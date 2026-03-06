Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ΝΔ για την απώλεια του πρώην προέδρου της ΟΝΝΕΔ την περίοδο 1978-82 και επί 28 χρόνια δημάρχου Λεωνιδίου, Δημήτρη Τσιγκούνη.

«Ο Δημήτρης Τσιγκούνης ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή όλων των αγώνων της Παράταξης, με αταλάντευτη πίστη στις αρχές και τις αξίες της, ξεχωρίζοντας για την αφοσίωση, τη μαχητικότητα και το ήθος του», αναφέρει μεταξύ άλλων η Νέα Δημοκρατία.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και σεβασμό ένα ιστορικό της στέλεχος, τον Δημήτρη Τσιγκούνη.

Γεννήθηκε το 1944 και σπούδασε οικονομολόγος. Με έντονη αντιδικτατορική δράση στα νεανικά του χρόνια, εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της. Διετέλεσε Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ από το 1978 έως το 1982, σε μια θητεία που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ιδεολογική και οργανωτική κυριαρχία της νεολαίας του κόμματός μας.

Το 1982 εκλέχτηκε Δήμαρχος Λεωνιδίου Αρκαδίας, θέση στην οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του επί 28 χρόνια, καθώς εξελέγη σε 7 συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις (1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006), αποτελώντας τον Δήμαρχο με την μεγαλύτερη συνεχόμενη διάρκεια θητείας στη χώρα.

Εργάστηκε με συνέπεια, εντιμότητα και αποτελεσματικότητα για την ανάπτυξη της ιδιαίτερης πατρίδας του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Ο Κ. Χατζηδάκης αποχαιρετά τον Δημήτρη Τσιγκούνη

«Όλες οι γενιές της ΔΑΠ και της ΟΝΝΕΔ αποχαιρετούμε σήμερα με μεγάλη συγκίνηση τον Δημήτρη Τσιγκούνη, τον Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ την περίοδο 1978-1982. Γνωριζόμασταν από τότε που εγώ ήμουν ακόμα στη ΔΑΠ Νομικής Αθηνών και είχαμε κρατήσει επαφή μέχρι και αρκετά πρόσφατα», αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας Κ. Χατζηδάκης.

Και προσθέτει για τον εκλιπόντα: «Σε μια εποχή έντονης ιδεολογικής πόλωσης, ο Δημήτρης Τσιγκούνης έδωσε, με θάρρος και με τη φλόγα στην καρδιά, αγώνες για τις δημοκρατικές και φιλελεύθερες ιδέες της παράταξής μας, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. Είχε δε την τύχη, όπως και όλοι εμείς οι παλιοί ΔΑΠίτες και ΟΝΝΕΔίτες να δει αρκετές από τις ιδέες μας να δικαιώνονται.

Ο Δημήτρης Τσιγκούνης δεν ήταν μόνο ένα κορυφαίο στέλεχος της πρώτης γενιάς της ΟΝΝΕΔ. Ήταν πολύ περισσότερο πάντοτε στην πρώτη γραμμή για τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ οι συμπολίτες του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Λεωνίδιο Αρκαδίας, τον εξέλεξαν δήμαρχο 7 συνεχόμενες φορές, αναγνωρίζοντας την προσφορά, το ήθος και τη διαδρομή του.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του. Πρόεδρε, καλό σου ταξίδι!», καταλήγει ο Κ. Χατζηδάκης.