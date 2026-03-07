Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό στον κόμβο Φυλής – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο
Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών στην Αττική Οδό και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται και σήμερα στην Αττική Οδό λόγω εκτέλεσης εργασιών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης οροφής της διάβασης του ανισόπεδου κόμβου (Α/Κ) Φυλής, στην Αττική Οδό, στις 6 και 7 Μαρτίου 2026, κατά τις ώρες 21.00 έως την 09.00 της επομένης, θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της Αττικής Οδού, στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης Α 19,000, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμου Φυλής.
Η κυκλοφορία από Ελευσίνα προς Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο θα εκτρέπεται στην έξοδο Φυλής (έξοδος 6) και μέσω της άνω διάβασης του Α/Κ Φυλής, τα οχήματα θα επανεισέρχονται στην Αττική οδό προς Αεροδρόμιο από τον σταθμό διοδίων Φυλής Ανατολικά.
Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό στον κόμβο Φυλής – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο
- Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
- Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές το Σάββατο
- Ακρίβεια: Έτοιμο πακέτο μέτρων αν χρειαστεί
- Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»
- Η ανεργία μπορεί να επηρεάσει μέχρι και τα όνειρα
- Το Πεντάγωνο βάζει «στο μάτι» τα ουκρανικά drones αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει το Ιράν
- Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις