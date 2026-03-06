Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο

Η Γαλλία έστειλε το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» στην ανατολική Μεσόγειο, ανακατευθύνοντας το σκάφος από τις επιχειρήσεις του Βόρειου Ατλαντικού, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν κλιμακώνεται, απειλώντας να επεκταθεί εκτός της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με το eurones, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την αποστολή κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ομιλίας την Τρίτη το βράδυ.

«Διέταξα το αεροπλανοφόρο ‘Σαρλ ντε Γκωλ’, τα αεροσκάφη του και τη συνοδεία φρεγατών του να θέσουν πορεία προς τη Μεσόγειο», δήλωσε.

Η αεροπλανοφόρος αποσύρθηκε από την αποστολή Lafayette 26 στον Βόρειο Ατλαντικό και τη Βαλτική Θάλασσα, όπου είχε συμμετάσχει σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Το πλοίο έκανε στάση στο σουηδικό λιμάνι του Μάλμε την περασμένη εβδομάδα πριν λάβει νέες διαταγές.

Το «Σαρλ ντε Γκωλ» αναμένεται να φτάσει στην ανατολική Μεσόγειο σε περίπου 10 ημέρες.

The 🇫🇷 Charles de Gaulle aircraft carrier, equipped with > 20 fighter jets, is on its way to the eastern Med In case not obvious this is a defensive op, to protect 🇫🇷 and regional allied interests. France says 🇺🇸🇮🇱 are acting “outside international law” pic.twitter.com/MlioyTCQBD — Sophie Pedder (@PedderSophie) March 5, 2026

Οπλισμός και ικανότητα κρούσης

Το πλοίο μεταφέρει 20 μαχητικά αεροσκάφη Rafale και δύο αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης E-2C Hawkeye, τα οποία θα συμβάλουν στην ασφάλεια του περιφερειακού εναέριου χώρου, σύμφωνα με το France 24.

Το αεροπλανοφόρο 42.500 τόνων έχει μήκος 261 μέτρα και τροφοδοτείται από δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες K15, του ίδιου τύπου με αυτούς που τροφοδοτούν τα υποβρύχια της κλάσης Le Triomphant της Γαλλίας.

Αυτό το σύστημα πρόωσης παρέχει σχεδόν απεριόριστη εμβέλεια, επιτρέποντας στο πλοίο να λειτουργεί για παρατεταμένες περιόδους χωρίς ανεφοδιασμό.

Το πλοίο μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 40 αεροσκάφη, αν και συνήθως λειτουργεί με 20 έως 30, ανάλογα με την αποστολή. Η τρέχουσα ανάπτυξη περιλαμβάνει 20 μαχητικά Rafale M και δύο αεροσκάφη Hawkeye.

Τα αεροσκάφη Rafale M που επιβιβάζονται μπορούν να μεταφέρουν πυραύλους αέρος-εδάφους SCALP με εμβέλεια άνω των 500 χιλιομέτρων, πυραύλους αντιπλοϊκούς AM39 Exocet και βόμβες καθοδηγούμενες με λέιζερ ή GPS. Σε διαμόρφωση αεροπορικής υπεροχής, τα αεροσκάφη μεταφέρουν πυραύλους αέρος-αέρος Meteor.

Το ίδιο το αεροπλανοφόρο είναι εξοπλισμένο με πυραύλους εδάφους-αέρος Aster 15 για αμυντική κάλυψη, πυροβόλα Giat 20 mm και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Το σκάφος προβάλλει αεροπορική ισχύ αντί να εμπλέκεται σε άμεσες επιφανειακές μάχες.

Ιστορικό επιχειρήσεων σε θέατρα πολέμου

Το ιστορικό επιχειρήσεων του «Σαρλ ντε Γκωλ» περιλαμβάνει αποστολές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Enduring Freedom, επιχειρήσεις στη Λιβύη το 2011, την εκστρατεία κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και το Ιράκ μεταξύ 2015 και 2019, καθώς και αποστολές στον Ινδικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Agapanthus.

Το αεροπλανοφόρο αντιμετώπισε δυσκολίες κατά τα πρώτα χρόνια της υπηρεσίας του, συμπεριλαμβανομένων βλαβών στην πρόωση και περιστατικών ραδιενεργού μόλυνσης μεταξύ των μελών του πληρώματος, που απαιτούσαν σημαντικές επισκευές.

Το 2020, το σκάφος τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω της εξάπλωσης του COVID-19 μεταξύ των 1.760 μελών του πληρώματος κατά τη διάρκεια αποστολής στη Μεσόγειο.

Η Γαλλία διαθέτει μόνο ένα αεροπλανοφόρο.

Όταν το πλοίο εισέρχεται σε ξηρά δεξαμενή για εκτεταμένες περιόδους συντήρησης κάθε λίγα χρόνια, η Γαλλία χάνει προσωρινά την ικανότητα ναυτικής προβολής που την διακρίνει από άλλα ευρωπαϊκά ναυτικά.

Η αποστολή ακολουθεί τη δήλωση του Ιράν ότι οι δυνάμεις του έκλεισαν αποτελεσματικά το στενό του Ορμούζ. Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται από αυτή τη θαλάσσια οδό.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης την Τρίτη ότι η Γαλλία στέλνει επιπλέον μονάδες αεροπορικής άμυνας στην Κύπρο μετά τις επιθέσεις ιρανικών drone στη βάση της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας στο Ακρωτήρι. Σύμφωνα με αναφορές, η φρεγάτα Languedoc και επιπλέον μέσα αεροπορικής άμυνας έφτασαν στην Κύπρο την Τρίτη.