«Έχω παιδιά»: Σε νέες περιπέτειες οι ήρωες στο αποψινό επεισόδιο της σειράς του MEGA
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Έχω παιδιά».
Η οικογενειακή κωμωδία του MEGA, «Έχω παιδιά», επιστρέφει με νέο επεισόδιο απόψε στις 20:50.
Ανάμεσα σε σκόρπια παιχνίδια στο πάτωμα και προγράμματα που δεν βγαίνουν ποτέ, η οικογένεια Πολίτη αναρωτιέται: υπάρχει τελικά «εγχειρίδιο επιβίωσης» για το απρόβλεπτο;
Όταν η γονεϊκότητα θυμίζει extreme sport, η αναζήτηση της ασφάλειας γίνεται η απόλυτη προτεραιότητα ή τουλάχιστον, η τέλεια αφορμή για νέες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες που αποδεικνύουν ότι στην καθημερινότητα με παιδιά, το μόνο σίγουρο είναι το γέλιο.
Επεισόδιο 11 – «Ασφάλεια» (Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 20:50)
Ένα τυχαίο περιστατικό κάνει τον Μιχάλη να δει τη ζωή του να περνά μπροστά από τα μάτια του, οδηγώντας τον σε μια ξαφνική εμμονή με τις ασφάλειες ζωής. Την ίδια στιγμή, η Σάρα αποφασίζει να παρακολουθήσει σεμινάρια πρώτων βοηθειών, όμως οι επιδόσεις της αποδεικνύονται… απειλητικές για το «θύμα».
Στο μεταξύ, η Ιωάννα και ο Έκτορας εφαρμόζουν μια νέα, επαναστατική παιδαγωγική μέθοδο στον Μαξιμιλιανό: προσπαθούν να τον κάνουν να βαρεθεί, πιστεύοντας πως η πλήξη γεννά τη δημιουργικότητα.
Το αποτέλεσμα, φυσικά, τους διαψεύδει πανηγυρικά.
Πρωταγωνιστούν
Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης
Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα
Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης
…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης
Σενάριο: Λάμπρος Φισφής
Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος
Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής
Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026
#ExwPaidia
- Η ανάρτηση του Ταρέμι για τον πόλεμο στο Ιράν (pic)
- Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
- Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 17χρονο
- Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
- Scope: Ελλάδα και Κύπρος μεταξύ των πιο ευάλωτων στην άνοδο των τιμών ενέργειας
- Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ
- Εκτός δράσης για ακόμη 4-6 εβδομάδες ο Λάρκιν
- «Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις