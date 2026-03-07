Τύρναβος: Πήγαν να αφαιρέσουν καλώδια και έπαθαν ηλεκτροπληξία – Ένας νεκρός και μία σύλληψη

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή του Δήμου Τυρνάβου, με έναν 33χρονο Ρομά να χάνει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του TirnavosPress.gr, το συμβάν έγινε όταν ο 33χρονος με έναν 39χρονο επίσης κάτοικο του οικισμού των ρομά, βρέθηκαν χθες το πρωί στις 9.25 σε λατομείο στο Κουτσόχερο Λάρισας προκειμένου να αφαιρέσουν υλικά από ιδιωτικό υποσταθμό υψηλής τάσης.

Το σημείο της τραγωδίας

Τότε όπως δείχνουν τα στοιχεία ο 33χρονος τραυματίσθηκε θανάσιμα από ηλεκτροπληξία με τον 39χρονο να τον μεταφέρει χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου.

Ο 39χρονος που συνελήφθη στη συνέχεια, υπέδειξε στους αστυνομικούς του Τμήματος Τυρνάβου τον τόπο του δυστυχήματος όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δυο τροχοί κοπής.

Στο σημείο κλήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ τα ακριβή αίτια του τραγικού περιστατικού αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η νεκροψία – νεκροτομή πρόκειται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το περιστατικό.