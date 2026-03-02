Μηδέν φόνοι, καθόλου αίμα – Tο αρχικό σενάριο του «The Sopranos» δεν ήταν αυτό που είδαμε στην τηλεόραση

Ο δημιουργός του θρυλικού «The Sopranos», Ντέιβιντ Τσέις, μίλησε για όλα όσα συνέβησαν μέχρι να καταφέρει να χαρίσει το πρωτοποριακό του δράμα στην τηλεόραση, κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής του στο Museum of the Moving Image στη Νέα Υόρκη, το οποίο τίμησε τη σειρά με μια ειδική έκθεση και τρεις προβολές.

Όπως υποστήριξε ο Τσέις, πλέον όλοι μιλούν για τον πολιτιστικό αντίκτυπο που άφησε πίσω της η σειρά, όμως πριν από αυτό, απορρίφθηκε επανειλημμένα από τα τηλεοπτικά δίκτυα που ήταν επιφυλακτικά ως προς την προσέγγιση και το θέμα της.

«Όλοι το απέρριψαν. Αλλά το ξαναέγραψα. Βλέπετε, στο πρώτο μου σενάριο, που ήταν για το Fox… κανείς δεν σκοτωνόταν, επειδή ήταν σειρά τηλεοπτικού δικτύου», εξήγησε ο Τσέις.

«Σκέφτηκα: ‘Δεν μπορώ να έχω φόνο. Δεν μπορώ να βάλω τον Τόνι [Σοπράνο] να σκοτώσει κάποιον’. Τότε δεν παρουσίαζαν [τέτοιου είδους σειρές]».

Βία και ηθικές συνέπειες

Το πάνελ, στο οποίο συμμετείχαν επίσης ο Στίβεν Βαν Ζαντ και η Άριελ Κίλεϊ, έδωσε στον Τσέις την ευκαιρία να εξηγήσει πώς τελικά αναδιαμόρφωσε το σενάριο.

Αποφασισμένος να κάνει την ιστορία να φαίνεται αυθεντική, επανέφερε τη βία και τις ηθικές συνέπειες που θεωρούσε απαραίτητες για την απεικόνιση ενός κόσμου που ζει το βράδυ και λατρεύει το αίμα, τα μετρητά και την κομπίνα.

Όταν παρουσίασε την αναθεωρημένη έκδοση στο HBO, δε δίστασε να παρουσιάσει την αλήθεια για έναν κόσμο που ο μέσος τηλεθεατής φοβάται. «Το ξαναέγραψα και πρόσθεσα έναν φόνο, όπου ο Κρις σκοτώνει έναν Τσεχοσλοβάκο, και αυτό πούλησε», θυμήθηκε ο Τσέις.

«Συνεχίζει να υπάρχει»

Στο παρελθόν, ο Ντέιβιντ Τσέις είχε δηλώσει ότι παραμένει βαθιά περήφανος για τη σειρά και ευγνώμων στην HBO που του παραχώρησε απόλυτη δημιουργική ελευθερία.

Σε μια συνέντευξη του 2024 στο περιοδικό People με αφορμή την 25η επέτειο της σειράς, την χαρακτήρισε «το καλύτερο πράγμα που πιθανότατα θα κάνω ποτέ» και, σκεπτόμενος τη διαχρονικότητα της, ο Τσέις είπε: «Ακόμα νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη που συνεχίζει να υπάρχει».

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά το τέλος της σειράς το 2007, πρόσθεσε ότι «δεν θυμάται να έχει συμβεί κάτι παρόμοιο με καμία άλλη τηλεοπτική σειρά».

Κατά τη διάρκεια των έξι σεζόν που προβλήθηκε, από το 1999 έως το 2007, η σειρά «The Sopranos» κέρδισε 21 βραβεία Emmy, πέντε Χρυσές Σφαίρες και δύο βραβεία Peabody.

*Mε πληροφορίες από: People