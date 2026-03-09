Χαλάνδρι: Σύλληψη μητέρας μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο -Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Μετά από επεισόδιο διαζευγμένοι γονείς ανήλικου παιδιού αλληλομηνύθηκαν με συνέπεια η γυναίκα να συλληφθεί ενώ με εντολή εισαγγελέα ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος μαζί με το παιδί
Σε διευκρινίσεις σχετικά με διαδικτυακό δημοσίευμα που αναφερόταν σε ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Χαλάνδρι προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.
Οπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, δύο πρώην σύζυγοι μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα της Αγίας Παρασκευής –μαζί με το ανήλικο τέκνο τους- μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο που έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής.
Μηνύσεις
Για το περιστατικό, αμφότεροι υπέβαλαν μηνύσεις με αποτέλεσμα να συλληφθούν: ο πατέρας για απειλή και απόπειρα ενδοοικογενειακής παράνομης βίας και η μητέρα για παραβίαση δικαστικής απόφασης.
Με απόφαση της εισαγγελέως, η μητέρα κρατήθηκε και οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με τη σε βάρος της σχηματισθείσα δικογραφία.
Για τον πατέρα, η εισαγγελέας διέταξε να αφεθεί ελεύθερος και να αποχωρήσει με το ανήλικο τέκνο χθες το βράδυ.
