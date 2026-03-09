Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η γεωπολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή απειλεί να τινάξει στον αέρα τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων με την κυβέρνηση να ζυγίζει τις εξελίξεις και να είναι έτοιμη να παρέμβει.

Η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκε και οι πρώτες αυξήσεις στη λιανική να είναι ήδη γεγονός

Αναφορικά με το σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης η προτεραιότητα είναι σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους να μην υπάρξουν φαινόμενα αισχροκέρδειας στις τιμές των καυσίμων καθώς το διεθνές περιβάλλον βυθίζεται σε ανασφάλεια και η ανησυχία χτυπά «κόκκινο».

Σύσκεψη στο Μαξίμου

Σε αυτό το πλαίσιο προπαρασκευαστική σύσκεψη είναι προγραμματισμένη σήμερα στο μέγαρο Μαξίμου με τους συναρμόδιους υπουργούς για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στην οικονομία.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές «δεν υπάρχουν στο τραπέζι μέτρα τύπου fuel pass».

Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Για το ενδεχόμενο λήψης μέτρων στήριξης, γενικότερα, είναι όλα ανοιχτά με την κυβέρνηση να λαμβάνει υπόψη τις συνολικότερες επιπτώσεις και τις δυνατότητες της χώρας.

Όλα εξαρτώνται από την ένταση και την έκταση χρονικά της κρίσης.