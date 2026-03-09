magazin
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
09.03.2026 | 18:20
Σοβαρό τροχαίο με καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αθηνών – Κορίνθου με δύο τραυματίες
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σάρα Τοσκάνο: Η σύζυγος του Λάμπρου Φισφή χορεύει oriental στο νέο επεισόδιο του Έχω Παιδιά (εικόνες)
TV 09 Μαρτίου 2026, 19:10

Σάρα Τοσκάνο: Η σύζυγος του Λάμπρου Φισφή χορεύει oriental στο νέο επεισόδιο του Έχω Παιδιά (εικόνες)

Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής του Έχω Παιδιά, Λάμπρος Φισφής, αποφάσισε να δώσει έναν ιδιαίτερο ρόλο σε έναν άνθρωπο που αποτελεί τη μόνιμη πηγή έμπνευσής του: τη σύζυγό του, Σάρα Τοσκάνο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η αρχαιοελληνική συνταγή για καλή ζωή

Η αρχαιοελληνική συνταγή για καλή ζωή

Spotlight

Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω Παιδιά», που έχει καταφέρει να κερδίσει την καρδιά των τηλεθεατών χάρη στην αυθεντική και χιουμοριστική απεικόνιση της καθημερινότητας των γονιών, μας επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη στο επεισόδιο της Δευτέρας, απόψε στις 20:50.

Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής της σειράς, Λάμπρος Φισφής, αποφάσισε να δώσει έναν ιδιαίτερο ρόλο σε έναν άνθρωπο που αποτελεί τη μόνιμη πηγή έμπνευσής του: τη σύζυγό του, Σάρα Τοσκάνο. Άλλωστε, όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν ο σεναριογράφος, η τηλεοπτική Σάρα Πολίτη την οποία υποδύεται η Ευγενία Σαμαρά, έχει – εκτός από το όνομα – και πολλά στοιχεία από την σύντροφό του.

Το «κρυφό» παρελθόν του Μιχάλη και το ατμοσφαιρικό flashback

Στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Έχω παιδιά», ο Μιχάλης Πολίτης (Βασίλης Μαυρογεωργίου) έρχεται αντιμέτωπος με ένα μυστικό που ανατρέπει όσα ήξερε για την οικογένειά του. Μαθαίνει από τον κυρ-Στέλιο (Ερρίκος Λίτσης) πως η μητέρα του, σε νεαρή ηλικία, ήταν χορεύτρια σε κοσμικό κέντρο της εποχής.

Μέσα από ένα καλλιτεχνικό ασπρόμαυρο flashback, οι τηλεθεατές θα μεταφερθούν στο κέντρο όπου γνωρίστηκαν οι γονείς του. Εκεί, θα δούμε τη Σάρα Τοσκάνο να υποδύεται τη μητέρα του Μιχάλη, παραδίδοντας μια εντυπωσιακή performance σε Oriental χορό. Οι φωτογραφίες που εξασφαλίσαμε μαρτυρούν μια σκηνή γεμάτη κίνηση, φινέτσα και την αισθητική μιας άλλης εποχής που παραπέμπει κάπως σε παλιό ελληνικό κινηματογράφο.

Ποια είναι η Σάρα Τοσκάνο: Από τη Λισαβόνα στο «Έχω Παιδιά»

Η Σάρα Τοσκάνο δεν είναι απλώς η σύζυγος του Λάμπρου Φισφή, αλλά μια πολυτάλαντη καλλιτέχνις με πλούσιο βιογραφικό. Γεννημένη στην Πορτογαλία, σπούδασε Διαφήμιση και Ανθρώπινα Δικαιώματα, πριν την κερδίσει ολοκληρωτικά ο χορός.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στην Ολλανδία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (Erasmus) και παντρεύτηκαν το 2013 στη Λισαβόνα. Μαζί με τον Λάμπρο Φισφή, έχουν δημιουργήσει μερικές από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις για βρέφη και νήπια στην Ελλάδα, όπως το «Θα Βγω απ’ το Αυγό» και τις «Μουσικές Εποχές».

Η Σάρα είναι πιστοποιημένη δασκάλα χορού από το Ρότερνταμ και έχει συνεργαστεί με το θέατρο «Δώρα Στράτου» ως ερευνήτρια.

Γιατί η σειρά «Έχω Παιδιά» κάνει τη διαφορά;

Η επιτυχία της σειράς του MEGA βασίζεται στην ταύτιση. Όπως δήλωσε ο Λάμπρος Φισφής στην τηλεοπτική του συνέντευξη το μεσημέρι του Σαββάτου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι»,  αντλεί ιστορίες από την παιδική χαρά, το σχολείο και την προσωπική του ζωή, μετατρέποντας το «χάος» της ανατροφής των παιδιών σε πηγή γέλιου. Η παρουσία της Τοσκάνο στην οθόνη είναι το «κερασάκι στην τούρτα» για τους φαν της σειράς, κλείνοντας το μάτι στο κοινό για τη στενή σχέση δημιουργίας και πραγματικότητας.

Στο αποψινό επεισόδιο, ένα δώρο της Ιωάννας στη Χαρά προκαλεί απίστευτη αναστάτωση στο Παγκράτι. Η Σάρα και ο Μιχάλης ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου να το «εξαφανίσουν» πριν το δει η μικρή τους κόρη, την ίδια στιγμή που η Ιωάννα επιχειρεί κι εκείνη να το πάρει πίσω. Μέσα σε όλα, ο Μιχάλης έρχεται αντιμέτωπος με ένα μεγάλο μυστικό από το παρελθόν του.

YouTube thumbnail

Μην χάσετε το αποψινό επεισόδιο για να απολαύσετε τη Σάρα Τοσκάνο σε μια από τις πιο ατμοσφαιρικές στιγμές της σειράς!

Headlines:
Economy
Από Fuel Pass μέχρι Market Pass: Τα μέτρα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Από Fuel Pass μέχρι Market Pass: Τα μέτρα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η αρχαιοελληνική συνταγή για καλή ζωή

Η αρχαιοελληνική συνταγή για καλή ζωή

Κόσμος
Ισραήλ: Eπληξε αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν

Ισραήλ: Eπληξε αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής
Έρωτας στη Βουλιαγμένη 09.03.26

Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής

Η Τιλάν Μπλοντό, το μοντέλο που κατέκτησε τον τίτλο του «ομορφότερου κοριτσιού στον κόσμο» σε ηλικία μόλις έξι ετών, επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Γάλλο DJ Μπεν Ατάλ και τη πρόταση κάτω από τον αττικό ουρανό

Σύνταξη
Τρόμος στο Ντουμπάι: Γιατί οι influencer σωπαίνουν μπροστά στις επιθέσεις με drones
Ο μεγάλος φόβος 09.03.26

Τρόμος στο Ντουμπάι: Γιατί οι influencer σωπαίνουν μπροστά στις επιθέσεις με drones

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, οι χιλιάδες ξένοι influencer που ζουν στo Ντουμπάι έρχονται αντιμέτωποι με ένα ιδιότυπο δίλημμα: τον φόβο των εχθρικών πυράνων ή την αυστηρότητα των τοπικών νόμων περί περιεχομένου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποιος θα είναι ο Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;
Αναπάντητα ερωτήματα 09.03.26

Ποιος θα είναι ο Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;

Η HBO δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ποιος ηθοποιός θα αναλάβει τον ρόλο του Βόλντεμορτ στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ» οπότε το διαδίκτυο έχει αρχίσει να μαντεύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους
Πολιτική, Επιχειρήσεις, Ακαδημία 09.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους

Τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» αποκαλύπτουν επαφές και αλληλογραφία του με γνωστούς ακαδημαϊκούς και πανεπιστημιακούς αξιωματούχους, προκαλώντας παραιτήσεις, έρευνες και έντονες αντιδράσεις σε πανεπιστήμια και ιδρύματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο μπαμπάς μου είναι ροκ σταρ» – Η επίδειξη μόδας της Stella McCartney στο Παρίσι έμοιαζε με τη βιογραφία της
Not a Nepo Baby 09.03.26

«Ο μπαμπάς μου είναι ροκ σταρ» - Η επίδειξη μόδας της Stella McCartney στο Παρίσι έμοιαζε με τη βιογραφία της

Δεν έχει σημασία ότι δεν έχει αποκομίσει κέρδη από το 2017. Η σχεδιάστρια μόδας Stella McCartney ξέρει πώς να μετατρέψει μια επίδειξη σε μια ξεχωριστή στιγμή τόσο για την ίδια όσο και για τους καλεσμένους της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μάκης Δελαπόρτας για Βασίλη Λογοθετίδη: Η σύζυγός του ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και έπεσαν μαζί σε γκρεμό
Βίντεο 09.03.26

Μάκης Δελαπόρτας για Βασίλη Λογοθετίδη: Η σύζυγός του ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και έπεσαν μαζί σε γκρεμό

Μια άγνωστη και δραματική ιστορία από την προσωπική ζωή του Βασίλη Λογοθετίδη αποκάλυψε ο Μάκης Δελαπόρτας, περιγράφοντας το σκάνδαλο που συγκλόνισε την εποχή όταν η σύζυγος του ηθοποιού ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και αποφάσισαν να πέσουν μαζί από γκρεμό

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο
Συνελήφθη γυναίκα 09.03.26

Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna, με τουλάχιστον μία σφαίρα να περνά μέσα από τοίχο του σπιτιού

Σύνταξη
«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;
Φαινόμενο 09.03.26

«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;

Στις 3 Μαρτίου 2026, στην ιστορική Όπερα του Παρισιού, ο σχεδιαστής μόδας που είχε όλα τα βλέμματα της μόδας επάνω του ήταν μόλις δέκα ετών. Τι τρέχει με τον Μαξ Αλεξάντερ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν
Επιμονή, συναισθηματικός εκβιασμός 09.03.26

Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν

Τα αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε επί χρόνια να αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας του δισεκατομμυριούχου Μορτ Ζούκερμαν, πιέζοντας τον ίδιο και το περιβάλλον του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»
Επαφή 08.03.26

Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στη σχέση του με την Μαρινέλα και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της. «Η γνωριμία μου με τη Μαρινέλλα αναβάθμισε τη ζωή μου» είχε δηλώσει ο αγαπητός καλλιτέχνης παλιότερα.

Σύνταξη
Από ενθουσιασμός έως ανατριχίλα – Ποια θα επέλεγε να φορέσει τα παπούτσια με κεφάλι γάτας της Schiaparelli;
Σουρεαλισμός και συμπάθεια 08.03.26

Από ενθουσιασμός έως ανατριχίλα – Ποια θα επέλεγε να φορέσει τα παπούτσια με κεφάλι γάτας της Schiaparelli;

Ο Daniel Roseberry ανέβασε το θέμα του trompe-l'oeil της Schiaparelli σε ένα άλλο επίπεδο την Παρασκευή 6 Μαρτίου κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού με μια συλλογή για το Φθινόπωρο/Χειμώνα του 2026 που περιλάμβανε εκκεντρικά, ψηλοτάκουνα mule με κεφάλι γάτας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει
Σκοτάδι, φως 08.03.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει

Kάποτε, η Τζένιφερ Λόπεζ έλαβε μια συμβουλή από μια από τις μέντορές της, τη συγγραφέα Λουίζ Χέι, την οποία εξακολουθεί να ακολουθεί μέχρι σήμερα. Ποια ήταν αυτή; Να χορεύει πάντοτε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι απειλές θανάτου ανάγκασαν πέντε ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Ιράν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Οι απειλές θανάτου ανάγκασαν 5 ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Ιράν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία

Μετά τις απειλές θανάτου που δέχθηκε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν από φανατικούς ισλαμιστές στη χώρα, πέντε εξ αυτών φέρονται να ζήτησαν πολιτικό άσυλο στην Αυστραλία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής
Έρωτας στη Βουλιαγμένη 09.03.26

Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής

Η Τιλάν Μπλοντό, το μοντέλο που κατέκτησε τον τίτλο του «ομορφότερου κοριτσιού στον κόσμο» σε ηλικία μόλις έξι ετών, επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Γάλλο DJ Μπεν Ατάλ και τη πρόταση κάτω από τον αττικό ουρανό

Σύνταξη
Τρόμος στο Ντουμπάι: Γιατί οι influencer σωπαίνουν μπροστά στις επιθέσεις με drones
Ο μεγάλος φόβος 09.03.26

Τρόμος στο Ντουμπάι: Γιατί οι influencer σωπαίνουν μπροστά στις επιθέσεις με drones

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, οι χιλιάδες ξένοι influencer που ζουν στo Ντουμπάι έρχονται αντιμέτωποι με ένα ιδιότυπο δίλημμα: τον φόβο των εχθρικών πυράνων ή την αυστηρότητα των τοπικών νόμων περί περιεχομένου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Καρφιά» ανάμεσα σε Λαπόρτα και Τσάβι ενόψει των εκλογών στη Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 09.03.26

«Καρφιά» ανάμεσα σε Λαπόρτα και Τσάβι ενόψει των εκλογών στη Μπαρτσελόνα

Ο Τσάβι υποστήριξε πως ο Λαπόρτα δεν επέτρεψε την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στη Μπαρτσελόνα, με τον πρόεδρο των Καταλανών να περνά στην αντεπίθεση αφήνοντας αιχμές για την προπονητική αξία του πρώτου.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 09.03.26

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Κηφισιά για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία – «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»
Όλα στο «κόκκινο» 09.03.26

Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία - «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»

Οι αγορές, με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, κινούνται σαν το «τρενάκι του τρόμου» σε λούνα παρκ. Η παγκόσμια οικονομία ακροβατεί και τα χειρότερα… δεν τα έχουμε δει ακόμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV

Συνδυάζοντας τεχνολογία από μεγαλύτερα μοντέλα, αναβαθμισμένη ποιότητα, αυξημένους χώρους και εξηλεκτρισμένη αποδοτικότητα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν περισσότερα από ένα σύγχρονο SUV χωρίς συμβιβασμούς

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια μετά από εγκεφαλικό – Τι απαντούν οι γονείς μαθητών στις αναφορές για bullying
Ελλάδα 09.03.26

Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια μετά από εγκεφαλικό – Τι απαντούν οι γονείς μαθητών στις αναφορές για bullying

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων και συναδέλφων της, η εκπαιδευτικός φέρεται να βίωνε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στη σχολική αίθουσα - Οι σοκαριστικές καταγγελίες αναφέρουν ότι μαθητές την παρενοχλούσαν συστηματικά

Σύνταξη
Τέμπη: Νέα τροπή στην υπόθεση των χαμένων βίντεο – Κατάσχονται και οι υπολογιστές της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ελλάδα 09.03.26

Τέμπη: Νέα τροπή στην υπόθεση των χαμένων βίντεο – Κατάσχονται και οι υπολογιστές της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εξελίξεις στην υπόθεση των χαμένων βίντεο από τη διαδρομή των μοιραίων τρένων στα Τέμπη, έπειτα από τις αποκαλύψεις των δικαστικών πραγματογνωμόνων.

Σύνταξη
Η TUDOR συνεχίζει δυναμικά στη Formula 1
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Η TUDOR συνεχίζει δυναμικά στη Formula 1

Η TUDOR συνεχίζει για 3η χρονιά τη συνεργασία της με την ομάδα Visa Cash App Racing Bulls, ενισχύοντας την παρουσία της στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τη Formula 1, για τη σεζόν του 2026

Σύνταξη
Ποιος θα είναι ο Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;
Αναπάντητα ερωτήματα 09.03.26

Ποιος θα είναι ο Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;

Η HBO δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ποιος ηθοποιός θα αναλάβει τον ρόλο του Βόλντεμορτ στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ» οπότε το διαδίκτυο έχει αρχίσει να μαντεύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μακρόν στην Κύπρο: Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στα ελληνικά – «Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο»
Διπλωματία 09.03.26

Μακρόν στην Κύπρο: Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στα ελληνικά – «Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο»

Στην ανάρτηση ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε και ένα βίντεο με την επίσκεψη του στην αεροπορική βάση στην Πάφο μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία
On Field 09.03.26

Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία

Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που ξέρει καλύτερα απ’ όλους τι σημαίνει μεγάλη πίεση και πρωταθλητισμός και θα τα δώσει όλα σε οκτώ «μάχες» για την κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κροατία: Πλαφόν στις τιμές καυσίμων – Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες
Διεθνής Οικονομία 09.03.26

Πλαφόν στις τιμές καυσίμων από την Κροατία - Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες

Ανώτατο όριο (πλαφόν) στις τιμές του πετρελαίου θέτει σε εφαρμογή από την Τρίτη (10/03) και για δύο εβδομάδες η Κροατία. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή καθοδηγεί το ράλι στις τιμές των καυσίμων και σε κλυδωνισμούς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Γιόκιτς: «Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό – Μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια τους»
Μπάσκετ 09.03.26

Γιόκιτς: «Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό – Μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια τους»

Σε συνέντευξη που έδωσε ο σταρ του NBA Νίκολα Γιόκιτς αποκάλυψε ότι του αρέσει να παρακολουθεί παιχνίδια του Ολυμπιακού στη Euroleague, καθώς απολαμβάνει το μπάσκετ που παίζουν οι ερυθρόλευκοι.

Σύνταξη
Δημιουργία Πάρκου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη
Αυτοδιοίκηση 09.03.26

Δημιουργία Πάρκου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη

Την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και τη δημιουργία του Πάρκου Μνήμης, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στη συνέντευξη τύπου για την φετινή 13η Πορεία Μνήμης, «Ποτέ Ξανά, Θεσσαλονίκη – Άουσβιτς».

Σύνταξη
Χαλάνδρι: Σύλληψη μητέρας μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο -Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 09.03.26

Χαλάνδρι: Σύλληψη μητέρας μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο -Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Μετά από επεισόδιο διαζευγμένοι γονείς ανήλικου παιδιού αλληλομηνύθηκαν με συνέπεια η γυναίκα να συλληφθεί ενώ με εντολή εισαγγελέα ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος μαζί με το παιδί

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Το ονόματα που ξεχωρίζουν
Δεύτερο «κύμα» 09.03.26

Τα νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Το ονόματα που ξεχωρίζουν

Τη συμπλήρωση της Επιτροπής Συμπαρατάξης και Διεύρυνσης ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο Συνέδριο. Τα ονόματα που ξεχωρίζουν στη λίστα.

Σύνταξη
Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα
Όντως; 09.03.26

Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα

Στη δεκαετία του 1930, ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ ζούσε με την Αμερικανίδα δημοσιογράφο, Πολίν Φάιφερ, στην οδό Whitehead 907 στο νησί Κι Γουέστ της Φλόριντα, ακριβώς απέναντι από τον φάρο Κι Γουέστ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Απόρρητο