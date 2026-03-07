magazin
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;
Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;

«Όταν γυρίζαμε αυτές τις σκηνές, δεν ήμουν παντρεμένη ούτε είχα παιδιά, και ανησυχούσα ότι όλοι θα καταλάβαιναν ότι προσποιούμουν», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία της η Έντι Φάλκο, η οποία πρωταγωνίστησε στη θρυλική σειρά «The Sopranos»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
To ευρύ κοινό γνώρισε την Έντι Φάλκο μέσα από την αξέχαστη ερμηνεία της ως Καρμέλα Σοπράνο στη δραματική σειρά του HBO «The Sopranos».

Στις 27 Φεβρουαρίου, εμφανίστηκε στο Μουσείο Κινούμενης Εικόνας, όπου το ίδρυμα τίμησε την πρωτοποριακή σειρά με μια ειδική έκθεση.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με τον δημιουργό της σειράς Ντέιβιντ Τσέις και τον συμπρωταγωνιστή Ντόμινικ Κιανέζε, η Φάλκο μίλησε για την εμπειρία του να υποδύεται τη σύζυγο ενός μαφίοζου, ο οποίος ακροβατεί ανάμεσα σε μια οικογενειακή ζωή στα προάστια και τον κόσμο όπου κυριαρχεί το αίμα και τα μετρητά.

Όπως υποστήριξε η Έντι Φάλκο, ο τρόπος που αντιλαμβάνεται σήμερα την Καρμέλα έχει αλλάξει, ειδικά αφότου έγινε η ίδια μητέρα.

Φωτογραφία: IMDb

«Όταν γυρίζαμε αυτές τις σκηνές, δεν ήμουν παντρεμένη ούτε είχα παιδιά, και ανησυχούσα ότι όλοι θα καταλάβαιναν ότι προσποιούμουν», είπε η ηθοποιός.

Εκείνη την εποχή, η Φάλκο προβληματιζόταν σχετικά με το γεγονός ότι η ερμηνεία της ως αφοσιωμένη μητέρα που νιώθει αποξενωμένη από τον άνδρα της που αγαπάει την παρανομία ίσως περισσότερο και από την ίδια, δεν θα φαινόταν αυθεντική.

Η Καρμέλα, η σύζυγος του Τόνι Σοπράνο, μεγάλωνε δύο παιδιά — τη Μέντοου, που υποδύθηκε η Τζέιμι-Λιν Σίγκλερ, και τον Άντονι, που εσνάρκωσε ο Ρόμπερτ Άιλερ.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αμφέβαλε αν θα μπορούσε να αποδώσει πλήρως το μητρικό ένστικτο του χαρακτήρα της: η Καρμέλα προσπαθούσε με νύχια και με δόντια να κρατήσει τα παιδιά της μακριά από την δραστηριότητα του Τόνι.

«Δεν πίστευα ότι είχα αυτά τα ένστικτα, αλλά όταν ο Άντονι Τζούνιορ επέστρεψε από το ταξίδι του και είδα πόσο ενθουσιασμένη ήταν που τον είδε [βλέποντας τον χαρακτήρα της στη σειρά], σκέφτηκα: ‘Μια χαρά’», είπε ανακουφισμένη.

«Γίνομαι γελοία και τον κάνω να με κοιτάζει με περιφρόνηση»

Χρόνια αργότερα, η Έντι Φάλκο αποφάσισε να γίνει και η ίδια μητέρα, υιοθετώντας δυό παιδιά, τον Άντερσον και την Μέισι και, η μητρότητα άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει αυτές τις παλιές σκηνές.

«Αφού απέκτησα ένα γιο, που είναι τώρα 21 ετών, συμπεριφερόμουν ακριβώς έτσι όταν έλειπε για ένα Σαββατοκύριακο», παραδέχτηκε. «Γίνομαι γελοία και τον κάνω να με κοιτάζει με περιφρόνηση».

Παρά την τεράστια εποτυχία που γνώρισε η σειρά, η Φάλκο αποκάλυψε σε μια παλαιότερη συνέντευξη στο περιοδικό People ότι τα παιδιά της δεν έχουν δει το «The Sopranos».

«Δεν την έχουν δει ποτέ. Κανένα από τα δύο. Αλλά ελπίζω ότι ίσως κάποια μέρα θα την δουν και ίσως τους αρέσει. Αλλά ναι, δεν τους εντυπωσιάζει καθόλου», υποστήριξε.

Αντ’ αυτού, η Φάλκο είπε ότι τα παιδιά της εντυπωσιάστηκαν περισσότερο από τα προνόμια του να έχουν μια βραβευμένη ηθοποιό για μητέρα.

«[Δεν τους νοιάζει ακριβώς] η δουλειά μου», τόνισε. «Αλλά τα πράγματα που έχω στην κατοχή μου και που είναι διαθέσιμα σε αυτά ως αποτέλεσμα του ότι είναι παιδιά μου, τα βρίσκουν εντάξει, όσο παράξενο και αν είναι αυτό».

*Mε πληροφορίες από: People

