σταθερότητα στην περιοχή.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Πώς η οικονομία του πολέμου συνδέει τις συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία;
The Expla-in Project 12.03.26

Πώς η οικονομία του πολέμου συνδέει τις συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία;

Η οικονομία του πολέμου αλλάζει και το παράδειγμα της Ουκρανίας τραβά την προσοχή των χωρών του Κόλπου, δεδομένης της απειλής από το Ιράν στη Μέση Ανατολή και η βιομηχανία όπλων μπαίνει στο επίκεντρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα καφενεία των χωριών δεν κλείνουν: Η πρωτοβουλία Δημάρχου για να τα κρατήσει ανοικτά
Σημεία αναφοράς 12.03.26

Τα καφενεία των χωριών δεν κλείνουν: Η πρωτοβουλία Δημάρχου για να τα κρατήσει ανοικτά

Πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Βασιλείου που στηρίζει τα παραδοσιακά καφενεία στους μικρούς οικισμούς, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες τοπικής απασχόλησης.

Σύνταξη
Το Vanity Fair Όσκαρ πάρτι ξεθωριάζει – Κάποτε ήταν μια άγρια νύχτα που κανείς δε θυμόταν τίποτα την επομένη
Ω καιροί, ω ήθη! 12.03.26

Το Vanity Fair Όσκαρ πάρτι ξεθωριάζει – Κάποτε ήταν μια άγρια νύχτα που κανείς δε θυμόταν τίποτα την επομένη

Μέσα στα πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair, όπου η Μαντόνα ψιθύριζε στο αυτί του Μπραντ Πιτ και ο μάνατζερ της Κόρτνεϊ Λοβ έφαγε πόρτα όλα αλλάζουν –για την ακρίβεια αρχίζουν και μοιάζουν όλο και περισσότερο «μη πάρτι».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή
Βουλή 12.03.26

Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή

Ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «παντελώς αναξιόπιστος» και τον κατηγόρησε για «υποτέλεια» στην πολιτική Τραμπ και Νετανιάχου

Σύνταξη
Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron
Πολιτική 12.03.26

Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron

Ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε το λόγο στην Ολομέλεια και επιτέθηκε στην κυβέρνηση για το άρθρο 30 του νομοσχεδίου για τους υδρογονάνθρακες απαντώντας με αιχμηρό τρόπο και στις κατά καιρούς επιθέσεις που έχει δεχθεί. «Δυστυχώς δεν έχετε σωστή ενημέρωση και οδηγείστε σε λανθασμένα συμπεράσματα» απάντησε ο Σταύρος Παπασταύρος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΕΕ: Ανάγκη «ανάπτυξης και αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας» – Κοινή ανακοίνωση των κρατών μελών
Κόσμος 12.03.26

Ανάγκη «ανάπτυξης και αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας» - Κοινή ανακοίνωση των κρατών μελών της ΕΕ

Στην κοινή ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η πυρηνική ενέργεια είναι βασικό στοιχείο των εθνικών στρατηγικών για την απαλλαγή από τον άνθρακα, την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Σύνταξη
Γκάνα: Ψήφισμα στον ΟΗΕ να αναγνωριστεί η δουλεία ως «το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία»
Ώρα για λογοδοσία 12.03.26

Γκάνα: Ψήφισμα στον ΟΗΕ να αναγνωριστεί η δουλεία ως «το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία»

Η πρωτοβουλία της Γκάνας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αφρικανικών κρατών να ζητήσουν λογοδοσία για τις ιστορικές αδικίες που συνδέονται με την αποικιοκρατία και τη δουλεία

Σύνταξη
Ιωάννινα: Σοβαρή οφθαλμική κάκωση έχει ο 17χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από 15χρονο
Βία ανηλίκων 12.03.26

Σοβαρή οφθαλμική κάκωση έχει ο 17χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από 15χρονο στα Ιωάννινα

Ο 15χρονος προσήλθε σε αστυνομικό τμήμα στα Ιωάννινα συνοδευόμενος από κοινωνική λειτουργό της δομής όπου διαμένει και συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Λίγα χτυπήματα δεν θα σε σκοτώσουν» – Η σκληρή πραγματικότητα των γυναικών στα δικαστήρια των Ταλιμπάν
The Good Life 12.03.26

«Λίγα χτυπήματα δεν θα σε σκοτώσουν» – Η σκληρή πραγματικότητα των γυναικών στα δικαστήρια των Ταλιμπάν

Αποφάσισε να ζητήσει διαζύγιο, ωστόσο, κατά την εκδίκαση της υπόθεσής της σε δικαστήριο των Ταλιμπάν, όπως λέει, ο δικαστής όχι μόνο απέρριψε το αίτημά της, αλλά υποβάθμισε την καταγγελία της για κακοποίηση.

Σύνταξη
«Πρωτόκολλο αγνοείται» – Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη
Επικαιρότητα 12.03.26

«Πρωτόκολλο αγνοείται» -Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, αφού δείχνει τα όσα έγιναν χθες στη Βουλή με τις δηλώσεις των εμπλεκομένων, αναφέρει ότι, μία ημέρα μετά, το εμπιστευτικό έγγραφο ακόμα αγνοείται

Σύνταξη
H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI
Τα Νέα της Αγοράς 12.03.26

H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI

Η πρώτη στρατηγική εξαγορά της εταιρείας στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των καινοτόμων προϊόντων της, με τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
«Πυρά» Φάμελλου σε Μητσοτάκη: Είστε ο πρωθυπουργός της ακρίβειας – Ψέμα οι υποσχέσεις για τα έσοδα από τις συμφωνίες
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26

«Πυρά» Φάμελλου σε Μητσοτάκη: Είστε ο πρωθυπουργός της ακρίβειας – Ψέμα οι υποσχέσεις για τα έσοδα από τις συμφωνίες

«Η κυβέρνηση δεν έχει πραγματικό αφήγημα της πράσινης μετάβασης. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να γίνουν πλασιέ ιδιωτικών εταιρειών και συμφερόντων» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

