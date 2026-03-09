Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Μεσογείων – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Aυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Δευτέρας. Καθυστερήσεις καταγράφονται στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως τα ΚΤΕΛ.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Σημαντική ανάσχεση της κυκλοφορίας σημειώνεται και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Παλατάκι Χαϊδαρίου, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στον άξονα Άλιμος–Κατεχάκη.

Kαθυστερήσεις παρατηρούνται στη Μεσογείων, στην Κηφισίας, στην Αλεξάνδρας, στην Αρδηττού, στην Καλλιρρόης, στη Σταδίου, στη Βασ. Σοφίας και στην Ποσειδώνος.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδός, όπου στο ρεύμα προς τo Αεροδρόμιο οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Ηράκλειο. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.