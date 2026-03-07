Ο Σωτήριος Τσιπιλής, 44 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στις Σέρρες, την 26η Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γραμμής Ζωής, έχει γκρίζα κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,70μ και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπουφάν με κουκούλα καφέ – μαύρο παραλλαγής, φούτερ μαύρο με κουκούλα, τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Η Γραμμής Ζωής, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το μεσημέρι της 4ης Φεβρουαρίου και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

«Χάθηκε το μοναχοπαίδι μου και σταμάτησε η ζωή μου…»

Η μητέρα του μίλησε στο «Φως στο Τούνελ». «Το μοναχοπαίδι μου, ένα παιδί στον κόσμο. Ένα παιδί. Πρώτη φορά, ποτέ δεν το ‘κανε το παιδί μου αυτό το πράγμα. Από την ώρα που το γέννησα ήμασταν οι δυο μας. Ένα διάστημα μόνο το 2004 είχε πάει ΕΠΟΠ και ήταν στο Κιλκίς. Στη Θεσσαλονίκη είχε έναν του συμμαθητή που ήταν από τα μαθητικά τα χρόνια», είπε αρχικά.

Ερωτώμενη αν μετά την εξαφάνιση ρώτησε και αυτόν τον φίλο και άλλους φίλους, η μητέρα του 40χρονου απάντησε «βεβαίως».

Μιλώντας για την ημέρα που εξαφανίστηκε ο Σωτήρης ανέφερε: «Ήταν δέκα ακριβώς. Και μάλιστα ψιλόβρεχε. Και λέω πού θα πας βρε παιδί μου; Μια βόλτα θα κάνω μαμά και θα γυρίσω. Από κει σταμάτησε και η ζωή η δική μου και η επαφή με το παιδί μου. Κανένα σημείο ζωής, μέχρι και αυτή που μιλάμε. Φορούσε το τζινάκι του, αθλητικά παπούτσια, μαύρο φούτερ με κουκούλα και απ’ έξω το μπουφάν του».

Αυτό που την κάνει να ανησυχεί περισσότερο είναι ότι ο γιος της αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας: «Αυτό με αναστατώνει πιο πολύ. Δεν ξέρω τι μπορεί να βγει και μπροστά του, με ποιον μίλησε εκείνο το βράδυ. Αν μ’ ακούει… Αν μ’ ακούς παιδί μου καλό, όπου και να βρίσκεσαι και αν είσαι καλά… Δεν θέλω τίποτα άλλο αγόρι μου, δύο κουβέντες. «Μαμά, είμαι καλά». Ένα σημάδι του, κάτι».