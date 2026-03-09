«Έχω παιδιά»: Νέο επεισόδιο απόψε στις 20:50
Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του MEGA «Έχω παιδιά»
Η σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», συνεχίζει να φωτίζει τις κωμικές πλευρές της οικογενειακής ζωής, απόψε στις 20:50.
Τι συμβαίνει όταν οι οικογενειακές υποχρεώσεις συγκρούονται με την πραγματικότητα; Η τέχνη του να είσαι γονιός σημαίνει να επιβιώνεις από «επικίνδυνα» δώρα, να κυνηγάς χαμένες προθεσμίες και να ανακαλύπτεις πως ο μεγαλύτερος εχθρός της καθαριότητας δεν είναι η σκόνη, αλλά ο ίδιος σου ο εαυτός.
Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:
Επεισόδιο 12 – «Δώρα» (Δευτέρα 9 Μαρτίου)
Ένα δώρο της Ιωάννας στη Χαρά προκαλεί απίστευτη αναστάτωση στο Παγκράτι. Η Σάρα και ο Μιχάλης ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου να το «εξαφανίσουν» πριν το δει η μικρή τους κόρη, την ίδια στιγμή που η Ιωάννα επιχειρεί κι εκείνη να το πάρει πίσω. Μέσα σε όλα, ο Μιχάλης έρχεται αντιμέτωπος με ένα μεγάλο μυστικό από το παρελθόν του.
Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης
Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα
Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης
…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης
Σενάριο: Λάμπρος Φισφής
Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος
Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής
Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026
