«Δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια η Κυβέρνηση» – Κριτική των κομμάτων στα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

«Η Ελλάδα βρίσκεται στις τρεις ακριβότερες χώρε πανευρωπαϊκά σε επίπεδο καυσίμων», είπε σήμερα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, ασκώντας έντονη κριτική στην Κυβέρνηση με φόντο τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ο γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός τόνισε ότι «δεν τα έχει καταφέρει η κυβέρνηση στο θέμα της ακρίβειας» λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «δεν είναι ότι δεν μπορεί, το ζήτημα είναι ότι δεν θέλει».

Η ΝΔ διά στόματος της υφυπουργού Εργασίας Άννας Ευθυμίου είπε από την πλευρά της, ότι τα μέτρα προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες. Όπως υποστήριξε η κυβέρνηση προχώρησε άμεσα σε μέτρα κατά της αισχροκέρδειας, χωρίς ωστόσο να ψελλίσει το οτιδήποτε σχετικά με την ακρίβεια που μαστίζει την πλειοψηφία των νοικοκυριών.

Οι τρεις παραπάνω διασταύρωσαν τα ξίφη τους, στην πρωινή εκπομπή του Mega, με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην επιβολή πλαφόν σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη ανάγκης, ως ένα πρώτο μέτρο για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και των επιπτώσεων που δημιουργεί η αναταραχή από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η ΝΔ

Ειδικότερα, η ΝΔ από την πλευρά της κάνει λόγο για γρήγορα αντανακλαστικά και σημειώνει πως τα μέτρα προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες.

«Κάθε μέτρο επιβάλλεται για τις συνθήκες που διαμορφώνονται. Τον προηγούμενο μήνα δεν υπήρχε αυτό και θεωρούσαμε ότι δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη. Τώρα όμως, ακριβώς επειδή υπάρχουν παγκόσμιες ανατιμήσεις, υπάρχουν παγκόσμιες ανησυχίες για την αύξηση των προϊόντων, της ενέργειας και των καυσίμων», δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου.

Το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους φόρους στα καύσιμα στην Ευρώπη και ότι η κυβέρνηση αρνείται επίμονα να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, επιλέγοντας να μοιράζει επιδόματα αντί να μειώνει τις τιμές στην πηγή.

«Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ελλάδα είναι η τέταρτη υψηλότερη χώρα σε επίπεδο καυσίμων όσον αφορά το ΦΠΑ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μαζί με το ΦΠΑ έρχεται και κάθεται μία τιμή η οποία δείχνει την Ελλάδα στις τρεις ακριβότερες χώρες πανευρωπαϊκά σε επίπεδο καυσίμων, ανεξαρτήτως του πολέμου», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης και συνέχισε:

«Την ώρα που είμαστε προτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη, την ώρα που είμαστε αυτοί που εργαζόμαστε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον σε επίπεδο εβδομαδιαίο και τα Σαββατοκύριακα, την ώρα που το Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ βγαίνει και λέει ότι μέχρι τις 18 του μήνα φτάνει ο μισθός, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο κόστος στο κομμάτι των καυσίμων».

Ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η ακρίβεια είναι το πρωταρχικό πρόβλημα για τους Έλληνες, επισημαίνοντας την αποτυχία της κυβέρνησης να την αντιμετωπίσει και προτείνοντας πλαφόν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και μείωση φόρων.

«Δεν τα έχει καταφέρει η κυβέρνηση στο θέμα της ακρίβειας. Δεν είναι ότι δεν μπορεί, το ζήτημα είναι ότι δεν θέλει. Για παράδειγμα, ο Φεβρουάριος έκλεισε με 2,7% πληθωρισμό στην Ελλάδα, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 1,9. 5,2% αύξηση στα τρόφιμα, 10% στην ένδυση, διψήφια αύξηση στα κρέας και στα φρούτα, 7% στα ασφάλιστρα. Άρα ο πληθωρισμός και η αύξηση των τιμών και η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια υπήρχε και πριν τον πόλεμο είπε ο γραμματέας ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός.