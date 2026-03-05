Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μπακού ο Πετρούνιας
Ο Λευτέρης Πετρούνιας συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς προκρίθηκε με την καλύτερη επίδοση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μπακού.
Ο εμβληματικός Λευτέρης Πετρούνιας εξασφάλισε το «εισιτήριό» του για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που διεξάγεται στο Μπακού και προκρίθηκε με την καλύτερη επίδοση ανάμεσα στους 22 συμμετέχοντες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «άρχοντας των κρίκων» συγκέντρωσε 14.466 πόντους, με τον Ιάπωνα Κανέτα Κίτσι και τον Ρώσο Ιλία Ζάικα, να ακολουθούν στη δεύτερη θέση με ισοβαθμία και 14.366 πόντους.
Ο μεγάλος τελικός του Λευτέρη Πετρούνια θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο (07/03/26), με τον Έλληνα αθλητή να έχει όλες τις βλέψεις για διάκριση.
Οι 8 αθλητές που προκρίθηκαν στον τελικό
Πετρούνιας – 14.466
Κανέτα- 14.366
Ζάικα – 14.366
Τανικάγουα – 14.000
Σιμόνοφ – 13.966
Μαρέσκα – 13.633
Βιγιαφάνιε – 13.500
Κοσάκ – 13.500
