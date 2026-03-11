Τραμπ: Νέες έρευνες για τους δασμούς με στόχο τις «αθέμιτες» εμπορικές πρακτικές

Η διοίκηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προγραμματίζει να ανακοινώσει νέες έρευνες για την επιβολή δασμών, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξήσεις δασμών σε μια σειρά χωρών, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal. Οι έρευνες θα ξεκινήσουν βάσει της Ενότητας 301 του Trade Act του 1974, η οποία δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να επιβάλει δασμούς σε χώρες που, σύμφωνα με την εκτίμηση των ΗΠΑ, αδικούν τις αμερικανικές εταιρείες ή τις εμπορικές δραστηριότητες

Η διαδικασία των ερευνών θα διεκπεραιωθεί από το Γραφείο του Αμερικανού Αντιπροσώπου Εμπορίου, το οποίο θα πρέπει να συνεργαστεί με ξένες κυβερνήσεις, να παρέχει δημόσιες ακροάσεις και να δώσει τη δυνατότητα υποβολής σχολίων πριν την επιβολή οποιωνδήποτε δασμών.

Ο Τραμπ και η αντικατάσταση των προσωρινών δασμών

Οι δασμοί υπό την Ενότητα 301 προορίζονται να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς παγκόσμιους δασμούς ύψους 10% που είχε επιβάλει ο Τραμπ τον προηγούμενο μήνα, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που έκρινε παράνομους πολλούς δευτερογενείς δασμούς της δεύτερης θητείας του. Οι έρευνες υπό την Ενότητα 301 συνήθως διαρκούν αρκετούς μήνες ή και χρόνια, αλλά η ομάδα του Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει αυτή την εξουσία και προσδοκά να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι το καλοκαίρι.

O Τραμπ στοχεύει τις χώρες που έχουν υπερβολική βιομηχανική παραγωγή

Οι έρευνες θα επικεντρωθούν σε χώρες με υπερβολική βιομηχανική παραγωγή που βασίζεται στις εξαγωγές, όπως η Κίνα, ενώ ορισμένες μπορεί να επηρεάσουν ολόκληρα οικονομικά μπλοκ, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικές έρευνες θα εξετάσουν θέματα όπως οι αθέμιτες πολιτικές στο ψηφιακό εμπόριο ή οι συνθήκες καταναγκαστικής εργασίας.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι νέες κινήσεις του Τραμπ θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένταση με βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει την αμερικανική βιομηχανία και να δημιουργήσει ένα πιο ισότιμο διεθνές εμπορικό περιβάλλον.

Οι νέοι δασμοί αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικούς κλάδους, από την τεχνολογία έως τη βιομηχανία, και να φέρουν αλλαγές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

