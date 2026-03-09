Η γη της ελιάς: Τραγικές εξελίξεις

Η αποκάλυψη της σκοτεινής αλήθειας οδηγεί σε τραγικές εξελίξεις, στη δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς».

Η Χριστιάνα αισθάνεται την απειλή του Ορέστη και τον σκοτώνει!

Στις 23:00, στο MEGA.

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς

Ο Ορέστης ανακαλύπτει ότι η Χριστιάνα ήταν μπλεγμένη με τη μαφία κι αποφασίζει να μιλήσει στην Αλεξάνδρα για όλα. Η Χριστιάνα, προκειμένου να του κλείσει το στόμα, τον σκοτώνει, αλλά το οργανώνει έτσι ώστε να φανεί σαν ατύχημα. Ο Στέφανος κι η Βασιλική συνεχίζουν να διαφωνούν έντονα σχετικά με τη μετακόμιση στη Γερμανία.

Ο Τζον επιμένει με τις σκηνές ζηλοτυπίας και ο Κωνσταντίνος με τη Μαργαρίτα προσπαθούν να τον νουθετήσουν. Η Ασπασία, ο Λυκούργος και ο Παρασκευάς ξενυχτούν ενόψει της δίκης, ενώ η Φρύνη εκμεταλλεύεται την απουσία του Παρασκευά για να βρεθεί με τον Κωνσταντίνο. Ο Μανώλης κι η Αμαλία περνούν ακόμα μια νύχτα πάθους, αλλά την επόμενη ημέρα εκείνος επιστρέφει στην Κρήτη. Η Αλεξάνδρα ανησυχεί με την απουσία του Ορέστη και ειδοποιεί τη Μαρουσώ για να τον ψάξει η Αστυνομία.

Ο Κουράκος εμψυχώνει την Ισμήνη καθώς μπαίνει στον έβδομο μήνα, ενώ η Αριάδνη παρακαλάει τον Στέφανο να αρνηθεί την πρόταση που του έγινε, φέρνοντας όμως τα αντίθετα αποτελέσματα. Η δίκη της Ασπασίας ξεκινά και ο Λυκούργος έρχεται αντιμέτωπος με την πρώτη ανατροπή στην υπόθεση.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias