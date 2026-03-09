Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Η γη της ελιάς: Τραγικές εξελίξεις
09 Μαρτίου 2026, 11:53

Η γη της ελιάς: Τραγικές εξελίξεις

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς. Απόψε, στις 23.00, στο MEGA.

Spotlight

Η αποκάλυψη της σκοτεινής αλήθειας οδηγεί σε τραγικές εξελίξεις, στη δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς».

Η Χριστιάνα αισθάνεται την απειλή του Ορέστη και τον σκοτώνει!

Στις 23:00, στο MEGA.

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς

Ο Ορέστης ανακαλύπτει ότι η Χριστιάνα ήταν μπλεγμένη με τη μαφία κι αποφασίζει να μιλήσει στην Αλεξάνδρα για όλα. Η Χριστιάνα, προκειμένου να του κλείσει το στόμα, τον σκοτώνει, αλλά το οργανώνει έτσι ώστε να φανεί σαν ατύχημα. Ο Στέφανος κι η Βασιλική συνεχίζουν να διαφωνούν έντονα σχετικά με τη μετακόμιση στη Γερμανία.

Ο Τζον επιμένει με τις σκηνές ζηλοτυπίας και ο Κωνσταντίνος με τη Μαργαρίτα προσπαθούν να τον νουθετήσουν. Η Ασπασία, ο Λυκούργος και ο Παρασκευάς ξενυχτούν ενόψει της δίκης, ενώ η Φρύνη εκμεταλλεύεται την απουσία του Παρασκευά για να βρεθεί με τον Κωνσταντίνο. Ο Μανώλης κι η Αμαλία περνούν ακόμα μια νύχτα πάθους, αλλά την επόμενη ημέρα εκείνος επιστρέφει στην Κρήτη. Η Αλεξάνδρα ανησυχεί με την απουσία του Ορέστη και ειδοποιεί τη Μαρουσώ για να τον ψάξει η Αστυνομία.

Ο Κουράκος εμψυχώνει την Ισμήνη καθώς μπαίνει στον έβδομο μήνα, ενώ η Αριάδνη παρακαλάει τον Στέφανο να αρνηθεί την πρόταση που του έγινε, φέρνοντας όμως τα αντίθετα αποτελέσματα. Η δίκη της Ασπασίας ξεκινά και ο Λυκούργος έρχεται αντιμέτωπος με την πρώτη ανατροπή στην υπόθεση.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης
Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Έρχεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους εμπορίας και λιανικής

Καύσιμα: Έρχεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους εμπορίας και λιανικής

Κόσμος
Σχέδιο διαμελισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ, καταγγέλλει η Τεχεράνη

Σχέδιο διαμελισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ, καταγγέλλει η Τεχεράνη

inWellness
inTown
Media
Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου
TV 07.03.26

Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου

Η συμμετοχή του Χρήστου Καλαβρούζου στη μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική επιστροφή, αλλά μια καλλιτεχνική δήλωση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στήριξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων για το Σχολείο «Ελλάς–Θήβα» στην Ακτή Ελεφαντοστού
Αυτοδιοίκηση 09.03.26

Στήριξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων για το Σχολείο «Ελλάς–Θήβα» στην Ακτή Ελεφαντοστού

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Θηβαίων θα συνεισφέρουν από κοινού το ποσό των 50.000 ευρώ που απαιτείται για την αποπεράτωση του Σχολείου «Ελλάς – Θήβα».

Σύνταξη
Μάκης Δελαπόρτας για Βασίλη Λογοθετίδη: Η σύζυγός του ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και έπεσαν μαζί σε γκρεμό
Βίντεο 09.03.26

Μάκης Δελαπόρτας για Βασίλη Λογοθετίδη: Η σύζυγός του ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και έπεσαν μαζί σε γκρεμό

Μια άγνωστη και δραματική ιστορία από την προσωπική ζωή του Βασίλη Λογοθετίδη αποκάλυψε ο Μάκης Δελαπόρτας, περιγράφοντας το σκάνδαλο που συγκλόνισε την εποχή όταν η σύζυγος του ηθοποιού ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και αποφάσισαν να πέσουν μαζί από γκρεμό

Σύνταξη
Ο Εμιλιάνο «Ντίμπου» Μαρτίνες υπό έρευνα από την Αγγλική Ομοσπονδία για προβολή στοιχηματικών εταιρειών
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Ο Εμιλιάνο «Ντίμπου» Μαρτίνες υπό έρευνα από την Αγγλική Ομοσπονδία για προβολή στοιχηματικών εταιρειών

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κατηγορείται ότι παραβίασε τους κανονισμούς που απαγορεύουν σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να προωθούν ή να διαφημίζουν εταιρείες στοιχημάτων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει

Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν όλες ίδιες. Ξεκινούν νωρίς, με βιασύνη, με reminders στο κινητό, με σκέψεις που τρέχουν πριν ακόμη φτάσουμε στη δουλειά. Μια καθημερινότητα που μοιράζονται πολλές γυναίκες που ισορροπούν ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους.

Σύνταξη
Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ
Euroleague 09.03.26

Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ

«Ντόμινο» εξελίξεων στην υπόθεση Μπλόσομγκεϊμ, με ιταλικό δημοσίευμα να βάζει… βόμβα εμπλέκοντας τον Παναθηναϊκό σε σενάρια για τον παίκτη που ακούγεται και για τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες
Κόσμος 09.03.26

Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες

Τα γυμνάσια με την ονομασία Cold Response, επικεντρώνονται στην υπεράσπιση της ευρωπαϊκής περιοχής της Αρκτικής, όπου η Νορβηγία και η Φινλανδία, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μοιράζονται σύνορα με τη Ρωσία

Σύνταξη
Νύφη σε ελεύθερη πτώση: Η σφαλιάρα στο box office και τα λάθη που «σκότωσαν» το The Bride!
Κρίμα 09.03.26

Νύφη σε ελεύθερη πτώση: Η σφαλιάρα στο box office και τα λάθη που «σκότωσαν» το The Bride!

Ήταν μια από τις πολυαναμενόμενες παραγωγές του Μαρτίου, ωστόσο η ταινία The Bride! της Μάγκι Τζίλενχαλ καταποντίστηκε στο box office και το μέλλον της στις σκοτεινές αίθουσες δεν μοιάζει καλό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι την Βιομηχανική Επανάσταση: Πώς ξυπνούσαν οι άνθρωποι πριν το ξυπνητήρι
Stories 09.03.26

Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι την Βιομηχανική Επανάσταση: Πώς ξυπνούσαν οι άνθρωποι πριν το ξυπνητήρι

Από τα απλά φυσικά σήματα μέχρι τις περίπλοκες μηχανικές συσκευές πριν το ξυπνητήρι, η ιστορία του ξυπνήματος μας δείχνει ότι οι άνθρωποι πάντα αναζητούσαν τρόπους να ελέγχουν τον χρόνο τους

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά – Υπό έλεγχο ο δήμαρχος
Απουσία ελέγχων 09.03.26

Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά - Υπό έλεγχο ο δήμαρχος

Πέντε νυν και πρώην υπεύθυνοι της κοινότητας Κραν Μοντανά έχουν τεθεί υπό έλεγχο από τη Δικαιοσύνη - Για πέντε χρόνια δεν είχαν γίνει έλεγχοι στο μοιραίο μπαρ

Σύνταξη
Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά – «Όλα θα αποκαλυφθούν»
«Κάπου εκεί έξω» 09.03.26

Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά - «Όλα θα αποκαλυφθούν»

Μια «ιστορικά βασισμένη» ταινία για το Ρόσγουελ και την πρώση Α.Τ.Ι.Α. είναι στα σκαριά, ενώ σκηνοθέτες από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ έως τον Τζόζεφ Κοσίνσκι προωθούν επερχόμενες ταινίες με θέμα τα UFO - «Αυτή η ταινία θα εντυπωσιάσει το κοινό».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εν αρχή ην το Σύνταγμα…
Μαθήματα δημοκρατίας 09.03.26

Εν αρχή ην το Σύνταγμα…

Ενόψει της διαδικασίας αναθεώρησης, ένας έγκριτος συνταγματολόγος εξηγεί τι είναι το Σύνταγμα και οι θεσμοί της δημοκρατίας μας

Σύνταξη
