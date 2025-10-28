Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Έχω ήδη ένα αυτοάνοσο που έχει σχέση με το άγχος»
Η Ευδοκία Ρουμελιώτη σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση μιλά για την καθημερινότητα της.
Η Ευδοκία Ρουμελιώτη, η οποία φέτος πρωταγωνιστεί σε οικογενειακή σειρά στον ALPHA μιλά για το γιο της, την προσπάθεια που έκανε για υιοθεσία και το αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια.
Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Έχω πάρα πολύ άγχος να ανταποκριθώ σε όλα καλά»
«Πάντα εμένα το άγχος μου με ξεπερνά. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μου. Έχω πάρα πολύ άγχος να ανταποκριθώ σε όλα καλά, πολεμάω με κάτι που δεν μπορώ να το πετύχω και από την άλλη δεν μπορώ και να το περιορίσω.
Αγχώνομαι εγώ, αγχώνω τον Δημήτρη, αγχώνεται όλο το σύστημα του σπιτιού. Είναι μια μάχη που δίνω καθημερινά με το άγχος μου.
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα
Έχω ήδη ένα αυτοάνοσο το οποίο έχει να κάνει με το άγχος, έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα που ταλαιπωρούμαι, αλλά δεν ισορρόπησα. Είναι τόσες οι ανάγκες της καθημερινότητας και της μητέρας», είπε η Ευδοκία Ρουμελιώτη.
Και πρόσθεσε:
«Το συζήταγα με τον άνδρα μου και έλεγα ότι εσύ πας στη δουλειά και θα γυρίσεις 8 το βράδυ.
Είναι τρομερά βοηθητικός. Εγώ θα έρθω στη δουλειά να κάνω 10 ώρες γύρισμα και θα πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ, να σκεφτώ τι θα φάνε, να μαγειρέψω, να έχω οργανώσει το παιδί, να ξέρω ποιος θα τον πάει στο καράτε, να ξέρω ποιος θα τον πάει ποδόσφαιρο, τι ώρα θα διαβάσει. Δυσκολεύομαι».
