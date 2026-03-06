Σχέση: Πώς επηρεάζει την επιτυχία στη δουλειά σου;

Όταν σκεφτόμαστε την επαγγελματική μας επιτυχία, συνήθως την συνδέουμε με τις δικές μας ικανότητες. Αύξηση μισθού; Οφείλεται στη δουλειά και την εργατικότητά μας. Προαγωγή; Τη δικαιούμαστε με το σπαθί μας. Όλα αυτά & άλλα πολλά βέβαια μπορεί να ισχύουν, αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά…

Έρευνες δείχνουν ότι η επαγγελματική επιτυχία δεν είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα της δικής μας προσπάθειας. Στο παρασκήνιο, η προσωπικότητα του ερωτικού μας συντρόφου μπορεί να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Η προσωπικότητα δεν περιορίζεται στο ίδιο το άτομο

Οι επιστήμονες συχνά χρησιμοποιούν τα «Big Five», 5 δηλαδή βασικά χαρακτηριστικά για να περιγράψουν και να διαφοροποιήσουν συμπεριφορικές τάσεις. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι:

Εξωστρέφεια (κοινωνικότητα, ανοιχτότητα)

Συνεργατικότητα/Συμβατότητα

Ανοιχτότητα στην εμπειρία

Νευρωτισμός (άγχος, χαμηλή συναισθηματική σταθερότητα)

Συνειδητότητα (προσήλωση, υπευθυνότητα)

Τα εν λόγω χαρακτηριστικά μας δίνουν μια καλή εικόνα για το πώς λειτουργεί ένα άτομο στην καθημερινότητά του. Αλλά η προσωπικότητα δεν σταματά στο άτομο… Επηρεάζει και όσους βρίσκονται κοντά του, συμπεριλαμβανομένου του ρομαντικού του συντρόφου. Σκεφτείτε ένα καθημερινό βράδυ στο σπίτι: αν ο ένας σύντροφος δείχνει υψηλό νευρωτισμό, ο άλλος το νιώθει και δεν είναι επίσης στα καλύτερά του. Αν αντίθετα εμφανίζει υψηλή συνεργατικότητα, η ζωή μπορεί να φαίνεται πιο εύκολη και ευχάριστη για όλους.

Η άμεση επίδραση της προσωπικότητας του ενός συντρόφου στη ζωή του άλλου είναι λογική, αφού τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές συνδέονται με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Αλλά τι συμβαίνει όταν ο σύντροφος δεν βρίσκεται μαζί μας στο ίδιο περιβάλλον; Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η επίδρασή του;

Όταν η σχέση υποστηρίζει την επαγγελματική επιτυχία

Ακόμα κι αν ο ένας σύντροφος δεν μπαίνει ποτέ στον χώρο εργασίας του άλλου, μπορεί να επηρεάζει την εμπειρία του στη δουλειά. Ακόμα δηλαδή κι αν είναι μακριά, οι σύντροφοι επηρεάζουν την επαγγελματική επιτυχία ο ένας του άλλου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα στην Αυστραλία για τις ανάγκες της οποίας αναλύθηκαν οι απαντήσεις περίπου 4.500 συμμετεχόντων, φάνηκε όπως ήταν αναμενόμενο, ότι τα δικά μας χαρακτηριστικά προσωπικότητας προβλέπουν στοιχεία της απόδοσής μας στη δουλειά. Για παράδειγμα:

Η εξωστρέφεια σχετιζόταν με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη δουλειά και περισσότερες προαγωγές.

σχετιζόταν με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη δουλειά και περισσότερες προαγωγές. Η συνεργατικότητα συνδεόταν θετικά με την εργασιακή ικανοποίηση, αλλά αρνητικά με το εισόδημα.

συνδεόταν θετικά με την εργασιακή ικανοποίηση, αλλά αρνητικά με το εισόδημα. Οι άνθρωποι με υψηλό νευρωτισμό λάμβαναν περισσότερες προαγωγές από όσους είχαν χαμηλότερα επίπεδα.

Φάνηκε επίσης όμως ότι ένα πιο συνειδητοποιημένο ταίρι (ο σύντροφος που είναι υπεύθυνος, πειθαρχημένος και οργανωτικός) προέβλεπε μεγαλύτερη πιθανότητα προαγωγής, εργασιακής ικανοποίησης και υψηλότερου εισοδήματος. Αυτό παρατηρήθηκε ανεξαρτήτως φύλου και ήταν πιο έντονο σε οικογένειες με ένα μόνο εισόδημα.

Οι συνειδητοποιημένοι σύντροφοι τείνουν να τηρούν κανόνες, να δουλεύουν σκληρά, να δείχνουν την προσοχή τους στους άλλους και να αναλαμβάνουν ευθύνες για την ευημερία τους. Στη μελέτη αξιολογήθηκε και το κατά πόσο οι συμμετέχοντες «αναθέτουν» οικιακές δουλειές στον σύντροφό τους, καθώς και πόσο χρόνο περνούσαν μαζί και πόσο ικανοποιημένοι ήταν από τη σχέση τους. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι συνειδητοποιημένοι σύντροφοι ανέβαζαν την εργασιακή απόδοση του άλλου αναλαμβάνοντας περισσότερες δουλειές στο σπίτι και επηρεάζοντάς τον διακριτικά να υιοθετήσει τη δική τους υπευθυνότητα. Επιπλέον, η τάση τους προς ικανοποίηση από τη σχέση δημιουργούσε το κατάλληλο πλαίσιο για την επιτυχία του συντρόφου: λιγότερα προβλήματα στο σπίτι σημαίνουν περισσότερους ψυχικούς πόρους για τη δουλειά.

Όπως σημειώνουν οι επιστήμονες: οι σύντροφοι που περνούν χρόνο μαζί επηρεάζουν ο ένας τον άλλον & ένας συνειδητοποιημένος σύντροφος μπορεί να ενισχύσει τη συνειδητότητα του άλλου, η οποία με τη σειρά της ωφελεί τον πρώτο και έτσι δημιουργείται ένας κύκλος αμοιβαίας ενίσχυσης της επαγγελματικής επιτυχίας, ένας κύκλος που υποστηρίζει τόσο την καθημερινότητα στο σπίτι όσο και στην επαγγελματική ζωή.

* Πηγή: Vita