Σάρα Τοσκάνο: Η σύζυγος του Λάμπρου Φισφή χορεύει oriental στο νέο επεισόδιο του Έχω Παιδιά (εικόνες)

Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω Παιδιά», που έχει καταφέρει να κερδίσει την καρδιά των τηλεθεατών χάρη στην αυθεντική και χιουμοριστική απεικόνιση της καθημερινότητας των γονιών, μας επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη στο επεισόδιο της Δευτέρας, απόψε στις 20:50.

Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής της σειράς, Λάμπρος Φισφής, αποφάσισε να δώσει έναν ιδιαίτερο ρόλο σε έναν άνθρωπο που αποτελεί τη μόνιμη πηγή έμπνευσής του: τη σύζυγό του, Σάρα Τοσκάνο. Άλλωστε, όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν ο σεναριογράφος, η τηλεοπτική Σάρα Πολίτη την οποία υποδύεται η Ευγενία Σαμαρά, έχει – εκτός από το όνομα – και πολλά στοιχεία από την σύντροφό του.

Το «κρυφό» παρελθόν του Μιχάλη και το ατμοσφαιρικό flashback

Στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Έχω παιδιά», ο Μιχάλης Πολίτης (Βασίλης Μαυρογεωργίου) έρχεται αντιμέτωπος με ένα μυστικό που ανατρέπει όσα ήξερε για την οικογένειά του. Μαθαίνει από τον κυρ-Στέλιο (Ερρίκος Λίτσης) πως η μητέρα του, σε νεαρή ηλικία, ήταν χορεύτρια σε κοσμικό κέντρο της εποχής.

Μέσα από ένα καλλιτεχνικό ασπρόμαυρο flashback, οι τηλεθεατές θα μεταφερθούν στο κέντρο όπου γνωρίστηκαν οι γονείς του. Εκεί, θα δούμε τη Σάρα Τοσκάνο να υποδύεται τη μητέρα του Μιχάλη, παραδίδοντας μια εντυπωσιακή performance σε Oriental χορό. Οι φωτογραφίες που εξασφαλίσαμε μαρτυρούν μια σκηνή γεμάτη κίνηση, φινέτσα και την αισθητική μιας άλλης εποχής που παραπέμπει κάπως σε παλιό ελληνικό κινηματογράφο.

Ποια είναι η Σάρα Τοσκάνο: Από τη Λισαβόνα στο «Έχω Παιδιά»

Η Σάρα Τοσκάνο δεν είναι απλώς η σύζυγος του Λάμπρου Φισφή, αλλά μια πολυτάλαντη καλλιτέχνις με πλούσιο βιογραφικό. Γεννημένη στην Πορτογαλία, σπούδασε Διαφήμιση και Ανθρώπινα Δικαιώματα, πριν την κερδίσει ολοκληρωτικά ο χορός.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στην Ολλανδία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (Erasmus) και παντρεύτηκαν το 2013 στη Λισαβόνα. Μαζί με τον Λάμπρο Φισφή, έχουν δημιουργήσει μερικές από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις για βρέφη και νήπια στην Ελλάδα, όπως το «Θα Βγω απ’ το Αυγό» και τις «Μουσικές Εποχές».

Η Σάρα είναι πιστοποιημένη δασκάλα χορού από το Ρότερνταμ και έχει συνεργαστεί με το θέατρο «Δώρα Στράτου» ως ερευνήτρια.

Γιατί η σειρά «Έχω Παιδιά» κάνει τη διαφορά;

Η επιτυχία της σειράς του MEGA βασίζεται στην ταύτιση. Όπως δήλωσε ο Λάμπρος Φισφής στην τηλεοπτική του συνέντευξη το μεσημέρι του Σαββάτου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», αντλεί ιστορίες από την παιδική χαρά, το σχολείο και την προσωπική του ζωή, μετατρέποντας το «χάος» της ανατροφής των παιδιών σε πηγή γέλιου. Η παρουσία της Τοσκάνο στην οθόνη είναι το «κερασάκι στην τούρτα» για τους φαν της σειράς, κλείνοντας το μάτι στο κοινό για τη στενή σχέση δημιουργίας και πραγματικότητας.

Στο αποψινό επεισόδιο, ένα δώρο της Ιωάννας στη Χαρά προκαλεί απίστευτη αναστάτωση στο Παγκράτι. Η Σάρα και ο Μιχάλης ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου να το «εξαφανίσουν» πριν το δει η μικρή τους κόρη, την ίδια στιγμή που η Ιωάννα επιχειρεί κι εκείνη να το πάρει πίσω. Μέσα σε όλα, ο Μιχάλης έρχεται αντιμέτωπος με ένα μεγάλο μυστικό από το παρελθόν του.

Μην χάσετε το αποψινό επεισόδιο για να απολαύσετε τη Σάρα Τοσκάνο σε μια από τις πιο ατμοσφαιρικές στιγμές της σειράς!