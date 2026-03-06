Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Έχω παιδιά: Μια ματιά στην «τέχνη» του να είσαι γονιός
06 Μαρτίου 2026, 12:23

Έχω παιδιά: Μια ματιά στην «τέχνη» του να είσαι γονιός

Όλα όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς Έχω παιδιά. Από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, στις 20.50, στο MEGA.

Η σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», συνεχίζει να φωτίζει τις κωμικές πλευρές της οικογενειακής ζωής, με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 9, την Τρίτη 10 και την Πέμπτη 12 Μαρτίου, στις 20:50.

Τι συμβαίνει όταν οι οικογενειακές υποχρεώσεις συγκρούονται με την πραγματικότητα; Η τέχνη του να είσαι γονιός σημαίνει να επιβιώνεις από «επικίνδυνα» δώρα, να κυνηγάς χαμένες προθεσμίες και να ανακαλύπτεις πως ο μεγαλύτερος εχθρός της καθαριότητας δεν είναι η σκόνη, αλλά ο ίδιος σου ο εαυτός.

Η οικογένεια Πολίτη αποδεικνύει για άλλη μια εβδομάδα, στα νέα επεισόδια της σειράς «Έχω παιδιά», πως αν δεν μπορείς να αποφύγεις το χάος, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το απολαύσεις.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια:

Επεισόδιο 12 – «Δώρα» (Δευτέρα 9 Μαρτίου)

Ένα δώρο της Ιωάννας στη Χαρά προκαλεί απίστευτη αναστάτωση στο Παγκράτι. Η Σάρα και ο Μιχάλης ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου να το «εξαφανίσουν» πριν το δει η μικρή τους κόρη, την ίδια στιγμή που η Ιωάννα επιχειρεί κι εκείνη να το πάρει πίσω. Μέσα σε όλα, ο Μιχάλης έρχεται αντιμέτωπος με ένα μεγάλο μυστικό από το παρελθόν του.

Επεισόδιο 13 – «Προθεσμίες» (Τρίτη 10 Μαρτίου)

Ο εφιάλτης κάθε γονιού γίνεται πραγματικότητα: ο Μιχάλης και η Σάρα ξεχνούν την προθεσμία πληρωμής για το μπαλέτο της Χαράς με αποτέλεσμα να μείνει εκτός μαθήματος. Παράλληλα, ο Σταύρος προετοιμάζεται πυρετωδώς για ένα σχολικό reunion, ελπίζοντας να εντυπωσιάσει μια παλιά του συμμαθήτρια. Η Σάρα και η Ιωάννα μεταφέρουν την αντιπαλότητά τους στα γήπεδα του τένις και o ανταγωνισμός τους ξεπερνά κάθε όριο.

Επεισόδιο 14 – «Καθαρίστρια» (Πέμπτη 12 Μαρτίου)

Μια καθαρίστρια για βοήθεια στο σπίτι μοιάζει με σωτήρια λύση, αλλά για τον Μιχάλη είναι η αρχή ενός νέου μαρτυρίου. Ενώ η Σάρα ανυπομονεί για λίγη ξεκούραση, ο ψυχαναγκαστικός με την τάξη Μιχάλης φτάνει στα όρια της παράνοιας. Την ίδια ώρα, ο Στεφ και η Σόφη προσπαθούν να δημιουργήσουν τα απόλυτα «inspiring» Chenua moments για την πιο Gen Z μπύρα. Ο Σταύρος παθαίνει κρίση FOMO (Fear Of Missing Out), πεπεισμένος πως όποτε γίνεται κάτι διασκεδαστικό στο γραφείο εκείνος λείπει.

YouTube thumbnail

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα
Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης
Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής
Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος
Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής
Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

#ExwPaidia

Business
