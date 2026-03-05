Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ
«Παλικάρι» η Νιούκαστλ, έπαιζε πάνω από 50 λεπτά με δέκα παίκτες, αλλά κατέκτησε σπουδαία νίκη με γκολ του Όσουλα στο φινάλε, επικρατώντας με 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!
- Ο πόλεμος στο Ιράν δεν αφορά μονάχα την βιομηχανία πετρελαίου, αλλά την παγκόσμια οικονομία
- Έρχεται νέο πακέτο αναδρομικών - Ποιοι πληρώνονται, τι περιλαμβάνει
- Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Μαρτίου
- «Σε ποια ηλικία σταματάει το σεξ;» – Το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ψάχνει την απάντηση στο μεγάλο ερώτημα
Τρομερή νίκη με δέκα ποδοσφαιριστές για τη Νιούκαστλ! Οι «καρακάξες» μπορεί να αγωνίζονταν από το 45+1′ με παίκτη λιγότερο εξαιτίας αποβολής του Ράμσεϊ, αλλά πήραν τρομερό αποτέλεσμα με σκορ 2-1 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με γκολ του Όσουλα στο 90′, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Premier League.
Πλέον, με αυτό το αποτέλεσμα η Νιούκαστλ ανέβηκε στους 39 βαθμούς και τη 12η θέση, ενώ η Γιουνάιτεντ είναι τρίτη με 51 πόντους.
Στο 45+1’ ο Εμπουεμό έχασε τεράστια ευκαιρία για να…παγώσει το «St Jame’s Park» και στο 45+2’ οι αριθμητικές ισορροπίες της αναμέτρησης άλλαξαν, αφού ο Ράμσεϊ αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε τους γηπεδούχους με δέκα παίκτες.
Παρόλα αυτά, η Νιούκαστλ στο 45+4’ πήρε κεφάλι στο σκορ με πέναλτι του Γκόρντον. Πέντε λεπτά αργότερα, όμως, η Γιουνάιτεντ έφερε το ματς στα ίσα με τον Κασεμίρο.
Στο 89’ ο Ράμσντεϊλ με απίθανη επέμβαση σταμάτησε τον «κεραυνό» του Ζίρκζεϊ από τα 20 μέτρα και τελικά στο 90’ η Νιουκάστλ των δέκα παικτών σκόραρε και πήρε ένα σπουδαίο τρίποντο! Ο Όσουλα πήρε την μπάλα στο κέντρο, έκανε απίθανη ατομική ενέργεια και με φοβερό σουτ από δύσκολη γωνία δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Λάμενς και έγραψε το τελικό 2-1!
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ράμσντεϊλ, Τρίπιερ, Τιαό, Μπερν, Χολ, Ράμσεϊ, Ζοέλινγκτον, Τονάλι(90+7′ Μπότμαν), Γκόρντον(84’ Οσούλα), Μπαρνς(46’ Γουίλοκ), Ελάνγκα(84’ Μέρφι)
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ: Λάμενς, Μαζράουι(85’ Μαλάσια), Γιόρο, Μαγκουάιρ, Σο(60’ Νταλότ), Καζεμίρο(60’ Ουγκάρτε), Μέινου(76’ Ντιαλό), Εμπουεμό(77’ Ζίρκζεϊ), Κούνια, Φερνάντες, Σέσκο.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής:
Τρίτη 03/03
Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 0-0
Έβερτον-Μπέρνλι 2-0
Λιντς-Σάντερλαντ 0-1
Γουλβς-Λίβερπουλ 2-1
Τετάρτη 04/03
Άστον Βίλα-Τσέλσι 1-4
Μπράιτον-Άρσεναλ 0-1
Φούλαμ-Γουέστ Χαμ 0-1
Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2
Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1
Πέμπτη 05/03
Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας (22:00)
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (30η) αγωνιστική:
Σάββατο 14/03
Μπέρνλι-Μπόρνμουθ (17:00)
Σάντερλαντ-Μπράιτον (17:00)
Άρσεναλ-Έβερτον (19:30)
Τσέλσι-Νιουκάστλ (19:30)
Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)
Κυριακή 15/03
Κρίσταλ Πάλας-Λιντς (16:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ (16:00)
Λίβερπουλ-Τότεναμ (18:30)
Δευτέρα 16/03
Μπρέντφορντ-Γουλβς (22:00)
- Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ
- Σοσιεδάδ – Μπιλμπάο 1-0: Δεύτερη νίκη και τελικός κόντρα στην Ατλέτικο!
- Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!
- Αμβούργο – Λεβερκούζεν 0-1: Τρίποντο με «υπογραφή» Κοφάνε για τις Ασπιρίνες
- Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)
- Λουτσέσκου: «Σκοράραμε δύο γκολ από καθαρά πέναλτι, από λάθη των αμυντικών τους»
- Αποθέωση του Γκιμπς – Γουάιτ για το φανταστικό γκολ κόντρα στην Σίτι (vids)
- Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις