Η Liza Minnelli επικρίνει την Lady Gaga για το περιστατικό με το αναπηρικό αμαξίδιο στα Όσκαρ του 2022
Fizz 21 Φεβρουαρίου 2026, 21:35

Η Liza Minnelli επικρίνει την Lady Gaga για το περιστατικό με το αναπηρικό αμαξίδιο στα Όσκαρ του 2022

Η Liza Minnelli υποστήριξε στα απομνημονεύματά της ότι τόσο η Lady Gaga όσο και η Ακαδημία Κινηματογράφου των Όσκαρ, την ανάγκασαν να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Liza Minnelli μιλάει για την πολύκροτη εμφάνισή της στα Όσκαρ 2022 — και δεν φαίνεται να είναι ευχαριστημένη με την Lady Gaga.

Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, η ηθοποιός βρέθηκε μαζί με την τραγουδίστρια του «Bad Romance» στα Όσκαρ για την παρουσίαση των βραβείων και, όπως εξιστορεί η Minnelli στο βιβλίο της «Kids, Wait Till You Hear This!», η εμπειρία της ήταν τραυματική δεδομένου ότι την ανάγκασαν να κάτσει σε αναπηρικό αμαξίδιο.

«Μου δόθηκε η ανεξήγητη εντολή — χωρίς καν να με ρωτήσουν — να καθίσω σε αναπηρικό αμαξίδιο ή να μην εμφανιστώ καθόλου», ισχυρίζεται η Minnelli σε ένα απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο People, σημειώνοντας ότι αρχικά είχε προγραμματίσει να καθίσει σε καρέκλα σκηνοθέτη.

«Μου είπαν ότι ήταν λόγω της ηλικίας μου και για λόγους ασφαλείας, επειδή θα μπορούσα να γλιστρήσω από την καρέκλα σκηνοθέτη, κοινώς μαλακί@@. Είπα ότι δεν θα δεχτώ να μου φερθούν έτσι», πρόσθεσε.

«Είμαι μεγάλη θαυμάστρια σας»

Η Liza Minnelli υποστήριξε σε άλλο σημείο των απομνημονευμάτων – που θα κυκλοφορήσουν επίσημα τον Μάρτιο- ότι η Lady Gaga απαίτησε να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο.

Φωτογραφία: Η Lady Gaga και η Liza Minnelli απονέμουν το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στην 94η τελετή απονομής των Όσκαρ στο Χόλιγουντ, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, 27 Μαρτίου 2022. REUTERS/Brian Snyder

«Η συμπαρουσιάστρια μου επέμενε ότι δεν θα ανέβαινε στη σκηνή μαζί μου αν δεν το έκανα. Ήμουν συντετριμμένη», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι αυτό το γεγονός την οδήγησε στο να  μπερδεύει τα λόγια της.

Η ηθοποιός του «New York, New York» υπαινίχθηκε δε ότι η Lady Gaga φέρθηκε θεατρινίστικα για να κερδίσει τις εντυπώσεις. «Όταν μπέρδεψα τα λόγια μου, η Gaga, που ήταν στο πλευρό μου, δεν έχασε την ευκαιρία να παίξει τον ευγενικό ήρωα μπροστά σε όλο τον κόσμο», είπε.

Η Minnelli αποκάλυψε ότι η Gaga την επισκέφθηκε στο καμαρίνι της μετά το τέλος της τελετής και τη ρώτησε αν ήταν καλά.

«Την κοίταξα και της είπα απλά: ‘Είμαι μεγάλη θαυμάστρια σας’. Αυτό το μάθημα μου το δίδαξαν πριν από χρόνια οι γονείς μου. Σε στιγμές έντονου στρες, πρέπει να παραμένεις ευγενική», είπε, αναφερόμενη στους διάσημους γονείς της, την Judy Garland και τον Vincente Minnelli.

«Coda»

Η απονομή του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας — η οποία έλαβε χώρα λίγο μετά το περιβόητο χαστούκι του Will Smith στον Chris Rock — ξεκίνησε με μια οβερτούρα για την Minnelli, προτρέποντας την Gaga να πει: «Το βλέπεις αυτό; Το κοινό σε αγαπάει!».

Και, αφού ανακοινώθηκαν οι δέκα υποψήφιες ταινίες σε ένα μαγνητοσκοπημένο βίντεο, η Gaga είπε: «Εντάξει, Liza» και άρχισε να τραγουδάει το «Willkommen» από την θρυλική ταινία «Cabaret».

«Γεια σε όλους! Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ, ειδικά μαζί σου», απάντησε η Minnelli. «Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστριά σου. Είσαι ενθουσιασμένη που θα ανακοινώσεις την καλύτερη ταινία; Και το Όσκαρ πηγαίνει σε…», είπε η Gaga.

Η Minnelli ανακοίνωσε τότε τον νικητή: «Coda».

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly

googlenews

