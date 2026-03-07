Λευτέρης Πετρούνιας: «Ξεκινήσαμε καλά και προχωράμε ακόμη πιο δυναμικά»
Με το γνώριμο χαμόγελό του ο Λευτέρης Πετρούνιας μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Μπακού έστειλε το μήνυμα ικανοποίησης και αισιοδοξίας για τη συνέχεια.
Χαμογελαστός και εμφανώς ικανοποιημένος μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού, ο Λευτέρης Πετρούνιας μοιράστηκε τη χαρά του μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κορυφαίος Έλληνας πρωταθλητής των κρίκων δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εμφάνισή του στον τελικό, τονίζοντας ότι το μετάλλιο αυτό αποτελεί μια ακόμη σημαντική επιβεβαίωση της σταθερότητας και της υψηλής του αγωνιστικής κατάστασης.
Παράλληλα, έδειξε αισιόδοξος για τη συνέχεια της σεζόν, εκφράζοντας την πίστη του ότι με σκληρή δουλειά και συγκέντρωση μπορεί να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερος στους επόμενους αγώνες.
«Δεύτερος στον πρώτο αγώνα της χρονιάς, ξεκινήσαμε καλά και προχωράμε ακόμη πιο δυναμικά! Η πρώτη θέση θα κρίνεται πάντα στις λεπτομέρειες και εγώ με την ομάδα μου είμαστε εδώ για να τις βελτιώσουμε! Επόμενος σταθμός Κάϊρο σε 3 εβδομάδες», ήταν το ποστάρισμα του Ολυμπιονίκη της γυμναστικής.
