Τύρναβος: Πήγαν να αφαιρέσουν καλώδια και έπαθαν ηλεκτροπληξία – Ένας νεκρός και μία σύλληψη
Ελλάδα 07 Μαρτίου 2026, 18:58

Τύρναβος: Πήγαν να αφαιρέσουν καλώδια και έπαθαν ηλεκτροπληξία – Ένας νεκρός και μία σύλληψη

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε ιδιωτικό υποσταθμό υψηλής τάσης ενός λατομείου στην περιοχή Κουτσόχερο Λάρισας

Σύνταξη
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή του Δήμου Τυρνάβου, με έναν 33χρονο Ρομά να χάνει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του TirnavosPress.gr, το συμβάν έγινε όταν ο 33χρονος με έναν 39χρονο επίσης κάτοικο του οικισμού των ρομά, βρέθηκαν χθες το πρωί στις 9.25 σε λατομείο στο Κουτσόχερο Λάρισας προκειμένου να αφαιρέσουν υλικά από ιδιωτικό υποσταθμό υψηλής τάσης.

Το σημείο της τραγωδίας

Τότε όπως δείχνουν τα στοιχεία ο 33χρονος τραυματίσθηκε θανάσιμα από ηλεκτροπληξία με τον 39χρονο να τον μεταφέρει χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου.

Ο 39χρονος που συνελήφθη στη συνέχεια, υπέδειξε στους αστυνομικούς του Τμήματος Τυρνάβου τον τόπο του δυστυχήματος όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δυο τροχοί κοπής.

Στο σημείο κλήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ τα ακριβή αίτια του τραγικού περιστατικού αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η νεκροψία – νεκροτομή πρόκειται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το περιστατικό.

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Στα 2 ευρώ ήδη η βενζίνη – Και δεν είναι ο πόλεμος ο λόγος…

Καύσιμα: Στα 2 ευρώ ήδη η βενζίνη – Και δεν είναι ο πόλεμος ο λόγος…

Κόσμος
O Τραμπ απειλεί με επιθέσεις, το Ιράν αποκλιμακώνει

O Τραμπ απειλεί με επιθέσεις, το Ιράν αποκλιμακώνει

Σύνταξη
Bundesliga: Χορταστική ισοπαλία ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Λεβερκούζεν (3-3) – Πάει για Champions League η Χόφενχαϊμ (2-4)
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Χορταστική ισοπαλία ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Λεβερκούζεν (3-3) – Πάει για Champions League η Χόφενχαϊμ (2-4)

Η Λεβερκούζεν βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, το γύρισε αλλά στο τέλος η Φράιμπουργκ πήρε τον βαθμό (3-3) στην έδρα της – Τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Bundesliga.

Σύνταξη
«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», λέει ο πρόεδρος της χώρας
Πόλεμος στο Ιράν 07.03.26

«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», λέει ο πρόεδρος της χώρας

«Δεν θέλουμε ο πόλεμος να επεκταθεί. Θέλουμε να αρχίσουμε με το να αντιληφθούν οι Ιρανοί ότι δεν βοηθούν τον εαυτό τους επιτιθέμενοι σε ολόκληρη τη γειτονιά τους», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΑΕ

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Πανιώνιος 20-5: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»
Άλλα Αθλήματα 07.03.26

Ολυμπιακός – Πανιώνιος 20-5: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις εγχώριες υποχρεώσεις του και ταυτόχρονα στις νίκες, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση του Πανιωνίου (20-5) για την 2η αγωνιστική της Β’ φάσης του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
«Tell Me / Πες μου»: Ένα ταξίδι μνήμης για το Ολοκαύτωμα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
inTickets 07.03.26

«Tell Me / Πες μου»: Ένα ταξίδι μνήμης για το Ολοκαύτωμα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστεί σε παγκόσμια πρεμιέρα το «Tell Me / Πες μου» του Νίκου Μεγγρέλη, μια βαθιά προσωπική ταινία για τη μνήμη, την απώλεια και το τραύμα των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης που εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση και δεν αποτελεί στόχο επιθέσεων
Μέση Ανατολή 07.03.26

Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση και δεν αποτελεί στόχο επιθέσεων

Την πρώτη Σύνοδο του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος Κύπρου - Ελλάδας, χαιρέτησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έκανε λόγο για «μια ιδιαίτερα ξεχωριστή συγκυρία»

Σύνταξη
Πλώρη για «πρωτάθλημα» βάζει ο Τσίπρας με νέο σταθμό την Κοζάνη, εν μέσω ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή
Πολιτική Γραμματεία 07.03.26 Upd: 18:43

Πλώρη για «πρωτάθλημα» βάζει ο Τσίπρας με νέο σταθμό την Κοζάνη, εν μέσω ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

Όλο και πιο κοντά στο επόμενο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας. Το «ραντεβού με την ιστορία» που «δεν πρέπει να πας ούτε νωρίς ούτε αργά» και η «επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης». Παρέμβαση για Μέση Ανατολή, Κύπρο και ενέργεια.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Κύπρος: Ήξεραν οι αρχές για την επίθεση στο Ακρωτήρι; – Οι ενδείξεις για πρόσωπα με ύποπτη δράση
Κόσμος 07.03.26

Ήξεραν οι κυπριακές αρχές για την επίθεση στο Ακρωτήρι; - Οι ενδείξεις για πρόσωπα με ύποπτη δράση

Η Κύπρος παραμένει σε συναγερμό μετά την επίθεση με drono στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι. Οι αποκαλύψεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης διαδέχονται η μια την άλλη.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet
Super League 07.03.26

LIVE: ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

LIVE: ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Καλαμάτα 0-1: «Πέρασε» από τη Νέα Σμύρνη η «Μαύρη Θύελλα»… κι έφυγε για Super League!
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Πανιώνιος – Καλαμάτα 0-1: «Πέρασε» από τη Νέα Σμύρνη η «Μαύρη Θύελλα»… κι έφυγε για Super League!

Η Καλαμάτα έφυγε με το «διπλό» (0-1) από τη Νέα Σμύρνη και από εκεί απευθείας για τα… σαλόνια της Super League, 26 χρόνια μετά την τελευταία της φορά στη μεγάλη κατηγορία.

Σύνταξη
Πόλεμος σαν videogame: Τα βίντεο του Λευκού Οίκου για το Ιράν και η «Επιχείρηση Αντιπερισπασμού αρχείων Έπσταϊν»
«Τhe American Way» 07.03.26

Πόλεμος σαν videogame: Τα βίντεο του Λευκού Οίκου για το Ιράν και η «Επιχείρηση Αντιπερισπασμού αρχείων Έπσταϊν»

Βίντεο του Λευκού Οίκου με σκηνές από videogames, ταινίες δράσης και πραγματικά πλήγματα στο Ιράν προκαλούν αντιδράσεις, με επικριτές να μιλούν για «Επιχείρηση Αντιπερισπασμού Έπσταϊν»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κουβέιτ: Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της έντασης με το Ιράν
Μέση Ανατολή 07.03.26

Κουβέιτ: Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της έντασης με το Ιράν

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της για τη διαχείριση των κινδύνων, αλλά και για τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της

Σύνταξη
Απόρρητη έκθεση: Ακόμη και μεγάλης κλίμακας επίθεση δύσκολα θα ρίξει το καθεστώς του Ιράν
Κόσμος 07.03.26

Απόρρητη έκθεση: Ακόμη και μεγάλης κλίμακας επίθεση δύσκολα θα ρίξει το καθεστώς του Ιράν

Τα συμπεράσματα, τα οποία επιβεβαίωσαν στην Washington Post τρία άτομα που γνωρίζουν το περιεχόμενο της έκθεσης, εγείρουν αμφιβολίες για το σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «εκκαθαρίσει» τη δομή εξουσίας του Ιράν και να εγκαταστήσει έναν ηγέτη της δικής του επιλογής.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Κύπρος: Χειροπέδες σε Αζέρο και τη σύντροφό του για κατασκοπεία – Φωτογράφιζαν υποστατικά Ισραηλινών
Κόσμος 07.03.26

Χειροπέδες σε Αζέρο και τη σύντροφό του για κατασκοπεία στην Κύπρο - Φωτογράφιζαν υποστατικά Ισραηλινών

Την ώρα που η Κύπρος έχει βρεθεί στο «μάτι του κυκλώνα» λόγω του πολέμου στο Ιράν, οι αρχές συνέλαβαν έναν Αζέρο και την σύντροφό του για κατασκοπεία και τρομοκρατία

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 07.03.26

LIVE: Άρης – Ατρόμητος

LIVE: Άρης – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Ατρόμητος για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου καλεί την UNESCO να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς
Σύγκρουση 07.03.26

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου καλεί την UNESCO να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς

Ο υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου Ghassan Salamé επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Khaled El-Enany, γενικό διευθυντή της UNESCO, προτρέποντας τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών να παρέμβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπενίτεθ: «Όταν κερδίζεις η ατμόσφαιρα γίνεται καλύτερη» – Τι είπε για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Μπενίτεθ: «Όταν κερδίζεις η ατμόσφαιρα γίνεται καλύτερη» – Τι είπε για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τις νίκες που έχει πετύχει η ομάδα του το τελευταίο διάστημα, το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, αλλά και για τη μάχη που ακολουθεί με την Μπέτις.

Σύνταξη
Seven More Post Offices Close Across Greece
English edition 07.03.26

Seven More Post Offices Close Across Greece

The closures are part of a nationwide restructuring plan that will shift services to agencies and courier locations while maintaining basic postal operations

Σύνταξη
