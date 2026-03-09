Χαλάνδρι: Σύλληψη μητέρας μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο -Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Σε διευκρινίσεις σχετικά με διαδικτυακό δημοσίευμα που αναφερόταν σε ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Χαλάνδρι προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Οπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, δύο πρώην σύζυγοι μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα της Αγίας Παρασκευής –μαζί με το ανήλικο τέκνο τους- μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο που έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής.

Μηνύσεις

Για το περιστατικό, αμφότεροι υπέβαλαν μηνύσεις με αποτέλεσμα να συλληφθούν: ο πατέρας για απειλή και απόπειρα ενδοοικογενειακής παράνομης βίας και η μητέρα για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Με απόφαση της εισαγγελέως, η μητέρα κρατήθηκε και οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με τη σε βάρος της σχηματισθείσα δικογραφία.

Για τον πατέρα, η εισαγγελέας διέταξε να αφεθεί ελεύθερος και να αποχωρήσει με το ανήλικο τέκνο χθες το βράδυ.