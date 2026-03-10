Οι Αθώοι: Αναζητώντας τη γαλήνη
Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της νέας σειράς Οι Αθώοι. Την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 22.10, στο MEGA.
Η Βενέτα μαθαίνει από τη Στεφανία τον κρυφό πόθο του Πέτρου, ενώ ο Γιάννος αρχίζει να ψάχνει όσα κρύβει στην ψυχή του, στο έκτο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι», την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 22:10.
Σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές συμβάσεις ορίζουν τη μοίρα και τα συναισθήματα θάβονται κάτω από το βάρος της «τιμής», οι ήρωες συνεχίζουν να παλεύουν με τις δικές τους εσωτερικές σκιές.
Τι θα δούμε στο έκτο επεισόδιο της σειράς Οι Αθώοι.
Επεισόδιο 6 (Παρασκευή 13 Μαρτίου)
Ο Ερημίτης, άνθρωπος φωτισμένος, αντιλαμβάνεται το βάρος της ψυχής του Γιάννου και τον δέχεται κοντά του. Εκεί, ανάμεσα στα ήμερα ζώα και τη σιωπή, ο Γιάννος βρίσκει τη γαλήνη και την κάθαρση που αναζητούσε. Την ίδια στιγμή στην Κέρκυρα, η Μαργαρίτα προειδοποιεί τον Αράθυμο να μην εμπιστεύεται τυφλά τον Πέτρο. Η Στεφανία, προσβεβλημένη από τα σχόλια των χωρικών, έρχεται σε ρήξη με τον Πέτρο. Σε μια έντονη αντιπαράθεση με τη Βενέτα, η Στεφανία αποκαλύπτει πως ο πραγματικός, κρυφός έρωτας του Πέτρου είναι η Μαργαρίτα. Η Βενέτα, αναστατωμένη, ζητά εξηγήσεις από τη Μαργαρίτα.
Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.
Σενάριο: Ελένη Ζιώγα
Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας
Διευθυντής φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου
Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου
Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου
Μουσική: Χρίστος Στυλιανού
Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας
Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου
Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά
Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026
ΟΙ ΑΘΩΟΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 22:10 ΣΤΟ MEGA
#OiAthwoi
