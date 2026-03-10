newspaper
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί καθυστερημένα από το Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο
Ελλάδα 10 Μαρτίου 2026

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί καθυστερημένα από το Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο

«Το κρίμα στο λαιμό τους. Αυτό ισχύει για όσους είναι υπεύθυνοι για το θάνατό του και γι' αυτούς που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τις ευθύνες τους» αναφέρει ο δικηγόρος του 55χρονου αστυνομικού

Σύνταξη
Ύστερα από έναν ατελείωτο γολγοθά, ο Θωμάς Πουλιόπουλος, ο 55χρονος αστυνομικός που είχε ενημερωθεί με καθυστέρηση ενός ολόκληρου χρόνου από το 424 Γενικό Στρατιωτκό Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο, έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Η υπόθεση του, είχε ανοίξει τον «ασκό του Αιόλου» για το νοσοκομείο, με τις καταγγελίες για παρόμοιες υποθέσεις να βγαίνουν στο φως η μια μετά την άλλη.

Συγκλονισμένος ο νομικός του συμπαραστάτης Νίκος Διαλυνάς δήλωσε στο Thesspost.gr:

«Το κρίμα στο λαιμό τους. Αυτό ισχύει για όσους είναι υπεύθυνοι για το θάνατό του και γι’ αυτούς που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τις ευθύνες τους. Εκτός από τους συγγενείς του και όλους όσους του συμπαραστάθηκαν στο Γολγοθά του, ο μόνος που μπορεί να έχει ήσυχη τη συνείδησή του είναι ο υπουργός άμυνας κ. Δένδιας. Οι υπόλοιποι να είναι βέβαιοι ότι θα μας βρουν μπροστά τους και αυτό αποτελεί προσωπική υπόσχεση δική μου και του γραφείου μου. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του. Ο αγώνας συνεχίζεται».

«Βασνίζομαι»

Τον Οκτώβριο του 2025, ο 55χρονος μίλησε για την κατάσταση της υγείας του, που ολοένα και χειροτέρευε. «Είμαι πολύ χάλια γιατί από τις 8 Αυγούστου είχα μία υποτροπή καθώς έπαθα ειλεό. Μπήκαν νέα οζίδια στο έντερο και λόγω αυτού του προβλήματος δεν μπορώ πλέον να τραφώ κανονικά και αναγκάζομαι να παίρνω μόνο υγρές τροφές».

Η εμφάνιση του ειλεού επιβάρυνε σημαντικά την ήδη κλονισμένη λόγω του καρκίνου και των χημειοθεραπειών υγεία του και αναγκάστηκε να νοσηλευτεί για έξι ημέρες στο νοσοκομείο. Όπως μάλιστα είχε πει και ο ίδιος, κάποια στιγμή φοβήθηκε ότι ήρθε το τέλος.

«Βασανίζομαι, βασανίζομαι. Έφθασα στη σημείο να μην αντέχω άλλο. Σήμερα ευτυχώς μπορώ να μιλήσω κάπως, πριν από λίγες ημέρες όμως ήμουν τόσο χάλια που πίστευα ότι είχα τελειώσει. Προσευχόμουν στον Θεό και ήλπιζα να τα καταφέρω».

Παρόλα αυτά δεν είχε χάσει το κουράγιο να αγωνιστεί για το δικαστικό σκέλος της υπόθεσής του αν και γνώριζε ότι έχει απέναντί του ένα ολόκληρο σύστημα.

«Εγώ αυτό που επιδιώκω είναι ο καθένας να λάβει αυτό που του αναλογεί. Δεν θέλω να αδικηθεί κανείς. Δεν θέλω όμως κάποιοι να μείνουν στο απυρόβλητο και να την πληρώσουν κάποιοι άλλοι» είχε πει χαρακτηριστικά ο κ. Πουλιόπουλος.

Αντλούσε δύναμη από την αγάπη των απλών ανθρώπων

Στην προσπάθειά του για δικαστική δικαίωση αντλούσε δύναμη από την τεράστια αγάπη που εισέπραττε καθημερινά από δεκάδες απλούς πολίτες οι οποίοι, μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσής του, τον είχαν κατακλύσει με μηνύματα συμπαράστασης.

«Είναι πραγματικά πολύ συγκινητική η αγάπη που παίρνω από τον απλό κόσμο- ακόμη και από πολλά νέα παιδιά τα οποία αν και δεν γνωρίζω, μου στέλνουν μηνύματα και βίντεο συμπαράστασης. Προχθές, πήγα στο ταχυδρομείο για μία δουλειά και μία γυναίκα, χωρίς να με ξέρει, μου είπε “Είσαι ο Θωμάς, να ξέρεις ότι σε έχω στις προσευχές μου», είχε αναφέρει στο ThessPost.gr

Το χρονικό

Η επέμβαση είχε γίνει στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο αλλά ο αστυνομικός δεν είχε λάβει γνώση του πορίσματος. Μετά από πόνους στην κοιλιά κατά τη διάρκεια υπηρεσίας τον Δεκέμβριο του 2022, ο αστυνομικός μετέβη στο ΓΣΝ 424, όπου τον ενημέρωσαν ότι πρόκειται για οξεία σκωληκοειδίτιδα και άμεσα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως περιγράφουν οι δικηγόροι του, έναν χρόνο μετά, γιατρός του νοσοκομείου τον κάλεσε και του ζήτησε να βρεθούν για να μιλήσουν.  Τότε τον ενημέρωσαν ότι βγήκαν τα αποτελέσματα της βιοψίας και η διάγνωση ήταν αδενοκαρκίνωμα.

Ο ασθενής έχει έκτοτε υποβληθεί σε άλλα δύο χειρουργεία, ωστόσο ο καρκίνος είχε προχωρήσει και σε άλλα όργανα, με την κατάσταση της υγείας του να είναι πλέον πολύ σοβαρή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος δεν μπορεί πλέον να χειρουργηθεί και εναποθέτει τις ελπίδες του στις χημειοθεραπείες.

Όπως περιγράφεται στη μηνυτήρια αναφορά, όταν ο ίδιος και οι συγγενείς του ρώτησαν γιατί άργησαν τόσο πολύ τα αποτελέσματα και χάθηκε πολύτιμος χρόνος, δεν πήραν ξεκάθαρη απάντηση.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Σύνταξη
