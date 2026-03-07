Τύρναβος: Πήγαν να αφαιρέσουν καλώδια και έπαθαν ηλεκτροπληξία – Ένας νεκρός και μία σύλληψη
Το δυστύχημα σημειώθηκε σε ιδιωτικό υποσταθμό υψηλής τάσης ενός λατομείου στην περιοχή Κουτσόχερο Λάρισας
- Η Βρετανία ετοιμάζει το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales για πιθανή ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή
- Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου καλεί την UNESCO να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς
- Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη μεγάλη φωτιά σε φορτηγό στην Εγνατία Οδό – Κάηκε ολοσχερώς
- Παραιτήθηκε ολόκληρο το επιστημονικό συμβούλιο του ΕΟΔΥ
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή του Δήμου Τυρνάβου, με έναν 33χρονο Ρομά να χάνει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του TirnavosPress.gr, το συμβάν έγινε όταν ο 33χρονος με έναν 39χρονο επίσης κάτοικο του οικισμού των ρομά, βρέθηκαν χθες το πρωί στις 9.25 σε λατομείο στο Κουτσόχερο Λάρισας προκειμένου να αφαιρέσουν υλικά από ιδιωτικό υποσταθμό υψηλής τάσης.
Το σημείο της τραγωδίας
Τότε όπως δείχνουν τα στοιχεία ο 33χρονος τραυματίσθηκε θανάσιμα από ηλεκτροπληξία με τον 39χρονο να τον μεταφέρει χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου.
Ο 39χρονος που συνελήφθη στη συνέχεια, υπέδειξε στους αστυνομικούς του Τμήματος Τυρνάβου τον τόπο του δυστυχήματος όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δυο τροχοί κοπής.
Στο σημείο κλήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ τα ακριβή αίτια του τραγικού περιστατικού αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.
Η νεκροψία – νεκροτομή πρόκειται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το περιστατικό.
- Τύρναβος: Πήγαν να αφαιρέσουν καλώδια και έπαθαν ηλεκτροπληξία – Ένας νεκρός και μία σύλληψη
- Bundesliga: Χορταστική ισοπαλία ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Λεβερκούζεν (3-3) – Πάει για Champions League η Χόφενχαϊμ (2-4)
- «Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», λέει ο πρόεδρος της χώρας
- Ολυμπιακός – Πανιώνιος 20-5: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»
- Επίθεση στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (vids)
- «Tell Me / Πες μου»: Ένα ταξίδι μνήμης για το Ολοκαύτωμα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
- Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση και δεν αποτελεί στόχο επιθέσεων
- Πλώρη για «πρωτάθλημα» βάζει ο Τσίπρας με νέο σταθμό την Κοζάνη, εν μέσω ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις