Ρεάλ Μαδρίτης: Μια οικονομική καταστροφή…

Η επανάσταση στην μπασκετική ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης το φετινό καλοκαίρι, με αλλαγές στα γραφεία, την πρόσληψη ενός προπονητή διεθνούς φήμης όπως ο Σέρτζιο Σκαριόλο και την ενίσχυση με κορυφαίους παίκτες, κόστισε ένα τεράστιο ποσό στον σύλλογο, οδηγώντας σε ζημίες 17,5 εκατομμυρίων ευρώ μόνο στο πρώτο εξάμηνο της σεζόν 2025-26.

Η στρατηγική για την ενίσχυση του τμήματος μεταφράστηκε στη μεγαλύτερη επένδυση σε ρόστερ στην ιστορία της ομάδας, σε μια περίοδο που συζητείται η πιθανότητα συμμετοχής σε ευρωπαϊκή λίγκα τύπου NBA ή η συνέχιση στην Ευρωλίγκα.

Οι δαπάνες για τους μισθούς των αθλητών αυξήθηκαν κατά 49% σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας τα 25,3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανέλυσε η Intelligence 2P της 2Playbook.

Ο διευθυντής αθλητικών υποθέσεων Τσάτσο Ροντρίγκες και ο Σκαριόλο στο πάγκο έχουν οδηγήσει την ομάδα σε ιστορικά αρνητικά νούμερα, με προβλεπόμενες ζημίες για τη σεζόν 38,4 εκατ. ευρώ – τις μεγαλύτερες στην ιστορία της ομάδας.

Η πώληση παικτών, όπως η μεταγραφή του Γκερσόν Γιαμπούσελε στους Φιλαδέλφεια Σίξερς έναντι 2,5 εκατ. ευρώ, όπου η αμερικανική ομάδα πλήρωσε μόνο 732.000 ευρώ, διαφοροποιεί επίσης τα οικονομικά αποτελέσματα.

Παρά την αύξηση των δαπανών, τα έσοδα παρέμειναν σταθερά, με συνολική εισροή 12,9 εκατ. ευρώ, αρκετά για να καλύψουν περίπου τη μισή δαπάνη για το ρόστερ.

Η σημαντικότερη αύξηση προήλθε από τις διοργανώσεις, με έσοδα 1,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 266.000 ευρώ πέρυσι, ενώ οι εμπορικές δραστηριότητες και το μάρκετινγκ συνεισέφεραν 6,2 εκατ. ευρώ. Η συνδρομή των φιλάθλων και τα εισιτήρια απέφεραν 3 εκατ. ευρώ.

Η τηλεοπτική μετάδοση υπέστη μείωση 11,6% με έσοδα 2,4 εκατ. ευρώ, σε ένα έτος αλλαγής του οπτικοακουστικού κύκλου της ACB με την είσοδο της DAZN. Παρά τη ρευστότητα και τις ζημίες, η ομάδα συνεχίζει να αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα, ενώ το μέλλον της σε επόμενες διοργανώσεις παραμένει αβέβαιο. Εκτός κι αν ο Φλορεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος, κόψει λεφτά από το ποδόσφαιρο και ως συνήθως τα δώσει στο μπάσκετ.