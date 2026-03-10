Λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος τελειώνει η θητεία της Λάουρα Κοβέσι στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και ξεκινάει η διαδοχή της. Ο Γερμανός Αντρές Ρίτερ, ο οποίος είναι αναπληρωτής εισαγγελέας της ΕΕ, θα αντικαταστήσει την πολύπειρη ρουμάνα αξιωματούχο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τον διορισμό του.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον διορισμό του Αντρές Ρίτερ ως επόμενου Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Η θητεία του θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2026

Ο ευρωπαίος γενικός εισαγγελέας διορίζεται για μη ανανεώσιμη θητεία επτά ετών. Η θητεία της νυν επικεφαλής της EPPO, Λάουρα Κοβέσι, λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2026 και την επομένη το «τιμόνι» περνά στον γερμανό συνάδελφό της.

«Χαιρετίζω θερμά τον διορισμό του Αντρές Ρίτερ ως επόμενου Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Ο Ρίτερ κατανοεί τις κύριες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά και έχει βαθιά δέσμευση στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Είμαι βέβαιη ότι υπό την ηγεσία του η EPPO θα συνεχίσει να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και το κράτος δικαίου με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο», δήλωσε η Λάουρα Κοβέσι.

Θα κληθεί να αντιμετωπίσει σημαντικές υποθέσεις

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων των κρατών μελών.

Η θέση του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, θεωρείται από τις πιο απαιτητικές στο επίπεδο της ΕΕ, καθώς περιλαμβάνει τον συντονισμό διεθνών ερευνών για εγκλήματα που αφορούν τη διαχείριση και την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, από υψηλόβαθμους αξιωματούχους έως οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα.

Στη θητεία του θα κληθεί να χειριστεί σημαντικές υποθέσεις όπως η προμήθεια εμβολίων την περίοδο της πανδημίας που υπογράφηκαν από την πρόεδρο της επιτροπής, μια νέα έρευνα σχετικά με τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ και το Κολλέγιο της Ευρώπης, πολλαπλές υποθέσεις που αφορούν πιθανή κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ.