Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Θα παντρευτούν τελικά οι Lady Gaga και Michael Polansky;
Fizz 07 Μαρτίου 2026, 23:40

Θα παντρευτούν τελικά οι Lady Gaga και Michael Polansky;

Η Lady Gaga αποκάλυψε ότι θα θα παντρευτεί «σύντομα» με τον αρραβωνιαστικό της Michael Polansky, ενώ ζήτησε από τον Bruno Mars να της προτείνει ένα γαμήλιο τραγούδι.

Σύνταξη
Spotlight

Η Lady Gaga αποκαλύπτει -εμμέσως πλην σαφώς- ότι ο επερχόμενος γάμος της με τον αρραβωνιαστικό της Michael Polansky, βρίσκεται στα «σκαριά».

Η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι θα γίνει «σύντομα» όταν τηλεφώνησε στην εκπομπή «Romantic Radio» του Bruno Mars στο iHeart Radio την Παρασκευή, 6 Μαρτίου.

«Ξέρω αυτή τη φωνή»

«Γεια σου, Bruno. Εγώ και ο αρραβωνιαστικός μου ταξιδεύουμε όλο το χρόνο, αλλά θα παντρευτούμε σύντομα», είπε η Lady Gaga στο φωνητικό μήνυμα που μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. «Ελπίζαμε ότι ίσως θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ειδικό τραγούδι για εμάς».

«Ξέρω αυτή τη φωνή», είπε ο Mars, με ένα χαμόγελο. «Είναι η αγαπημένη μου φίλη Lady Gaga».

«Αν ψάχνεις ένα τραγούδι για να αφιερώσεις στον σύζυγό σου, θα πρότεινα το Risk It All, το πρώτο κομμάτι από το νέο μου άλμπουμ», συνέστησε ο Mars, πριν προσθέσει: «Θέλω λοιπόν να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στη Lady Gaga και τον αρραβωνιαστικό της. Michael, αυτό είναι και για εσάς».

Στη συνέχεια, ο Bruno Mars έπαιξε το πρώτο τραγούδι από το νέο του άλμπουμ The Romantic.

«Όλη μου η ζωή»

Το ζευγάρι εθεάθη για πρώτη φορά σε ένα πάρτι της Πρωτοχρονιάς του 2020 στο Λας Βέγκας και επισημοποίησε τη σχέση του λίγο μετά το Super Bowl του 2020 στο Μαϊάμι.

Tέσσερα χρόνια αργότερα, το 2024, αρραβωνιάστηκαν.

«Τα σκυλιά μου και ο άντρας που αγαπώ είναι όλη μου η ζωή», είπε η Lady Gaga στο The Hollywood Reporter τον Νοέμβριο του 2021.

Το ζευγάρι συνεργάστηκε επίσης για τη δημιουργία του άλμπουμ της «MAYHEM» του 2025, όπου ήταν συμπαραγωγός αρκετών τραγουδιών.

*Με πληροφορίες από: People

Economy
Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

Κόσμος
Ιράν: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ιρανικούς πετρελαϊκούς στόχους

Ιράν: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ιρανικούς πετρελαϊκούς στόχους

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Stream magazin
Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;
Χθες, σήμερα 07.03.26

Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;

«Όταν γυρίζαμε αυτές τις σκηνές, δεν ήμουν παντρεμένη ούτε είχα παιδιά, και ανησυχούσα ότι όλοι θα καταλάβαιναν ότι προσποιούμουν», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία της η Έντι Φάλκο, η οποία πρωταγωνίστησε στη θρυλική σειρά «The Sopranos»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία
Εχθροί / συνάδελφοι 07.03.26

Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία

Δεν υπήρξε αγάπη, ούτε καν στοργή μεταξύ των πρωταγωνιστών, Μέριλιν Μονρόε και Λόρενς Ολίβιε, της ρομαντικής κωμωδίας του 1957 «Ο πρίγκιπας και η χορεύτρια» (The Prince and the Showgirl) με αποτέλεσμα να γυριστούν εξαιρετικές σκηνές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όποιος γυρνάει στα παλιά είναι «παλιάνθρωπος» σωστά, Κέιτι Λενγκ;
Μόλις 16 ετών 07.03.26

Όποιος γυρνάει στα παλιά είναι «παλιάνθρωπος» σωστά, Κέιτι Λενγκ;

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός Κέιτι Λενγκ δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να γυρίσει πίσω στην εποχή που συμμετείχε στο «Χάρι Πότερ» καθώς ως έφηβη δεν είχε γνωρίσει ακόμη τον ευατό της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»
Φανερό μυστικό 07.03.26

Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»

Η οικογένεια του Μπράιον Νόεμ ελπίζει ότι θα απομακρυνθεί από την Κρίστι Νόεμ μετά τις φήμες για σχέση της με τον σύμβουλό της Κόρεϊ Λεβαντόφσκι. Ωστόσο συγγενείς του εκτιμούν ότι η πίστη του και η αφοσίωση στα παιδιά τους ίσως τον κρατήσουν στον γάμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο
Βίντεο 07.03.26

Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο

Με θερμή υποδοχή από θαυμαστές, πολύωρα γυρίσματα και μια πλατεία Κοτζιά που μετατράπηκε σε κινηματογραφικό σκηνικό κύλησε το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα για τη νέα ταινία «The Riders»

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται
Αλκοόλ και ναρκωτικά 07.03.26

Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται

Ο Σαμ Ασγκάρι σχολίασε τη σύλληψη της πρώην συζύγου του Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της και να της δώσουν τον χώρο που χρειάζεται

Σύνταξη
«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ
Μην αγχώνεσαι 07.03.26

«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ

Ο Κάνιε Γουέστ κατέθεσε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες για τη διαμάχη με εργολάβο σχετικά με την ανακαίνιση της έπαυλής του στο Μάλιμπου - τον οποίο, ο ράπερ, ξέχασε ότι δεν αποπλήρωσε, αλλά θυμόταν ότι δεν μύριζε ωραία

Σύνταξη
Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου – Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»
18 χρόνια πριν 06.03.26

Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου - Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»

Η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει κάνει ένα διάλειμμα από τη σκηνή λόγω της διάγνωσης του Συνδρόμου του Δύσκαμπτου Ατόμου που έγινε το 2022. Ωστόσο, η Σελίν Ντιόν αισιοδοξεί για το καλοκαίρι και ανεβάζει ηλιόλουστες φωτό στο ίνσταγκραμ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story
Δολοφονία χαρακτήρα 06.03.26

«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story

Σε μια σπάνια και εξαιρετικά αιχμηρή παρέμβαση, η Ντάριλ Χάνα αποδομεί το αφηγηματικό οικοδόμημα της σειράς Love Story, κατηγορώντας τους δημιουργούς για εσκεμμένη δολοφονία χαρακτήρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν
Fizz 06.03.26

«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ βρίσκεται σε ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο μικρότερος αδελφός του, Κρουζ, έδωσε μια απρόσμενη απάντηση όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα συμφιλίωσης

Σύνταξη
Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ
Όλο λάθος 06.03.26

Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ

Γιατί το βίντεο ενός Ιρλανδού σκηνοθέτη με θέμα τον Έπσταϊν και την τεχνητή νοημοσύνη έχει τρομοκρατήσει το Χόλιγουντ; Γιατί βλέπουν το ανεξέλεγκτο τέρας με τα μάτια τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες
Καμία υπερβολή 06.03.26

Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες

Η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε μια από τις σπάνιες ντυμένες εμφανίσεις της, ωστόσο είχε λόγο σοβαρό: έπρεπε να καταθέσει στο δικαστήριο για μια αγωγή εναντίον του συζύγου της Κάνιε Γουέστ.

Σύνταξη
Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία
❤️ 06.03.26

Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία

Αργές ερωτικές ιστορίες που προκάλεσαν δάκρυα, κωμικές σειρές που κουβαλούσαν γέλιο και συναίσθημα και σειρές κινούμενων σχεδίων που καθόρισαν την ποπ κουλτούρα -οι αναγνώστες του Guardian επιλέγουν τις απόλυτες τηλεοπτικές ρομαντικές ιστορίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται
Χολιγουντιανός αέρας 06.03.26

Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται

Μετά την Ύδρα και τη Χαλκίδα, η νέα στάση της ελληνικής περιοδείας του Μπραντ Πιτ γίνεται στην Αθήνα, με την πλατεία Κοτζιά να έχει μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο στούντιο.

Σύνταξη
Με συλλογικό «μπλιαχ» απαντούν στον Τιμοτέ Σαλαμέ καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε
Βίντεο 06.03.26

Με συλλογικό «μπλιαχ» απαντούν στον Τιμοτέ Σαλαμέ καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε

Οι δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, σε συζήτηση με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, προκάλεσαν αντιδράσεις, με καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών να απαντούν δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες
Βίντεο 06.03.26

Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες

Οι τελευταίες ώρες του θρυλικού τραγουδιστή των Black Sabbath κύλησαν ήρεμα, σύμφωνα με τον γιο του Τζακ Όσμπορν, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή μέσα σε μια απόλυτα συνηθισμένη ημέρα

Σύνταξη
Νετανιάχου: Έχουμε μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να επιτρέψουμε την αλλαγή στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 07.03.26

Νετανιάχου: Έχουμε μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να επιτρέψουμε την αλλαγή στο Ιράν

«Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει, διότι δεν επιδιώκουμε να διχάσουμε το Ιράν, αλλά να το απελευθερώσουμε από το ζυγό της τυραννίας και να ζήσουμε ειρηνικά μαζί του. Η απελευθέρωση αυτή εναπόκειται σ' εσάς, στον θαρραλέο ιρανικό λαό», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
Λαμία: Άγρια καταδίωξη νεαρών μετά από κλοπή – Εγκατέλειψαν το όχημα κοντά σε καταυλισμό και εξαφανίστηκαν
Ελλάδα 07.03.26

Λαμία: Άγρια καταδίωξη νεαρών μετά από κλοπή – Εγκατέλειψαν το όχημα κοντά σε καταυλισμό και εξαφανίστηκαν

Οι δράστες προκάλεσαν φθορές σε άλλα οχήματα ενώ κινήθηκαν επικίνδυνα σε δρόμους αντίθετα στο ρεύμα μέσα στη Λαμία - Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό τους

Σύνταξη
Καλαμάτα: Η αποθέωση για την άνοδο στη Super League άρχισε από τα… Μεγάρα! (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Καλαμάτα: Η αποθέωση για την άνοδο στη Super League άρχισε από τα… Μεγάρα! (vid+pics)

Καρέ - καρέ με βίντεο και φωτογραφίες κατέγραψε η ΠΑΕ Καλαμάτα την επιστροφή της «Μαύρης Θύελλας» στην πόλη μετά τη μεγάλη νίκη με 1-0 στη Νέα Σμύρνη και την μαθηματική άνοδο στη Superleague.

Σύνταξη
Διχασμένη η ακροδεξιά στην Ευρώπη για τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
ΕΚ σε τέλμα 07.03.26

Διχασμένη η ακροδεξιά στην Ευρώπη για τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ που ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν άφησε τα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα διχασμένα μεταξύ της συνήθους υποστήριξής τους στον Ντόναλντ Τραμπ και του φόβου για την αντίδραση των ψηφοφόρων τους στο εσωτερικό

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Chanel No5 – Το πιο διάσημο άρωμα στον κόσμο δημιουργήθηκε από ένα εργαστηριακό λάθος 105 χρόνια πριν
Ε-ε-έρχεται! 07.03.26

Chanel No5 – Το πιο διάσημο άρωμα στον κόσμο δημιουργήθηκε από ένα εργαστηριακό λάθος 105 χρόνια πριν

Το 1921, μια έξυπνη Γαλλίδα επιχειρηματίας του Παρισιού, η Coco Chanel, δημιούργησε ένα άρωμα που έφερε επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες άφηναν το σημάδι τους στον χώρο και στον χρόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κολωνία – Ντόρτμουντ 1-2: Αντίδραση για τους Βεστφαλούς μετά τη Μπάγερν
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Κολωνία – Ντόρτμουντ 1-2: Αντίδραση για τους Βεστφαλούς μετά τη Μπάγερν

Μία εβδομάδα μετά την ήττα από την Μπάγερν, η Ντόρτμουντ επέστρεψε στις νίκες περνώντας με «διπλό» από το «Ένερτζι Στάντιον» απέναντι στην Κολονία με 2-1 για την 25η αγωνιστική της Bundesliga.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του
Ελλάδα 07.03.26

Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του

Ο 48χρονος από το Σουδάν, γνωστός για υποθέσεις ναρκωτικών, υποστήριξε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες σε ένα κουτί στην περιοχή της Ακρόπολης και πήγε στη ΓΑΔΑ να τις παραδώσει

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 07.03.26

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα
La Liga 07.03.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα για την 27η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Χθες, σήμερα 07.03.26

LIVE: Γιουβέντους – Πίζα
Serie A 07.03.26

LIVE: Γιουβέντους – Πίζα

LIVE: Γιουβέντους – Πίζα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Πίζα για την 28η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)
Μπάσκετ 07.03.26

Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)

Κυρίαρχος ο Άρης στο «Nick Galis Hall» κόντρα στο Μαρούσι επικράτησε με το ευρύ 102-76 – Νίκη και για το Περιστέρι επί του Πανιωνίου με 82-74, μετά από επιστροφή από το -11 με το οποίο έχανε.

Σύνταξη
Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν
Κόσμος 07.03.26

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν 42 πλοία του ναυτικού του Ιράν μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ έθεσαν εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της αεροπορικής ισχύος και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της χώρας.

Σύνταξη
Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής
Ο έλεγχος 07.03.26

Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής

Η Mia Khalifa επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αυτή τη φορά για την Trashy Clothing, «μια παλαιστινιακή μάρκα ready-to-wear που εμφανίστηκε με ένα υβριδικό μείγμα σάτιρας, πολιτικής και ευφυΐας».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
