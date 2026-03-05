Ο Σκόουλς αποθεώνει τον Τονάλι και στέλνει μήνυμα στην Γιουνάιτεντ

Όταν ο «εγκέφαλος» στην μεσαία γραμμή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την εποχή κυριαρχίας της ομάδας με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στον πάγκο, μιλά με τόσο καλά λόγια για έναν παίκτη τότε τα πολλά λόγια είναι περιττά.

Η Γιουνάιτεντ φέτεται να έχει στο μεταγραφικό της «στόχαστρο» τον Σάντρο Τονάλι της Νιούκαστλ και ο Πολ Σκόουλς είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον Ιταλό άσο, που εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του.

Ο Σκόουλς έφτασε μάλιστα στο σημείο να συγκρίνει τον Τονάλι με τον Ντέκλαν Ράις, εκφράζοντας την άποψη πως ο μέσος της Νιούκαστλ είναι καλύτερος από το «κομπιούτερ» των Λονδρέζων.

Κι όταν ο παλαίμαχος άσος της Γιουνάιτεντ μιλάει για τις δυνατότητες και το ταλέντο ενός μέσου, καταλαβαίνει εύκολα κάποιος πόσο ψηλά μπαίνει ο πήχης.

Η Γιουνάιτεντ είναι σε αναζήτηση «διαδόχου» του Κασεμίρο στην μεσαία της γραμμή και τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου αναφέρουν πως ο Ιταλός άσος της Νιούκαστλ είναι ο πρώτος στόχος της ομάδας του Μάντσεστερ.

«Ο Τονάλι είναι εκπληκτικός παίκτης και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στο γήπεδο. Τον έχω δει καλά και μπορώ να πω για μένα είναι καλύτερος παίκτης από τον Ράις.

Και το λέω αυτό έχοντας σε μεγάλη εκτίμηση τις δυνατότητες που έχει ο μέσος της Άρσεναλ, αλλά νομίζω ότι ο Τονάλι είναι πιο ολοκληρωμένος παίκτης.

Νομίζω ότι η Γιουνάιτεντ δεν πρέπει να χάσει αυτή την ευκαιρία, πρέπει να κινηθεί για την απόκτηση του συγκεκριμένου παίκτη.

Πιστεύω ότι είναι ο ιδανικός για ν’ αντικαταστήσει τον Κασεμίρο στην μεσαία γραμμή της ομάδας», ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του πρώην άσου της Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Αγγλίας.

Σίγουρα στο «θέατρο των ονείρων» επιθυμούν την ολοκλήρωση της μεταγραφής αλλά τα πράγματα δεν είναι εύκολα, λόγω των οικονομικών απαιτήσεων της Νιούκαστλ.

Ο 25χρονος μέσος έχει συμβόλαιο με τις «καρακάξες» μέχρι το 2029 κι αυτό σημαίνει πως για να φύγει από το Σεντ Τζέιμς Παρκ, πρέπει να δώσει το «οκ» η διοίκηση της Νιούκαστλ.

Για να συμβεί αυτό χρειάζονται τουλάχιστον 130 εκατ. ευρώ, καθώς αυτό είναι το ποσό με το οποίο κοστολογούν οι «καρακάξες» τον παίκτη.

Τα χρήματα που απαιτούνται γι’ αυτή την μεταγραφή είναι πολλά και στην παρούσα φάση φαντάζει πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να δώσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ένα τόσο μεγάλο ποσό.