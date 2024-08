Τέλος η τιμωρία για Τονάλι: Επιστρέφει στη δράση (pic)

Έτοιμος να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους είναι ο Σάντρο Τονάλι! Η Νιούκαστλ ανακοίνωσε επίσημα ότι ο 24χρονος Ιταλός μέσος, 10 μήνες μετά τον αποκλεισμό του για την υπόθεση στοιχηματισμού, θα μπορεί να αγωνιστεί ξανά από τις 28 Αυγούστου.

Ο αγγλικός σύλλογος έχει λάβει επίσημη επιβεβαίωση από την ιταλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου (FIGC) ότι η τιμωρία θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Αυγούστου.

Η Νιούκαστλ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στη Νότιγχαμ Φόρεστ στον δεύτερο γύρο του League Cup Λιγκ Καπ, 27 ή 28/8. Στη συνέχεια η Νιούκαστλ θα υποδεχθεί την Τότεναμ στην Premier League την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου.

Ο Τονάλι τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 18 μηνών από τα ομοσπονδιακά δικαστήρια (8 από τους οποίους μετατράπηκαν σε εναλλακτικές ποινές) και, λόγω παραβιάσεων κατά του στοιχήματος, αποκλεισμός-υπό αναστολή- δύο μηνών από την αγγλική ομοσπονδία.

🇮🇹 We can announce that Sandro Tonali will return to selection on Wednesday, 28 August following the conclusion of his ten-month ban from competitive football pic.twitter.com/M50U0fkwOQ

— Newcastle United FC (@NUFC) August 15, 2024