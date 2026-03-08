newspaper
Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
«Οδηγός» για το επίδομα παιδιού – Τα ποσά και οι ημερομηνίες πληρωμών
Οικονομία 08 Μαρτίου 2026, 12:26

«Οδηγός» για το επίδομα παιδιού – Τα ποσά και οι ημερομηνίες πληρωμών

Τα ποσά που θα λάβουν όσοι δικαιούνται το επίδομα παιδιού – Πότε κλείνει η πλατφόρμα των αιτήσεων

Σύνταξη


Στις 11 Μαρτίου και ώρα 18.00 κλείνει η πλατφόρμα της υποβολής αιτήσεων για το επίδομα παιδιού. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς η μη σωστή υποβολή της αίτησης θα τους καθυστερήσει την πληρωμή και δεν θα πληρωθούν στην πρώτη πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί 31 Μαρτίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet μέσω των ιστοσελίδων της ΗΔΙΚΑ και του ΟΠΕΚΑ.

Για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού, θα ληφθούν αρχικά υπόψη:

– Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση του 2026.

– Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Μετά την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, το σύστημα θα επικαιροποιηθεί αυτόματα με τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025, προσαρμόζοντας ανάλογα το τελικό ποσό του επιδόματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Βασική προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι η επαρκής φοίτηση των τέκνων (από το προ-νήπιο έως το Γυμνάσιο).

Η αίτηση για το επίδομα παιδιού

Στην αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν:

– Τα στοιχεία της σχολικής μονάδας.

– Η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) του μαθητή.

Σε περίπτωση που η διασταύρωση των στοιχείων δεν καταστεί δυνατή αυτόματα από το σύστημα, οι αιτούντες θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν την οριστική υποβολή της αίτησης. Αιτήσεις που παραμένουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» θεωρούνται μη υποβληθείσες και δεν θα ληφθούν υπόψη για την πληρωμή.

Τα βήματα

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο δικαιούχος για να υποβάλει αίτηση για το επίδομα είναι συγκεκριμένα.

Ένας από τους δύο γονείς του παιδιού θα πρέπει να υποβάλει αίτηση Α21 είτε στο www.idika.gr είτε στο www.opeka.gr με τους κωδικούς Taxisnet. Τα περισσότερα πεδία τα συμπληρώνουν αυτόματα η ΑΑΔΕ και ο ΑΜΚΑ, αλλά ο χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώσει τα εισοδήματα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τον τραπεζικό λογαριασμό IBAN για την πίστωση του ποσού του επιδόματος.

Οι αιτήσεις αποθηκεύονται προσωρινά, αλλά ενεργοποιούνται μόνο με οριστική αποστολή.

Είναι αναγκαία η προσκόμιση επιπλέον εγγράφων για φοιτητές ή για παιδιά με ειδικές συνθήκες. Αυτά ανεβαίνουν ψηφιακά.

Εάν υπάρξει σφάλμα στην αίτηση, τότε αυτή μπορεί να ακυρωθεί και να υποβληθεί νέα. Αλλά τυχόν καταβληθέντα ποσά από λανθασμένη αίτηση επιστρέφονται.

Ποια θα είναι τα ποσά

Στις 31 Μαρτίου θα γίνει η πρώτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού για το 2026. Το ποσό του επιδόματος προσαρμόζεται σε τρία επίπεδα ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών που έχει ένα νοικοκυριό. Αυτό φτάνει έως τα 140 ευρώ μηνιαίως για κάθε τέκνο άνω του τρίτου καθορίζεται από την κατηγοριοποίηση των οικογενειών σε Α, Β και Γ βάσει εσόδων.

Για το πρώτο και δεύτερο παιδί δίνεται ποσό από 28 ευρώ έως 70 ευρώ το μήνα, ενώ από το τρίτο και μετά αυτό διπλασιάζεται και φτάνει τα 56-140 ευρώ ανά μήνα.

Η διαδικασία προβλέπει ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα διαιρείται με την κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας. Η κλίμακα αυτή διαμορφώνεται ως εξής: ο πρώτος γονέας υπολογίζεται με συντελεστή 1, ο δεύτερος με 1/2 και κάθε παιδί με 1/4. Το αποτέλεσμα καθορίζει την εισοδηματική κατηγορία (Α, Β ή Γ) και συνεπώς το ύψος του μηνιαίου επιδόματος.

Στην πράξη, οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 28.000 ευρώ, έχει κλίμακα ισοδυναμίας 2. Το ισοδύναμο εισόδημα διαμορφώνεται στα 14.000 ευρώ και η οικογένεια εντάσσεται στη Γ κλίμακα, λαμβάνοντας 56 ευρώ τον μήνα.

Αντίστοιχα, οικογένεια με δύο γονείς και ένα παιδί, με ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρώ, εμφανίζει ισοδύναμο εισόδημα 14.857 ευρώ και επίσης εντάσσεται στη Γ κλίμακα, με μηνιαίο επίδομα 28 ευρώ.

Στη Β κλίμακα εντάσσεται οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά και εισόδημα 18.800 ευρώ. Με ισοδύναμο εισόδημα 9.400 ευρώ, το επίδομα διαμορφώνεται στα 84 ευρώ τον μήνα.

Στην Α κλίμακα, όπου καταγράφονται τα χαμηλότερα ισοδύναμα εισοδήματα και τα υψηλότερα ποσά ενίσχυσης, τα ποσά αυξάνονται σημαντικά. Για παράδειγμα, οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά και εισόδημα 13.000 ευρώ λαμβάνει 280 ευρώ μηνιαίως, ενώ οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά και εισόδημα 12.000 ευρώ δικαιούται 140 ευρώ τον μήνα.

Αντίστοιχα, μονογονεϊκή οικογένεια με τρία παιδιά και εισόδημα 12.000 ευρώ λαμβάνει 280 ευρώ, με δύο παιδιά και εισόδημα 10.500 ευρώ λαμβάνει 140 ευρώ, ενώ με ένα παιδί και εισόδημα 9.000 ευρώ δικαιούται 70 ευρώ μηνιαίως.

Πηγή: OT

Πετρέλαιο
Σταύρος Παπασταύρου: Κινητοποιούμαστε με το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολ./βαρέλι

Σταύρος Παπασταύρου: Κινητοποιούμαστε με το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολ./βαρέλι

Επικαιρότητα
Αναφορές ότι εξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Αναφορές ότι εξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

inWellness
inTown
Επιδόματα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τον σχεδιασμό
Οικονομικές Ειδήσεις 08.03.26

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τον σχεδιασμό στα επιδόματα

Το οικονομικό επιτελείο εξέταζε ενίσχυση με επίδομα 100 έως 200 ευρώ τις ευάλωτες ομάδες, όμως η εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα λόγω του πολέμου φαίνεται να αλλάζει τον σχεδιασμό

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;
Κατήφορος 08.03.26

Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;

Πώς το κράτος-προστάτης μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία - Η αθόρυβη ιδιωτικοποίηση της ζωής μας - Γιατί οι πλούσιες χώρες έχουν όλο και πιο φτωχούς πολίτες;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Πού κερδίζει και πού χάνει η Ελλάδα
ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ 08.03.26

Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Πού κερδίζει και πού χάνει η Ελλάδα

Εν όψει της 8 Μαρτίου το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ δημοσιεύει στοιχεία και κατευθύνσεις για την γυναικεία επιχειρηματικότητα, στην Ελλάδα και διεθνώς. Επιχειρηματικότητα ανάγκης και ψευδοαυτοαπασχόληση κυριαρχούν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πετρέλαιο: Τα νοικοκυριά πληρώνουν τον λογαριασμό από τις κρίσεις
Αναταραχές 08.03.26

Τα νοικοκυριά πληρώνουν τον λογαριασμό από τις πετρελαϊκές κρίσεις

Από την έναρξη της επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν καταγράφεται ακόμα ένα ράλι τιμών στο πετρέλαιο που απειλεί να εκτροχιάσει προσωπικούς προϋπολογισμούς αλλά και δημοσιονομικά και νομισματικά πλάνα

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πόλεμος στον Περσικό: Έντονη ανησυχία για νέο γύρο ανατιμήσεων
Οι κίνδυνοι 08.03.26

Έντονη ανησυχία για νέο γύρο ανατιμήσεων

Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι αν παραταθεί ο πόλεμος στον Περσικό θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Δήμητρα Σκούφου
Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα
Ταμείο Ανάκαμψης 07.03.26

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα

Οι καταγγελίες για αδιαφανείς συμβάσεις της ΔΥΠΑ σε προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης έφτασαν στη Βουλή. Οξείες αντιδράσεις με αφορμή τη συνέντευξη της διοικήτριας της ΔΥΠΑ στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες – Πώς προετοιμάζονται οι κροίσοι για τον «Αρμαγεδδώνα»
«Σύμβολα κύρους» 07.03.26

Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες - Πώς προετοιμάζονται οι μεγιστάνες για τον «Αρμαγεδδώνα»

Από υπόγεια και δαιδαλώδη καταφύγια μέχρι αποθέματα όπλων, χρυσού και αντιβιοτικών, σε περιόδους γεωπολιτικού χάους οι σύγχρονοι κροίσοι έχουν επιλογές που ο απλός κόσμος ούτε καν φαντάζεται

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα
Εργατικό δυναμικό 07.03.26

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δ' τρίμηνο του 2025 δείχνουν μείωση των απασχολούμενων κατά -1,7% σε σύγκριση με το β' τρίμηνο ή κατά 50.500 άτομα. Τεράστια η ψαλίδα με τα ποσοστά ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κίνδυνος για ντόμινο καταστροφής μετά τον «αποκεφαλισμό» του Ιράν – Όσα δεν υπολόγισε ο Τραμπ
Κόσμος 08.03.26

Κίνδυνος για ντόμινο καταστροφής μετά τον «αποκεφαλισμό» του Ιράν - Όσα δεν υπολόγισε ο Τραμπ

Κανείς στον στενό κύκλο του Τραμπ ούτε αναγνώρισε ούτε τόλμησε να προσπαθήσει να του εξηγήσει τους τρομερούς κινδύνους που εξαπολύει ένας πόλεμος «αποκεφαλισμού» σαν αυτόν που εξαπέλυσε στο Ιράν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ιράν: Χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, 4 νεκροί – Σοκαριστικά βίντεο
Κόσμος 08.03.26

Ιράν: Χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, 4 νεκροί - Σοκαριστικά βίντεο

Ο καπνός από τις πυρκαγιές που προκάλεσαν τα πλήγματα γέμισε τον ουρανό της ιρανικής πρωτεύουσας στη διάρκεια της νύχτας, καλύπτοντας την Τεχεράνη ε ένα μαύρο πέπλο

Σύνταξη
Πόσο κοστίζει να είσαι γυναίκα; αόρατη εργασία, χαμηλότεροι μισθοί, pink tax το «τίμημα» του φύλου
Woman 08.03.26

Πόσο κοστίζει να είσαι γυναίκα; αόρατη εργασία, χαμηλότεροι μισθοί, pink tax το «τίμημα» του φύλου

Οι γυναίκες στην Ευρώπη αφιερώνουν δύο ώρες παραπάνω καθημερινά σε απλήρωτη εργασία, ενώ οι μισθοί τους παραμένουν χαμηλότεροι και τα προϊόντα που χρειάζονται κοστίζουν περισσότερο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA
«Δεν είναι λούτρινα» 08.03.26

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα τέσσερα κουτάβια που χάρισε στα παιδιά της για τα Χριστούγεννα. Η κίνηση είχε προκαλέσει αντιδράσεις από ακτιβιστές, με την PETA να την κατηγορεί ότι «τα κουτάβια δεν είναι λούτρινα παιχνίδια»

Σύνταξη
Ο Μπιτάδος μεγάλος νικητής του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας με ρεκόρ αγώνα – Έγραψε ιστορία η Μαρινάκου
Άλλα Αθλήματα 08.03.26

Ο Μπιτάδος μεγάλος νικητής του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας με ρεκόρ αγώνα – Έγραψε ιστορία η Μαρινάκου

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος, αθλητής του Ολυμπιακού που ειδικεύεται στο τρίαθλο είναι ο μεγάλος νικητής στον φετινό Ημιμαραθώνιο της Αθήνας - Έγραψε ιστορία στις γυναίκες η Μαρινάκου με τρίτη σερί νίκη.

Σύνταξη
Ιωάννινα: Βίντεο από τη στιγμή που χτυπά ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ στη Λεπτοκαρυά
Ταρακουνήθηκε η Ήπειρος 08.03.26

Βίντεο από τη στιγμή που χτυπά ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

«Ξυπνήσαμε απότομα, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους με τα αυτοκίνητά τους και τρομαγμένοι», λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στα Ιωάννινα - Δείτε φωτογραφίες από ζημιές σε σπίτια και εκκλησίες

Σύνταξη
«Θέλω τα… μισθά μου!»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

«Θέλω τα… μισθά μου!»

Ο Νεϊμάρ στο εδώλιο μετά από μήνυση της πρώην μαγείρισσάς του - Καταγγελίες για εξαντλητική εργασία έως 16 ώρες ημερησίως, βαριά καθήκοντα και απλήρωτες υπερωρίες –

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τα δεδομένα στη Euroleague: Πόσες νίκες θέλει για το Top 10 ο Παναθηναϊκός – «Καθαρίζει» με την τετράδα ο Ολυμπιακός (pic)
Euroleague 08.03.26

Τα δεδομένα στη Euroleague: Πόσες νίκες θέλει για το Top 10 ο Παναθηναϊκός – «Καθαρίζει» με την τετράδα ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο για την πρόκριση στα νοκ-άουτ μετά την ήττα στο ΣΕΦ – Ποιες είναι οι πιθανότητες των πράσινων, γιατί είναι μια ανάσα από την τετράδα και λόγω προγράμματος ο Ολυμπιακός…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ιωάννινα: Δύο οδηγοί στο νοσοκομείο έπειτα από σφοδρή σύγκρουση βαν με Ι.Χ.
Στα Ιωάννινα 08.03.26

Δύο οδηγοί στο νοσοκομείο έπειτα από σφοδρή σύγκρουση βαν με Ι.Χ.

Το επαγγελματικό βαν ανετράπη καταλήγοντας στο πεζοδρόμιο - Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους δύο οδηγούς οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, στα Ιωάννινα, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

Σύνταξη
Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ
Κολοράντο 08.03.26

Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ

Ένας άνδρας στο Κολοράντο, που στο παρελθόν είχε βρεθεί ακόμη και χωρίς στέγη, αγόρασε ένα ξυστό αξίας 20 δολαρίων σε μια δύσκολη μέρα στη δουλειά — και κατέληξε να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατομμυρίου.

Σύνταξη
Ήπειρος: Πώς εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία μετά τα 5,3R – «Κύρια δόνηση» λέει ο Γκανάς στο in
Σεισμός στην Ήπειρο 08.03.26

Πώς εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία μετά τα 5,3R στη Λεπτοκαρυά - «Κύρια δόνηση» λέει ο Γκανάς στο in

Ο σεισμός έβγαλε «τον κόσμο στους δρόμους, με τα αυτοκίνητά τους και τρομαγμένους», λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιωαννίνων - Η περιοχή δίνει μικρά μεγέθη, καθησυχάζουν οι σεισμολόγοι

Σύνταξη
ΗΠΑ και Ισραήλ: Το σχέδιο για επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση του πυρηνικού αποθέματος του Ιράν
Κόσμος 08.03.26

ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν την επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση του πυρηνικού αποθέματος του Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν διερευνήσει την πιθανότητα αποστολής στρατευμάτων ειδικών επιχειρήσεων στο Ιράν για να κατάσχουν τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού

Σύνταξη
Γιατί ο σκύλος σάς κοιτάζει όταν τρώτε; – Ποιος ο λόγος που γυρίζει το βλέμμα του μόλις τον δείτε
«Κατευνάζει τα πνεύματα» 08.03.26

Ο σκύλος «καρφώνει» τα μάτια του σε εσάς την ώρα που τρώτε - Γιατί στρέφει το βλέμμα του μόλις τον κοιτάξετε;

Το σίγουρο είναι ότι ο σκύλος δεν γυρίζει το κεφάλι του αλλού για να δείξει ότι… δεν του καίγεται καρφί επειδή εσείς τρώτε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σταύρος Παπασταύρου: «Έχουμε ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες»
Πολιτική 08.03.26

Σταύρος Παπασταύρου: «Έχουμε ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες»

«Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από ένα παρατεταμένο πόλεμο» ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με φόντο την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει: Πώς η λογοτεχνία άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για τις γυναίκες
Σεχραζάντ, Ορλάντο, Όφρεντ 08.03.26

Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει: Πώς η λογοτεχνία άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για τις γυναίκες

Η λογοτεχνία είχε πάντα τη δύναμη να αποτυπώνει το πνεύμα της εποχής της. Από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, οι ηρωίδες των βιβλίων φωτίζουν τις ανισότητες, τις επιθυμίες και τις διεκδικήσεις των γυναικών μέσα στον χρόνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συγκινητικές στιγμές τα μεσάνυχτα στο «Ελ. Βενιζέλος» – Επαναπατρίστηκαν 450 Έλληνες από το Ντουμπάι
Ελλάδα 08.03.26

Συγκινητικές στιγμές τα μεσάνυχτα στο «Ελ. Βενιζέλος» - Επαναπατρίστηκαν 450 Έλληνες από το Ντουμπάι

Οι επαναπατρισθέντες περιέγραψαν με λεπτομέρειες την κατάσταση που βίωσαν τις τελευταίες ημέρες, εστιάζοντας στις συνεχείς αναχαιτίσεις και τον ήχο των εκρήξεων.

Σύνταξη
