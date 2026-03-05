Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ

Τρομερή νίκη με δέκα ποδοσφαιριστές για τη Νιούκαστλ! Οι «καρακάξες» μπορεί να αγωνίζονταν από το 45+1′ με παίκτη λιγότερο εξαιτίας αποβολής του Ράμσεϊ, αλλά πήραν τρομερό αποτέλεσμα με σκορ 2-1 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με γκολ του Όσουλα στο 90′, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Premier League.

Πλέον, με αυτό το αποτέλεσμα η Νιούκαστλ ανέβηκε στους 39 βαθμούς και τη 12η θέση, ενώ η Γιουνάιτεντ είναι τρίτη με 51 πόντους.

Στο 45+1’ ο Εμπουεμό έχασε τεράστια ευκαιρία για να…παγώσει το «St Jame’s Park» και στο 45+2’ οι αριθμητικές ισορροπίες της αναμέτρησης άλλαξαν, αφού ο Ράμσεϊ αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε τους γηπεδούχους με δέκα παίκτες.

Παρόλα αυτά, η Νιούκαστλ στο 45+4’ πήρε κεφάλι στο σκορ με πέναλτι του Γκόρντον. Πέντε λεπτά αργότερα, όμως, η Γιουνάιτεντ έφερε το ματς στα ίσα με τον Κασεμίρο.

Στο 89’ ο Ράμσντεϊλ με απίθανη επέμβαση σταμάτησε τον «κεραυνό» του Ζίρκζεϊ από τα 20 μέτρα και τελικά στο 90’ η Νιουκάστλ των δέκα παικτών σκόραρε και πήρε ένα σπουδαίο τρίποντο! Ο Όσουλα πήρε την μπάλα στο κέντρο, έκανε απίθανη ατομική ενέργεια και με φοβερό σουτ από δύσκολη γωνία δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Λάμενς και έγραψε το τελικό 2-1!

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ράμσντεϊλ, Τρίπιερ, Τιαό, Μπερν, Χολ, Ράμσεϊ, Ζοέλινγκτον, Τονάλι(90+7′ Μπότμαν), Γκόρντον(84’ Οσούλα), Μπαρνς(46’ Γουίλοκ), Ελάνγκα(84’ Μέρφι)

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ: Λάμενς, Μαζράουι(85’ Μαλάσια), Γιόρο, Μαγκουάιρ, Σο(60’ Νταλότ), Καζεμίρο(60’ Ουγκάρτε), Μέινου(76’ Ντιαλό), Εμπουεμό(77’ Ζίρκζεϊ), Κούνια, Φερνάντες, Σέσκο.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής:

Τρίτη 03/03

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 0-0

Έβερτον-Μπέρνλι 2-0

Λιντς-Σάντερλαντ 0-1

Γουλβς-Λίβερπουλ 2-1

Τετάρτη 04/03

Άστον Βίλα-Τσέλσι 1-4

Μπράιτον-Άρσεναλ 0-1

Φούλαμ-Γουέστ Χαμ 0-1

Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1

Πέμπτη 05/03

Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας (22:00)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (30η) αγωνιστική:

Σάββατο 14/03

Μπέρνλι-Μπόρνμουθ (17:00)

Σάντερλαντ-Μπράιτον (17:00)

Άρσεναλ-Έβερτον (19:30)

Τσέλσι-Νιουκάστλ (19:30)

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Κυριακή 15/03

Κρίσταλ Πάλας-Λιντς (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ (16:00)

Λίβερπουλ-Τότεναμ (18:30)

Δευτέρα 16/03

Μπρέντφορντ-Γουλβς (22:00)