«Έχω παιδιά»: Νέο επεισόδιο απόψε στις 20:50

Η σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», συνεχίζει να φωτίζει τις κωμικές πλευρές της οικογενειακής ζωής, απόψε στις 20:50.

Τι συμβαίνει όταν οι οικογενειακές υποχρεώσεις συγκρούονται με την πραγματικότητα; Η τέχνη του να είσαι γονιός σημαίνει να επιβιώνεις από «επικίνδυνα» δώρα, να κυνηγάς χαμένες προθεσμίες και να ανακαλύπτεις πως ο μεγαλύτερος εχθρός της καθαριότητας δεν είναι η σκόνη, αλλά ο ίδιος σου ο εαυτός.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Επεισόδιο 12 – «Δώρα» (Δευτέρα 9 Μαρτίου)

Ένα δώρο της Ιωάννας στη Χαρά προκαλεί απίστευτη αναστάτωση στο Παγκράτι. Η Σάρα και ο Μιχάλης ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου να το «εξαφανίσουν» πριν το δει η μικρή τους κόρη, την ίδια στιγμή που η Ιωάννα επιχειρεί κι εκείνη να το πάρει πίσω. Μέσα σε όλα, ο Μιχάλης έρχεται αντιμέτωπος με ένα μεγάλο μυστικό από το παρελθόν του.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

