Ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις στο Youth Pass

Την 1η Απριλίου θα ανοίξει η πλαφόρμα για τη χορήγηση του Youth Pass των 150 ευρώ σε νέους και νέες 18 και 19 ετών, με τις πληρωμές να προγραμματίζονται για τα τέλη Μαΐου.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ψηφιακή χρεωστική κάρτα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Δικαιούχοι του Youth Pass είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου από την αίτηση έτους -δηλαδή φέτος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025- και υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα. Σημειώνεται, επίσης, για τη χορήγηση της ενίσχυσης δεν υπάρχουν περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια.

Η αίτηση για Youth Pass

Η αίτηση στην πλατφόρμα υποβάλλεται μία φορά και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου. Η πληρωμή των δικαιούχων για το επόμενο έτος πραγματοποιείται αυτοδίκαια, μετά τον επανέλεγχο των προϋποθέσεων.

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του δικαιούχου παραμένει ενεργοποιημένη για δύο (2) έτη από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της.

Η είσοδος του δικαιούχου στην ειδική εφαρμογή πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης του δικαιούχου με τη χρήση των κωδικών taxisnet (αφού πρώτα εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του).

Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο δικαιούχος καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, το πιστωτικό ίδρυμα που επιλέγει για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Πού χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του Προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Αναλυτικά:

Αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές

Ενοικίαση αυτοκινήτων

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

Μεταφορές

Σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

Υπηρεσίες ταξί

Υπηρεσίες λεωφορείων

Θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά

Ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών

Λοιπές αερομεταφορές

Αεροδρόμια / αεροσταθμοί

Ταξιδιωτικά πρακτορεία

Λοιπές μεταφορές

Ενοικίαση σκαφών

Ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ.

Ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική

Βιβλιοπωλεία

Λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

Κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού

Κάμπινγκ

Λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων

Σινεμά

Αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο

Θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων

Ορχήστρες και μπάντες

Εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία

Υπηρεσίες γυμναστηρίου

Λοιπές υπηρεσίες αναψυχής

Πηγή: ΟΤ