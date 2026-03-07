H Ευδοκία Ρουμελιώτη αποκαλύπτει τα λόγια που της είπε η μητέρα της λίγο πριν παντρευτεί

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμά-δες» της ΕΡΤ, όπου και αποκάλυψε τα λόγια που της είπε η μητέρας της λίγο πριν παντρευτεί.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός του θεάτρου και της τηλεόρασης, μίλησε για την προσωπική της ζωή, για τον σύζυγό της, Νικηφόρο Χαραγκιώνη, αλλά και για τις σκέψεις που είχε πριν ενωθούν με τα δεσμά του γάμου.

Τα λόγια της μητέρας της

«Για εμένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπω σε μια οικογένεια που υπάρχουν ήδη παιδιά. Ο Νικηφόρος μπήκε στην ιστορία μας και πολύ γρήγορα αποφάσισε ότι είμαι η γυναίκα της ζωής του, εμένα πέρασε από διάφορα κύματα η σχέση μας εξαιτίας των παιδιών», είπε αρχικά η Ευδοκία Ρουμελιώτη.

«Η μητέρα μου ήταν πολύ απόλυτη με όλο αυτό. Θυμάμαι μου έλεγε: ‘Γιατί να το κάνεις αυτό παιδί μου;’. Τη μέρα του γάμου μου, θυμάμαι με είχε πάρει μία ώρα πριν φύγουμε από το σπίτι και μου λέει: ‘Θέλω να πάμε μέσα να σου πω κάτι’ και εγώ της λέω: ‘Πες μου’. Μου λέει: ‘Σήμερα παντρεύεστε πέντε [άνθρωποι]. Ο Νικηφόρος, η πρώην γυναίκα του, ο Πέτρος, ο Κωστής κι εσύ’. Δεν έδωσα σημασία, αλλά αυτό, το συναντώ συνέχεια μπροστά μου», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Η σχέση των Ευδοκία Ρουμελιώτη και Νικηφόρο Χαραγκιώνη ξεκίνησε το 2007 και πέντε χρόνια αργότερα, το 2012, παντρεύτηκαν στην Αθήνα.

Το 2015, το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Δημήτρη, ενώ ο επιχειρηματίας είχε ήδη δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο.