Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
10.03.2026 | 10:02
Η Τουρκία αναπτύσσει συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στη Μαλάτια
Το «μυστικό» για να κατακτήσεις την ημέρα σου
Τα Νέα της Αγοράς 10 Μαρτίου 2026, 11:53

Το «μυστικό» για να κατακτήσεις την ημέρα σου

…ξεκινάει από τη νύχτα που προηγήθηκε

Σύνταξη
«Άκου να δεις, Πάνο. Αν δεν το πάρεις απόφαση ότι ο ύπνος είναι βασικό καύσιμο, σε δύο χρόνια θα έχεις καεί», είπε ο Νίκος, αφήνοντας το laptop στην άκρη. Στα 35 του, ως team leader σε μια απαιτητική εταιρεία τεχνολογίας, ο Νίκος είχε πάρει το μάθημά του με τον δύσκολο τρόπο, που σημαίνει ένα burn out ήδη στην πορεία του.

«Πάνο, η δουλειά μας απαιτεί 100% συγκέντρωση. Έχεις δει καθόλου τις έρευνες; Το στρες και ο κακός ύπνος δεν σου κλέβουν απλώς την ηρεμία, σου κλέβουν την ίδια την ενέργεια και τη ζωή από κάθε κύτταρό σου. Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, η έλλειψη ύπνου επηρεάζει άμεσα το ανοσοποιητικό και τη γνωστική λειτουργία, άλλη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο ScienceDaily, έδειξε ότι μόλις τρεις συνεχόμενες νύχτες κακού ύπνου αρκούν για να καταρρακωθεί η ψυχική και σωματική σου ευεξία. Μάλιστα, μια ακόμα μελέτη από το Michigan State University απέδειξε ότι η έλλειψη ύπνου διπλασιάζει την πιθανότητα λαθών σε σύνθετες εργασίες. Αν θέλουμε αυτό που λένε «ευ ζην» και όχι απλή επιβίωση, ο ποιοτικός ύπνος είναι ο νούμερο ένα παράγοντας».

Ο Πάνος μειδίασε και στη συνέχισε χαμογέλασε εγκάρδια με νόημα. «Νίκο, σε προλαβαίνω. Εδώ και έναν μήνα κοιμάμαι πραγματικά σαν πουλάκι. Και ξέρεις ποιον πρέπει να ευχαριστήσω; Τον Στέργιο! Αυτός ο τύπος, ξέρεις πώς είναι, αν δεν αναλύσει τα συστατικά και τις κλινικές μελέτες, δεν βάζει τίποτα στο ράφι του. Μου σύστησε λοιπόν το Supradyn® Sleep».

Ο Νίκος σήκωσε το φρύδι με ενδιαφέρον. «Supradyn® Sleep; Για πες, γιατί εγώ είμαι δύσπιστος με τα συμπληρώματα. Τι το κάνει τόσο διαφορετικό;»

«Κοίτα, ως άνθρωποι της έρευνας, μας ενδιαφέρει το πως συνδέονται τα στοιχεία. Το συγκεκριμένο περιέχει δύο συστατικά που κάνουν τη διαφορά: 1 mg Μελατονίνης και 500 mg Πασιφλόρας. Ξέρεις ότι η μελατονίνη είναι η ορμόνη που λέει στον εγκέφαλό σου «ώρα για νάνι», σωστά; Βοηθάει να αποκοιμηθείς πιο γρήγορα και είναι σωτήρια αν έχεις jet lag ή περίεργα ωράρια όπως εμείς» είπε όλο νόημα ο Πάνος.

«Εντάξει η μελατονίνη, γνωστή. Αλλά η πασιφλόρα; Ακούγεται σαν εξωτικό φρούτο για cocktail!»

(Ο Πάνος γελάει) «Κι όμως! Η πασιφλόρα χρησιμοποιείται αιώνες ως φυσικό καταπραϋντικό. Στα 500 mg που έχει το Supradyn® Sleep, βοηθάει το σώμα να διαχειριστεί το στρες της ημέρας και προσφέρει έναν πραγματικά ήρεμο ύπνο. Το καλύτερο; Ξυπνάς αναζωογονημένος, χωρίς αυτή τη θολούρα ή την υπνηλία».

«Α, για πες κι άλλα, ακούγεται πολλά υποσχόμενο» συνέχισε όλο ενδιαφέρον ο Νίκος.

«Δεν έχει γλυκαντικά και λόγω των συστατικών του δεν προκαλεί υπνηλία την επόμενη ημέρα» τον διαβεβαίωσε ο Πάνος, «και σαν συμπλήρωμα διατροφής εννοείται δεν προκαλεί εθισμό. Παίρνεις ένα δισκίο, 30 λεπτά με 2 ώρες πριν ξαπλώσεις, κλείνεις το κινητό (σημαντικό αυτό!), διαβάζεις και καμιά σελίδα από το βιβλίο σου και… καληνύχτα!»

Θα ήθελες και εσύ να κοιμάσαι σαν πουλάκι;

Το Supradyn® Sleep είναι ο σύμμαχος για κάθε επαγγελματία, γονέα ή δημιουργικό άνθρωπο που η καθημερινότητά του απαιτεί το μέγιστο των δυνατοτήτων του. Προσφέροντας έναν συνδυασμό που σέβεται τους ρυθμούς του σώματος, σου επιτρέπει να «κλείσεις τους διακόπτες», εξασφαλίζοντας ότι το επόμενο πρωί θα σε βρει γεμάτο ζωντάνια και ενέργεια. Είναι το μικρό μυστικό για να μετατρέψεις τον ύπνο από μια απλή ανάγκη, στην απόλυτη πηγή δύναμης.

Extra Tip: Δοκίμασε να κρατήσεις το δωμάτιο δροσερό και σκοτεινό, άφησε το Supradyn® Sleep να κάνει τη δουλειά του και προετοιμάσου για το πιο αναζωογονητικό ξύπνημα της ζωής σου.

Σημαντικές σημειώσεις:

  • Συνιστώμενη ημερήσια δόση για ενήλικες: 1 επικαλυμμένο δισκίο ημερησίως.
  • Να μην γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης δόσης. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
  • Το προϊόν δεν προορίζεται για πρόληψη ή θεραπεία νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε ή είστε υπό φαρμακευτική αγωγή.

Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ.

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2,7% τον Φεβρουάριο – «Φωτιά» σε τρόφιμα και ένδυση

Πληθωρισμός: Στο 2,7% τον Φεβρουάριο – «Φωτιά» σε τρόφιμα και ένδυση

Κόσμος
Ιράν: Αναφορά για δυνατή έκρηξη κοντά σε πλοίο στο Άμπου Ντάμπι – – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

Ιράν: Αναφορά για δυνατή έκρηξη κοντά σε πλοίο στο Άμπου Ντάμπι – – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς
Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV

Συνδυάζοντας τεχνολογία από μεγαλύτερα μοντέλα, αναβαθμισμένη ποιότητα, αυξημένους χώρους και εξηλεκτρισμένη αποδοτικότητα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν περισσότερα από ένα σύγχρονο SUV χωρίς συμβιβασμούς

Σύνταξη
Η TUDOR συνεχίζει δυναμικά στη Formula 1
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Η TUDOR συνεχίζει δυναμικά στη Formula 1

Η TUDOR συνεχίζει για 3η χρονιά τη συνεργασία της με την ομάδα Visa Cash App Racing Bulls, ενισχύοντας την παρουσία της στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τη Formula 1, για τη σεζόν του 2026

Σύνταξη
Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει

Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν όλες ίδιες. Ξεκινούν νωρίς, με βιασύνη, με reminders στο κινητό, με σκέψεις που τρέχουν πριν ακόμη φτάσουμε στη δουλειά. Μια καθημερινότητα που μοιράζονται πολλές γυναίκες που ισορροπούν ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους.

Σύνταξη
Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Τα Νέα της Αγοράς 06.03.26

Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 30ή αγωνιστική της Euroleague. Ντέρμπι αιωνίων με τεράστια σημασία τόσο για τη βαθμολογία όσο και για την ψυχολογία των δύο ομάδ

Σύνταξη
Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 05.03.26

Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας

Οδηγός των εξελίξεων στη ψηφιακή εποχή για κάθε νευραλγικό πυλώνα του Κράτους, η Active για ακόμη μια φορά συμβάλει στην ενίσχυση και υποστήριξη της Εκπαίδευσης, επενδύοντας  στην αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου

Σύνταξη
Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος

«Όλες οι κινήσεις τη ΝΔ εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο διαφθοράς για να ωφεληθούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος από τη Βουλή και επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πόλεμος στο Ιράν 10.03.26

Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

«Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται στην Κύπρο. Περιμένουμε τη σαφή καταδίκη της συνθήκης αυτής από τους Ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
«Φορέματα που σέρνονται, φορέματα που πετούν» – Η νέα συλλογή της Chanel και το φαινόμενο της πεταλούδας
Μεταμόρφωση 10.03.26

«Φορέματα που σέρνονται, φορέματα που πετούν» - Η νέα συλλογή της Chanel και το φαινόμενο της πεταλούδας

Για τη δεύτερη συλλογή της κύριας σειράς του o Matthieu Blazy εμπνεύστηκε από μια συνέντευξη που έδωσε η Coco Chanel στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro τη δεκαετία του 1950. «Η μόδα είναι τόσο κάμπια όσο και πεταλούδα», είπε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μιλένα Αποστολάκη: Το σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ, από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ
Βουλή 10.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Το σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ, από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ

«Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις καταθέσεις των μαρτύρων, ούτε τους διαλόγους των επισυνδέσεων που αποδεικνύουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη, απευθυνόμενη στην κυβέρνηση

Σύνταξη
Ιndian Wells: Αποκλείστηκε η Μαρία Σάκκαρη από τη Σφιόντεκ, θα παίξει με τον Τσιτσιπά στο διπλό
Τένις 10.03.26

Ιndian Wells: Αποκλείστηκε η Μαρία Σάκκαρη από τη Σφιόντεκ, θα παίξει με τον Τσιτσιπά στο διπλό

Η Ιγκα Σφιόντεκ «πήρε ρεβάνς» από την Μαρία Σάκκαρη και απέκλεισε τη Μαρία Σάκκαρη στον γ΄ γύρο του διεθνούς τουρνουά, που διεξάγεται στο Indian Wells των ΗΠΑ.

Δημοσθένης Μπουλούκος
Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»
Παρασκήνιο 10.03.26

Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε την Δευτέρα την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη, για τον οποίο τόνισε πως «με τη βαθιά και αισθαντική χροιά του, έδωσε φωνή στους αγώνες του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία»

Σύνταξη
Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο
Βρυξέλλες 10.03.26

Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι «οι επιθέσεις του Ιράν και των συμμάχων του, όπως η Χεζμπολάχ, εναντίον των γειτόνων του, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, κράτους μέλους της ΕΕ, πρέπει να σταματήσουν»

Σύνταξη
Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη
Γαλλία 10.03.26

Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη

Στο Παρίσι βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 41 κρατών από ολόκληρο τον κόσμο και πολλών διεθνών οργανισμών

Σύνταξη
Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την επιστράτευση – «Το καθήκον μας καλεί», «δεν έχω κανένα λόγο να πολεμήσω»
Δείτε βίντεο 10.03.26

Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την επιστράτευση – «Το καθήκον μας καλεί», «δεν έχω κανένα λόγο να πολεμήσω»

Οι απόψεις των Ελλήνων για την επιστράτευση διίστανται - Κάποιοι δηλώνουν ότι θα συμμετείχαν μόνο σε περίπτωση άμεσης εισβολής στην Ελλάδα

Σύνταξη
«Πυρά» Ανδρουλάκη: Μνημείο υποκρισίας και θράσους το πόρισμα της ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

«Πυρά» Ανδρουλάκη: Μνημείο υποκρισίας και θράσους το πόρισμα της ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος για τη διασπάθιση κοινοτικού χρήματος που έπρεπε να κατευθύνεται στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους αλλά μπαίνει σε τσέπες επιτήδειων, είναι αναμφισβήτητη» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής εκτοξεύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Ο Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως και να ήταν γκέι – Και το είπε μια μέρα στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ
Φήμες; 10.03.26

Ο Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως και να ήταν γκέι – Και το είπε μια μέρα στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ το 2015, δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στο Vanity Fair και ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τις σεξουαλικές προτιμήσεις του Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

