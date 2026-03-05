Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μπακού ο Πετρούνιας

Ο εμβληματικός Λευτέρης Πετρούνιας εξασφάλισε το «εισιτήριό» του για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που διεξάγεται στο Μπακού και προκρίθηκε με την καλύτερη επίδοση ανάμεσα στους 22 συμμετέχοντες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «άρχοντας των κρίκων» συγκέντρωσε 14.466 πόντους, με τον Ιάπωνα Κανέτα Κίτσι και τον Ρώσο Ιλία Ζάικα, να ακολουθούν στη δεύτερη θέση με ισοβαθμία και 14.366 πόντους.

Ο μεγάλος τελικός του Λευτέρη Πετρούνια θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο (07/03/26), με τον Έλληνα αθλητή να έχει όλες τις βλέψεις για διάκριση.

Οι 8 αθλητές που προκρίθηκαν στον τελικό

Πετρούνιας – 14.466

Κανέτα- 14.366

Ζάικα – 14.366

Τανικάγουα – 14.000

Σιμόνοφ – 13.966

Μαρέσκα – 13.633

Βιγιαφάνιε – 13.500

Κοσάκ – 13.500