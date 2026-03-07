Θα παντρευτούν τελικά οι Lady Gaga και Michael Polansky;

Η Lady Gaga αποκαλύπτει -εμμέσως πλην σαφώς- ότι ο επερχόμενος γάμος της με τον αρραβωνιαστικό της Michael Polansky, βρίσκεται στα «σκαριά».

Η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι θα γίνει «σύντομα» όταν τηλεφώνησε στην εκπομπή «Romantic Radio» του Bruno Mars στο iHeart Radio την Παρασκευή, 6 Μαρτίου.

«Ξέρω αυτή τη φωνή»

«Γεια σου, Bruno. Εγώ και ο αρραβωνιαστικός μου ταξιδεύουμε όλο το χρόνο, αλλά θα παντρευτούμε σύντομα», είπε η Lady Gaga στο φωνητικό μήνυμα που μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. «Ελπίζαμε ότι ίσως θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ειδικό τραγούδι για εμάς».

«Ξέρω αυτή τη φωνή», είπε ο Mars, με ένα χαμόγελο. «Είναι η αγαπημένη μου φίλη Lady Gaga».

View this post on Instagram A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

«Αν ψάχνεις ένα τραγούδι για να αφιερώσεις στον σύζυγό σου, θα πρότεινα το Risk It All, το πρώτο κομμάτι από το νέο μου άλμπουμ», συνέστησε ο Mars, πριν προσθέσει: «Θέλω λοιπόν να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στη Lady Gaga και τον αρραβωνιαστικό της. Michael, αυτό είναι και για εσάς».

Στη συνέχεια, ο Bruno Mars έπαιξε το πρώτο τραγούδι από το νέο του άλμπουμ The Romantic.

«Όλη μου η ζωή»

Το ζευγάρι εθεάθη για πρώτη φορά σε ένα πάρτι της Πρωτοχρονιάς του 2020 στο Λας Βέγκας και επισημοποίησε τη σχέση του λίγο μετά το Super Bowl του 2020 στο Μαϊάμι.

Tέσσερα χρόνια αργότερα, το 2024, αρραβωνιάστηκαν.

«Τα σκυλιά μου και ο άντρας που αγαπώ είναι όλη μου η ζωή», είπε η Lady Gaga στο The Hollywood Reporter τον Νοέμβριο του 2021.

Το ζευγάρι συνεργάστηκε επίσης για τη δημιουργία του άλμπουμ της «MAYHEM» του 2025, όπου ήταν συμπαραγωγός αρκετών τραγουδιών.

*Με πληροφορίες από: People