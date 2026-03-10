Προφυλακιστέος ο Σουδανός με τις χειροβομβίδες στη ΓΑΔΑ – «Ήθελα να τις παραδώσω» ισχυρίστηκε

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 48χρονος Σουδανός, που την περασμένη Παρασκευή εμφανίστηκε έξω από την ΓΑΔΑ σε ανεξέλεγκτη κατάσταση απειλώντας ότι θα χρησιμοποιήσει, πλήρως λειτουργικές, χειροβομβίδες που είχε μαζί του.

Ο 48χρονος, που συνολικά έχει συλληφθεί από τις αρχές 15 φορές, είναι αντιμέτωπος για το επεισόδιο στην ΓΑΔΑ με κατηγορίες για διακεκριμένη οπλοκατοχή, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών και απειλή.

Τι ισχυρίστηκε

Η απολογία του, που δόθηκε χωρίς την παρουσία συνηγόρου, δεν ξεπέρασε τα 20 λεπτά, κατά την διάρκεια των οποίων αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να ανατιναχθεί ή να στραφεί κατά άλλων. Φέρεται επίσης να επανέλαβε

ότι βρήκε το σακίδιο με δύο χειροβομβίδες, στην περιοχή της Ακρόπολης και ότι πήγε να το παραδώσει στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί όμως, όπως ισχυρίζεται, δεν ασχολήθηκαν μαζί του και έτσι πήγε Αστυνομική Διεύθυνση στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να παραδώσει εκεί τις χειροβομβίδες.

Ο αλλοδαπός τρείς ημέρες πριν το περιστατικό στην ΓΑΔΑ είχε αποφυλακιστεί για υπόθεση ναρκωτικών. Και στο παρελθόν, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε οδηγηθεί στην φυλακή και πάλι για υπόθεση ναρκωτικών.