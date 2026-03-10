Το «μυστικό» για να κατακτήσεις την ημέρα σου

«Άκου να δεις, Πάνο. Αν δεν το πάρεις απόφαση ότι ο ύπνος είναι βασικό καύσιμο, σε δύο χρόνια θα έχεις καεί», είπε ο Νίκος, αφήνοντας το laptop στην άκρη. Στα 35 του, ως team leader σε μια απαιτητική εταιρεία τεχνολογίας, ο Νίκος είχε πάρει το μάθημά του με τον δύσκολο τρόπο, που σημαίνει ένα burn out ήδη στην πορεία του.

«Πάνο, η δουλειά μας απαιτεί 100% συγκέντρωση. Έχεις δει καθόλου τις έρευνες; Το στρες και ο κακός ύπνος δεν σου κλέβουν απλώς την ηρεμία, σου κλέβουν την ίδια την ενέργεια και τη ζωή από κάθε κύτταρό σου. Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, η έλλειψη ύπνου επηρεάζει άμεσα το ανοσοποιητικό και τη γνωστική λειτουργία, άλλη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο ScienceDaily, έδειξε ότι μόλις τρεις συνεχόμενες νύχτες κακού ύπνου αρκούν για να καταρρακωθεί η ψυχική και σωματική σου ευεξία. Μάλιστα, μια ακόμα μελέτη από το Michigan State University απέδειξε ότι η έλλειψη ύπνου διπλασιάζει την πιθανότητα λαθών σε σύνθετες εργασίες. Αν θέλουμε αυτό που λένε «ευ ζην» και όχι απλή επιβίωση, ο ποιοτικός ύπνος είναι ο νούμερο ένα παράγοντας».

Ο Πάνος μειδίασε και στη συνέχισε χαμογέλασε εγκάρδια με νόημα. «Νίκο, σε προλαβαίνω. Εδώ και έναν μήνα κοιμάμαι πραγματικά σαν πουλάκι. Και ξέρεις ποιον πρέπει να ευχαριστήσω; Τον Στέργιο! Αυτός ο τύπος, ξέρεις πώς είναι, αν δεν αναλύσει τα συστατικά και τις κλινικές μελέτες, δεν βάζει τίποτα στο ράφι του. Μου σύστησε λοιπόν το Supradyn® Sleep».

Ο Νίκος σήκωσε το φρύδι με ενδιαφέρον. «Supradyn® Sleep; Για πες, γιατί εγώ είμαι δύσπιστος με τα συμπληρώματα. Τι το κάνει τόσο διαφορετικό;»

«Κοίτα, ως άνθρωποι της έρευνας, μας ενδιαφέρει το πως συνδέονται τα στοιχεία. Το συγκεκριμένο περιέχει δύο συστατικά που κάνουν τη διαφορά: 1 mg Μελατονίνης και 500 mg Πασιφλόρας. Ξέρεις ότι η μελατονίνη είναι η ορμόνη που λέει στον εγκέφαλό σου «ώρα για νάνι», σωστά; Βοηθάει να αποκοιμηθείς πιο γρήγορα και είναι σωτήρια αν έχεις jet lag ή περίεργα ωράρια όπως εμείς» είπε όλο νόημα ο Πάνος.

«Εντάξει η μελατονίνη, γνωστή. Αλλά η πασιφλόρα; Ακούγεται σαν εξωτικό φρούτο για cocktail!»

(Ο Πάνος γελάει) «Κι όμως! Η πασιφλόρα χρησιμοποιείται αιώνες ως φυσικό καταπραϋντικό. Στα 500 mg που έχει το Supradyn® Sleep, βοηθάει το σώμα να διαχειριστεί το στρες της ημέρας και προσφέρει έναν πραγματικά ήρεμο ύπνο. Το καλύτερο; Ξυπνάς αναζωογονημένος, χωρίς αυτή τη θολούρα ή την υπνηλία».

«Α, για πες κι άλλα, ακούγεται πολλά υποσχόμενο» συνέχισε όλο ενδιαφέρον ο Νίκος.

«Δεν έχει γλυκαντικά και λόγω των συστατικών του δεν προκαλεί υπνηλία την επόμενη ημέρα» τον διαβεβαίωσε ο Πάνος, «και σαν συμπλήρωμα διατροφής εννοείται δεν προκαλεί εθισμό. Παίρνεις ένα δισκίο, 30 λεπτά με 2 ώρες πριν ξαπλώσεις, κλείνεις το κινητό (σημαντικό αυτό!), διαβάζεις και καμιά σελίδα από το βιβλίο σου και… καληνύχτα!»

Θα ήθελες και εσύ να κοιμάσαι σαν πουλάκι;

Το Supradyn® Sleep είναι ο σύμμαχος για κάθε επαγγελματία, γονέα ή δημιουργικό άνθρωπο που η καθημερινότητά του απαιτεί το μέγιστο των δυνατοτήτων του. Προσφέροντας έναν συνδυασμό που σέβεται τους ρυθμούς του σώματος, σου επιτρέπει να «κλείσεις τους διακόπτες», εξασφαλίζοντας ότι το επόμενο πρωί θα σε βρει γεμάτο ζωντάνια και ενέργεια. Είναι το μικρό μυστικό για να μετατρέψεις τον ύπνο από μια απλή ανάγκη, στην απόλυτη πηγή δύναμης.

Extra Tip: Δοκίμασε να κρατήσεις το δωμάτιο δροσερό και σκοτεινό, άφησε το Supradyn® Sleep να κάνει τη δουλειά του και προετοιμάσου για το πιο αναζωογονητικό ξύπνημα της ζωής σου.

Σημαντικές σημειώσεις:

Συνιστώμενη ημερήσια δόση για ενήλικες: 1 επικαλυμμένο δισκίο ημερησίως.

Να μην γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης δόσης. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Το προϊόν δεν προορίζεται για πρόληψη ή θεραπεία νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε ή είστε υπό φαρμακευτική αγωγή.

Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ.