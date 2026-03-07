LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Φανερό μυστικό

Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»

Η οικογένεια του Μπράιον Νόεμ ελπίζει ότι θα απομακρυνθεί από την Κρίστι Νόεμ μετά τις φήμες για σχέση της με τον σύμβουλό της Κόρεϊ Λεβαντόφσκι. Ωστόσο συγγενείς του εκτιμούν ότι η πίστη του και η αφοσίωση στα παιδιά τους ίσως τον κρατήσουν στον γάμο