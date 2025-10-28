magazin
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Έχω ήδη ένα αυτοάνοσο που έχει σχέση με το άγχος»
Fizz 28 Οκτωβρίου 2025 | 12:45

Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Έχω ήδη ένα αυτοάνοσο που έχει σχέση με το άγχος»

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση μιλά για την καθημερινότητα της.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Spotlight

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη, η οποία φέτος πρωταγωνιστεί σε οικογενειακή σειρά στον ALPHA μιλά για το γιο της, την προσπάθεια που έκανε για υιοθεσία και το αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια.

Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Έχω πάρα πολύ άγχος να ανταποκριθώ σε όλα καλά»

«Πάντα εμένα το άγχος μου με ξεπερνά. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μου. Έχω πάρα πολύ άγχος να ανταποκριθώ σε όλα καλά, πολεμάω με κάτι που δεν μπορώ να το πετύχω και από την άλλη δεν μπορώ και να το περιορίσω.

Αγχώνομαι εγώ, αγχώνω τον Δημήτρη, αγχώνεται όλο το σύστημα του σπιτιού. Είναι μια μάχη που δίνω καθημερινά με το άγχος μου.

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα

Έχω ήδη ένα αυτοάνοσο το οποίο έχει να κάνει με το άγχος, έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα που ταλαιπωρούμαι, αλλά δεν ισορρόπησα. Είναι τόσες οι ανάγκες της καθημερινότητας και της μητέρας», είπε η Ευδοκία Ρουμελιώτη.

Και πρόσθεσε:

«Το συζήταγα με τον άνδρα μου και έλεγα ότι εσύ πας στη δουλειά και θα γυρίσεις 8 το βράδυ.

Είναι τρομερά βοηθητικός. Εγώ θα έρθω στη δουλειά να κάνω 10 ώρες γύρισμα και θα πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ, να σκεφτώ τι θα φάνε, να μαγειρέψω, να έχω οργανώσει το παιδί, να ξέρω ποιος θα τον πάει στο καράτε, να ξέρω ποιος θα τον πάει ποδόσφαιρο, τι ώρα θα διαβάσει. Δυσκολεύομαι».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τράπεζες
Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»
Στέλαν Σκάρσγκαρντ - Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»

Ο 74χρονος ηθοποιός, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, λέει ότι ζει «με παράταση» από τότε που έπαθε εγκεφαλικό, πριν από τρία χρόνια, μεταξύ των γυρισμάτων των ταινιών Dune του Ντενί Βιλνέβ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy
«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy

Η Σίντνεϊ Σουίνι αφηγείται τη ζωή της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν και μιλά για τη βία κατά των γυναικών, τονίζοντας πως η ιστορία αυτή «είναι βαθιά προσωπική»

Σύνταξη
Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»
Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον αποτελούν ένα σταθερό σημείο αναφοράς στη θυελλώδη βιομηχανία του Χόλιγουντ με το ζευγάρι να μετρά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες κοινής ζωής

Σύνταξη
Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία
Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία

Στα 31 της η Έιμι Λου Γουντ είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα πρόσωπα στον χώρο του θεάματος. Ωστόσο τα παιδικά της χρόνια μόνο εύκολα δεν ήταν, εξαιτίας του πατέρα της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της
Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της

Η γνωστή ηθοποιός Μέγκαν Φοξ μίλησε για την ξαφνική επιτυχία της στα μέσα των zeros και το πόσο δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τη διασημότητα και τα media.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Κιθ Έρμπαν δεν αποκάλυψε τον χωρισμό του με την Νικόλ Κίντμαν στο πλατό του ριάλιτι The Road, λέει διαγωνιζόμενη
Ο Κιθ Έρμπαν δεν αποκάλυψε τον χωρισμό του με την Νικόλ Κίντμαν στο πλατό του ριάλιτι The Road, λέει διαγωνιζόμενη

Η Μπίλι Τζο Τζόουνς δήλωσε στη Daily Mail ότι, ενώ συμμετείχε στο ριάλιτι σόου, το οποίο ακολουθεί 12 μουσικούς καθώς ταξιδεύουν με τον Κιθ Έρμπαν, δεν είχε ιδέα για το τι συνέβαινε στην προσωπική του ζωή.

Σύνταξη
«Αμήχανος»: Η Ντέμι Μουρ αποκαλύπτει ότι ο Τομ Κρουζ «ντρεπόταν» με την εγκυμοσύνη της
«Αμήχανος»: Η Ντέμι Μουρ αποκαλύπτει ότι ο Τομ Κρουζ «ντρεπόταν» με την εγκυμοσύνη της

Η Ντέμι Μουρ μίλησε για τα παρασκήνια της ταινίας Ζήτημα τιμής (A Few Good Men) και περιγράφει μια άγνωστη και ακραία άβολη στιγμή με τον συμπρωταγωνιστή της, Τομ Κρουζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η «άλλη» κηδεία της Νταϊάνα: Η εξομολόγηση του αδελφού της για τον επικήδειο και ο Μέρντοχ
Η «άλλη» κηδεία της Νταϊάνα: Η εξομολόγηση του αδελφού της για τον επικήδειο και ο Μέρντοχ

Ο επικήδειος λόγος του Καρόλου Σπένσερ στην κηδεία της αδελφής του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, τον Σεπτέμβριο του 1997, έμεινε στην ιστορία ως ένα ισχυρό κατηγορητήριο κατά της βασιλικής οικογένειας και των μέσων ενημέρωσης, αλλά και ως μια βαθιά υπόσχεση για τους γιους της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
332.280 ευρώ για μια σπασμένη κιθάρα; Όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ διέλυσε τη Britpop αυτοκρατορία των Oasis
332.280 ευρώ για μια σπασμένη κιθάρα; Όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ διέλυσε τη Britpop αυτοκρατορία των Oasis

Ήταν η τελευταία πράξη ενός από τα πιο εμβληματικά και τοξικά αδελφικά δράματα στην ιστορία της ροκ μουσικής αλλά σήμερα η κατακόκκινη κιθάρα Gibson ES-355 του Nόελ Γκάλαχερ, την οποία κατέστρεψε ο αδελφός του, Λίαμ, είναι πολύτιμη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;
Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;

Υπό το βάρος νέων αποκαλύψεων για τη σχέση τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον φέρονται να σχεδιάζουν την αποχώρησή τους από τη Βρετανία, καθώς το παλάτι εντείνει τις πιέσεις για την εγκατάλειψη της πολυτελούς έπαυλης Royal Lodge

Σύνταξη
«Με φτερά πίστης και τιμής φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» – Το ξεχωριστό μήνυμα του πιλότου πάνω από την παρέλαση
«Με φτερά πίστης και τιμής φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» – Το ξεχωριστό μήνυμα του πιλότου πάνω από την παρέλαση

«Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύφωσαν το ΟΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο» τόνισε ο πιλότος που πέταξε με ένα F-16 Viper πάνω από την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Έξω μας θεωρούν πρώτο φαβορί και εδώ πιέζει όλος ο κόσμος για μεταγραφές»
Μπαρτζώκας: «Έξω μας θεωρούν πρώτο φαβορί και εδώ πιέζει όλος ο κόσμος για μεταγραφές»

Οξύμωρο σχήμα θεωρεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας το να θεωρείται ο Ολυμπιακός Νο1 φαβορί για την Ευρωλίγκα σύμφωνα με τα power rankings και ταυτόχρονα εντός συνόρων να υπάρχει αφόρητη πίεση για μεταγραφές...

Σύνταξη
Ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος για… ΠΑΟΚ και 28η Οκτωβρίου: «Στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσουμε»
Ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος για… ΠΑΟΚ και 28η Οκτωβρίου: «Στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσουμε»

Ο Βόλος είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία του κυριακάτικου αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και με ανακοίνωσή της η θεσσαλική ομάδα τονίζει το πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ της θα μείνει στη μνήμη σαν να είναι... εθνική εορτή!

Σύνταξη
Olive Oil: Producer Prices Under Pressure; Imports Rising
Olive Oil: Producer Prices Under Pressure; Imports Rising

According to a new report by the International Olive Council (IOC) for September, significant trends are emerging in terms of producer prices, exports, imports, and consumption, both for olive oil and table olives

Σύνταξη
Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ
Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ

Από τη σκιά ενός εθισμένου στην κοκαΐνη Ντέιβιντ Μπόουι μέχρι την κατάκτηση της Τζόνι Μίτσελ, απολαυστικά ευανάγνωστες ιστορίες από τον μουσικό δημοσιογράφο και σκηνοθέτη του Almost Famous – Το Uncool του Κάμερον Κρόου βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραγωδία: Ο δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο
Τραγωδία: Ο δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο

Μια έκτακτη είδηση συγκλονίζει τον ποδοσφαιρικό κόσμο της Ιταλίας, καθώς ο Josep Martinez βρέθηκε πρωταγωνιστής σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα κοντά στο προπονητικό κέντρο της Ίντερ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δένδιας: Προχωράμε την «Ατζέντα 2030» για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το «Όχι» σε κάθε απειλή
Δένδιας: Προχωράμε την «Ατζέντα 2030» για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το «Όχι» σε κάθε απειλή

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δίνει το παρών στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη - Το μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου

Σύνταξη
Η Γιουβέντους σε περίοδο κρίσης: Έξι προπονητές σε πέντε χρόνια
Η Γιουβέντους σε περίοδο κρίσης: Έξι προπονητές σε πέντε χρόνια

Η Γιουβέντους παλεύει με την αστάθεια στον πάγκο και τις αποτυχημένες μεταγραφές, με τον Ίγκορ Τούντορ να πληρώνει τα λάθη προηγούμενων ετών και τη διοίκηση να ψάχνει λύσεις για να επανέλθει στην κορυφή.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007
Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007

Μετά από τέσσερις μήνες, όταν άρχισαν να ακούγονται για πρώτη φορά οι φήμες, η σταρ του Euphoria Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε για πρώτη αν θα είναι το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: Ο λαός είπε «ΟΧΙ» στην υποταγή, δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς»
Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: Ο λαός είπε «ΟΧΙ» στην υποταγή, δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, επισήμανε πως «εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία! Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε. Κι άλλο δεν ξέρουμε».

Σύνταξη
Στον ΟΦΗ ο Κόντης
Στον ΟΦΗ ο Κόντης

Σε συμφωνία με τον ΟΦΗ για την ανάληψη της τεχνικής του ηγεσίας ως το 2027 έχει έρθει ο Χρήστος Κόντης.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δηλώνει έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά ζητά την οικονομική στήριξη της ΕΕ για τρία χρόνια
Έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες δηλώνει ο Ζελένσκι, αλλά ζητά την οικονομική στήριξη της ΕΕ για τρία χρόνια

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους που δημοσιεύονται σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι οι συνομιλίες μπορούν να γίνουν οπουδήποτε εκτός Ρωσίας και Λευκορωσίας

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι νέες λαμπρές σελίδες της Ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό
Κουτσούμπας: Οι νέες λαμπρές σελίδες της Ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό

«Που ορθώνει το ανάστημα του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλει το δίκιο του», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»
Στέλαν Σκάρσγκαρντ - Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»

Ο 74χρονος ηθοποιός, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, λέει ότι ζει «με παράταση» από τότε που έπαθε εγκεφαλικό, πριν από τρία χρόνια, μεταξύ των γυρισμάτων των ταινιών Dune του Ντενί Βιλνέβ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
